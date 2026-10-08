Ekonomi

Rekorların ardından borsalarda geri çekilme: Enflasyon endişesi büyüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Küresel borsalar gerilerken MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0,2 düştü.
  • 🛢️ Orta Doğu’daki gerilimle Brent petrol yüzde 2 yükselerek 102 doların üzerine çıktı.
  • 📈 ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,31’e çıkarak 2002’de görülen seviyelere yaklaştı.
  • 🇺🇸 Bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD ilk işsizlik maaşı başvurularının, önceki 197 bin seviyesinden 200 bine yükselmesi bekleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel hisse senedi piyasaları, yükselen petrol fiyatları ve Orta Doğu’da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırmasıyla geriledi. Borsaları rekor seviyelere yaklaştıran yükseliş kesintiye uğrarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 102 doların üzerine çıktı.

İçindekiler
1 Orta Doğu gerilimi petrol ve taşımacılık maliyetlerini artırıyor
2 Piyasaların odağında enflasyon, şirket bilançoları ve Fransa var
3 Piyasalarda bugün
4 Bitcoin ne durumda?

Haftanın başında yüzde 1,5 yükselen MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi, yüzde 0,2 düşerek rekor seviyeden geri çekilmeyi sürdürdü. Salı gününü rekor kapanışlarla tamamlayan Wall Street’in başlıca endeksleri de gerilerken, Asya borsaları düşüşe eşlik etti.

Orta Doğu gerilimi petrol ve taşımacılık maliyetlerini artırıyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Beyaz Saray’ın ara seçimler öncesinde Pentagon’dan İran’a yönelik olası saldırı seçenekleri hazırlamasını istediğine ilişkin haberlerin ardından hızlandı. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki iki havalimanına düzenlediği saldırılarda üç kişinin hayatını kaybetmesi de bölgedeki gerilimi artırdı. Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan destekli güçler arasındaki çatışmalar ise devam ediyor.

Enerji piyasalarındaki aksaklıklar, petrol taşımacılığının maliyetlerini de yukarı çekti. Ham petrol taşıyan süper tankerlerin kiralama ücretleri yeni zirvelere ulaşarak petrol tedarik zinciri genelindeki maliyet baskısını artırdı.

Yükselen enerji fiyatlarının enflasyona etkisini değerlendiren yatırımcıların satışları, devlet tahvilleri üzerinde de baskı oluşturdu. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 2 baz puan artarak yüzde 5,31’e çıktı ve son olarak 2002’de görülen seviyelere yaklaştı.

Piyasaların odağında enflasyon, şirket bilançoları ve Fransa var

Enerji fiyatlarındaki artış, ABD Merkez Bankası’nın geçen ayki faiz artırımının ardından enflasyon görünümünü daha karmaşık hale getirdi. Fed yetkililerinin tamamı söz konusu faiz artırımını desteklemişti.

ABD hisseleri, yüksek borçlanma maliyetlerine ve petrol fiyatlarına rağmen daha önce yapay zekâ yatırımlarına yönelik iyimserlikten destek bulmuştu. Şimdi dikkatler yaklaşan bilanço dönemine çevriliyor. Yatırımcılar, şirketlerin yapay zekâya ayırdığı büyük bütçelerin getiri sağlayıp sağlamadığına ilişkin kanıt arıyor.

Avrupa’da ise Fransa’nın kamu maliyesine yönelik endişeler izlenirken euro, dolar karşısında yatay seyretti. Ülkenin mali durumuna ilişkin kaygılar, daha geniş bir Euro Bölgesi borç krizi korkusunu besleyerek Avrupa Merkez Bankası ile piyasalar arasındaki gerilimi artırma riski taşıyor. Fransa Maliye Bakanlığı, büyüyen belirsizliğe rağmen tahvil ihraç stratejisini değiştirme planı bulunmadığını açıkladı.

Piyasalarda bugün

Piyasalar bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD ilk işsizlik maaşı başvurularını da takip edecek. Önceki dönemde 197 bin olan başvuruların 200 bine yükselmesi bekleniyor. Verinin beklentiden sapması, istihdamın seyrine ve Fed’in faiz politikasına ilişkin değerlendirmeleri etkileyebilir.

Bitcoin ne durumda?

Bitcoin ve diğer kripto paralar açısından yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişeleri ve yüksek tahvil getirileri risk iştahını baskılayabilir. İşsizlik başvurularının beklentinin altında kalması, faizlerin yüksek kalacağına yönelik kaygıları güçlendirebilir. Beklentinin üzerindeki bir sonuç ise istihdamda yavaşlama sinyali olarak değerlendirilebilir; ancak bunun kripto piyasasına etkisi, faiz beklentileri ile ekonomik yavaşlama endişelerinden hangisinin ağır bastığına bağlı olacaktır.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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