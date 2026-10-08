RIPPLE (XRP)

Ripple’dan 256 milyar dolarlık pazarda yeni hamle: XRP’ye etkisi ne olacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Ripple, 256 milyar doları aşan kaldıraçlı ETF pazarında finansman faaliyetlerini genişletiyor.
  • 🤝 Ripple, Brevan Howard ile anlaşmasını genişleterek farklı varlık sınıflarında aracılık, takas ve finansman hizmetleri sunacak.
  • 📊 1–7 Ekim verilerine göre spot $XRP ETF’leri, ekim ayında toplam 3,93 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
  • 🔎 Ripple’ın bu finansman işlemlerinde XRP kullanımını açıklamaması, büyümenin XRP talebine ve fiyatına etkisini şimdilik belirsiz bırakıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple, yatırımcılara hisse senetleri ve piyasa endekslerinin günlük hareketlerini katlayarak takip etme olanağı sunan kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına (ETF) finansman sağlıyor. Şirketin ana aracılık birimi Ripple Prime üzerinden yürüttüğü faaliyet, kripto şirketini uzun süredir büyük bankalar ve menkul kıymet şirketlerinin ağırlıkta olduğu bir pazara taşıyor.

İçindekiler
1 Kaldıraçlı ETF finansmanı nasıl işliyor?
2 Hidden Road’dan kurumsal finansmana genişleme
3 Spot XRP ETF’lerinde Ekim ayında 3,93 milyon dolarlık net giriş

Wall Street Journal’ın çarşamba günü yayımladığı habere göre Ripple Prime, bu fonların kaldıraçlı pozisyonları için finansman sunuyor. Morningstar Direct verileri, ABD’de 256 milyar doların üzerinde varlık yöneten 593 kaldıraçlı ETF bulunduğunu gösteriyor. Bu fonların 426’sı tek bir hisse senedini takip ediyor.

Bankalar geleneksel olarak bu finansmanın önemli bölümünü sağlasa da sıkılaşan sermaye ve risk gereklilikleri, Ripple Prime, Jane Street ve Clear Street gibi banka dışı kuruluşlara alan açıyor.

Kaldıraçlı ETF finansmanı nasıl işliyor?

Kaldıraçlı ETF’ler, hedefledikleri getiriyi sağlamak için doğrudan yüksek miktarda hisse almak yerine “toplam getiri takası” olarak bilinen finansal sözleşmelerden yararlanabiliyor. Örneğin Nvidia hissesinin günlük getirisinin iki katını hedefleyen bir fon, varlıklarının iki katı tutarında Nvidia hissesi satın almak yerine bu tür bir sözleşme yapabiliyor.

Aracı kurum, sözleşmeyle fonun hedeflediği piyasa pozisyonunu sağlıyor ve karşılığında finansman ücreti alıyor. Kendi riskini ise genellikle hisse alımları veya başka işlemlerle dengeliyor.

Wall Street Journal’a göre bellek çipi üreticisi Sandisk’in günlük fiyat hareketinin iki katını hedefleyen Tradr 2X Long SNDK Daily ETF, Ripple’a bankaların gecelik borçlanma maliyetini yansıtan referans faiz oranının dört yüzde puan üzerinde ödeme yapıyor. Mevcut faiz seviyelerinde bu, yıllıklandırılmış yaklaşık yüzde 8’lik bir finansman oranına karşılık geliyor. Söz konusu maliyet, takas sözleşmesi kapsamındaki pozisyon tutarına uygulanıyor ve ETF’nin yönetim ücretinden ayrı tutuluyor.

Ancak bu iş modeli finansman sağlayan kuruluşlar için risk de taşıyor. Kaldıraçlı ETF’ler pozisyonlarını her gün yeniden ayarlıyor. Tek bir hissede yaşanan sert hareketler sırasında fonun varlıkları zararları karşılamaya yetmezse finansman sağlayan kuruluşlar kayıplara açık hale gelebiliyor.

Hidden Road’dan kurumsal finansmana genişleme

Ripple, bu alana Ekim 2025’te çok varlıklı ana aracılık şirketi Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın alarak girdi. Satın alma, şirkete hisse senetleri, tahviller, para birimleri ve dijital varlıklarda işlemleri yürüten, takas hizmetleri sunan ve yatırım pozisyonlarını finanse eden yerleşik bir yapı kazandırdı.

Şirket, ağustos ayında başlattığı Delta One faaliyetleri kapsamında ABD hisseleri, piyasa endeksleri ve dijital varlıklara bağlı toplam getiri takasları sunmaya başladı. Ripple, o dönemde bu birimin düzenleyici gereklilikler kapsamında 1 milyar doların üzerinde net sermayeye sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca büyümeyi finanse etmek için geri ödeme önceliği bulunan 275 milyon dolarlık bir borçlanma işlemini tamamladığını bildirdi.

Ripple, salı günü de hedge fon yöneticisi Brevan Howard ile anlaşmasını genişlettiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında Ripple Prime, birden fazla varlık sınıfında aracılık, takas ve finansman hizmetleri sağlayacak.

Kaldıraçlı ETF finansmanı, Ripple’a hisse senedi işlemleri ve kurumsal finansmana bağlı ücret geliri sağlıyor. Bununla birlikte şirket, bu iş kolunun ne kadar gelir ürettiğini veya faaliyetlerin ne kadarında XRP ya da XRP Ledger kullanıldığını henüz açıklamış değil.

Spot XRP ETF’lerinde Ekim ayında 3,93 milyon dolarlık net giriş

Spot XRP ETF’lerine yönelik fon akışlarında ise 6 Ekim’de toplam 3,14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bitwise XRP ETF’sine giren 10,55 milyon dolar, Canary XRP ETF’sindeki 3,34 milyon dolarlık ve Franklin XRP ETF’sindeki 4,07 milyon dolarlık çıkışı dengeledi. Verilere göre 1 Ekim’de toplam 4,07 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Franklin XRP ETF’sine 4,06 milyon dolar, Bitwise XRP ETF’sine 3,18 milyon dolar girerken Canary XRP ETF’sinden 3,18 milyon dolar çıktı. 2 Ekim’de ise Bitwise kaynaklı 3,28 milyon dolarlık çıkış, toplam net akışı eksiye taşıdı.

Coinglass 1-7 Ekim verilerine göre spot XRP ETF’leri, ekim ayında toplam 3,93 milyon dolarlık net giriş sağlamış oldu.

Ripple’ın kaldıraçlı ETF finansmanında genişlemesi, şirketin geleneksel finans piyasalarındaki faaliyetlerini güçlendirirken spot XRP ETF’lerindeki net girişler de XRP’ye yönelik yatırımcı talebinin sürdüğüne işaret ediyor. Ancak Ripple’ın kurumsal büyümesinin XRP talebine ne ölçüde yansıdığı henüz belirsiz.

Şirketin bu işlemlerde XRP veya XRP Ledger kullanımını açıklamamış olması, CryptoAppsy verilerine göre şu an $1,41’den işlem gören XRP fiyatı için finansman faaliyetlerindeki büyümeyi doğrudan yükseliş sinyali olarak yorumlamayı şimdilik sınırlıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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