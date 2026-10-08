Bitcoin kritik desteği kaybetti! ETF’den 484,9 milyon dolarlık çıkış, gözler 80.000 dolarda

Bitcoin sabah saatlerinde 83.000 dolarlık kritik desteğin altına gerilerken ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde 25 Haziran’dan bu yana en yüksek günlük net çıkış kaydedildi. Petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, yazının hazırlandığı saat itibarıyla 82.910 dolardan işlem görüyor.

Trader T’nin 7 Ekim verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerinden dün toplam 484,9 milyon dolar çıktı. En büyük çıkış, 207,7 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonunda gerçekleşti. Fidelity’nin FBTC fonundan 105,1 milyon dolar, Ark Invest’in ARKB fonundan 101,7 milyon dolar çekildi. Grayscale’in GBTC, Bitwise’ın BITB ve VanEck’in HODL fonlarında ise sırasıyla 39,3 milyon, 27,6 milyon ve 3,5 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Grayscale Mini BTC, Morgan Stanley MSBT, Valkyrie BRRR, Franklin Templeton EZBC, Invesco BTCO ve WisdomTree BTCW fonlarında net giriş veya çıkış kaydedilmedi. ETF çıkışlarının yaşandığı gün Bitcoin, yaklaşık 83.000 dolarla son 17 günün en düşük günlük kapanışını yaptı ve düşüşünü üçüncü işlem gününe taşıdı.

Petrol ve tahvil faizleri baskıyı artırıyor

Son gerilemede kısa süreliğine 82200 doların altına inen Bitcoin, ardından 82.800 dolar civarına toparlandı. Bu aşamada 24 saatlik kayıp yüzde 1,94 seviyesindeydi. FxPro, daha önce yaptığı değerlendirmede 83.000 doların aşağı yönlü kesin biçimde kırılmasının satıcılara yeniden kontrol sağlayabileceğini ve fiyatı hızla 80.000 dolara taşıyabileceğini belirtmişti.

Düşüşe, artan makroekonomik ve jeopolitik riskler eşlik etti. Beyaz Saray’ın Pentagon’dan İran’a yönelik bir askeri saldırı planı hazırlamasını istediğine ilişkin haberler, Brent petrolü yaklaşık yüzde 2 yükselterek yeniden varil başına 102 dolar seviyesine taşıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,31’e çıkarak 2002’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı. Bitcoin’in son iki işlem günündeki kayıpları da petrol ve tahvil faizlerindeki yükselişle aynı döneme denk geldi. Brent’in yeniden 100 doların altına inmesi, riskli varlıklar üzerindeki baskının bir bölümünü hafifletebilir.

Satışlar diğer büyük kripto paralara da yayıldı. XRP yaklaşık yüzde 4 düşerek 1,42 dolara, Ethereum yüzde 3 civarında gerileyerek 2.570 dolara indi. Dogecoin yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken HYPE ve Solana’daki düşüş yüzde 2’yi aştı. Önceki gün yaklaşık 550 milyon dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonu tasfiye edildi; tasfiyelerin çoğunu yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu.

Buna karşılık Infrastructure Capital Advisors, Fed’in yalnızca bir faiz artırımı daha yapacağı beklentisiyle ABD’nin 10 yıllık tahvillerine olumlu yaklaşıyor. Şirketin CEO’su ve portföy yöneticisine göre bu beklenti, Fed üyelerinin faiz tahminlerini gösteren noktasal grafikle uyumlu ve piyasanın fiyatladığı artışların altında kalıyor. Yönetici, 10 yıllık tahvil faizlerinin genellikle Fed’in faiz artırımlarını sonlandırdığı seviyenin yaklaşık 100 baz puan üzerinde seyrettiğini belirtti. Zayıf konut verileri ve düşük çekirdek enflasyonun Fed’i artırımlara ara vermeye yöneltebileceğini, bunun da 10 yıllık tahvil faizini yüzde 5 civarında dengeleyebileceğini ifade etti.

Düşüş sırasında alım desteği güçlendi

Analist Murphy’nin değerlendirmesi ise fiyat gerilerken alıcıların tamamen geri çekilmediğine işaret ediyor. Bitcoin yaklaşık 83.000 dolara düştüğünde Binance spot emir defterinin, mevcut fiyatın yüzde 5 çevresindeki toplam likiditeyi ölçen derinliği bir noktada 80 milyon dolara ulaştı. Bu seviye, 10–16 Eylül düzeltmesindekinden yüksek ve Bitcoin’in temmuz dibinde yatay hareket ettiği döneme yakın gerçekleşti.

Murphy’ye göre fiyat düşerken piyasa yapıcıların likiditesi doğal olarak alış tarafına kayıyor; yatırımcılar da giriş fırsatı beklemek için daha düşük fiyatlara emir yerleştiriyor. 83.000 dolar üzerinden hesaplandığında yüzde 5’lik derinliğin alış tarafı yaklaşık 79.000 dolara kadar uzanıyor. 83.000–79.000 dolar aralığındaki yoğun alım desteği, fiyatın bu bölgeyi hızla aşağı yönlü geçme riskini azaltabilir.

Binance’te piyasa emirleriyle gerçekleşen alış ve satış hacimleri arasındaki fark da fiyat düşerken alışlar lehine giderek açıldı. Murphy, agresif alımların artıp agresif satışların azalmasının belirgin bir düşüş beklentisine işaret etmediğini vurguladı. Analiste göre aşağıda bekleyen alış emirlerinin yanı sıra, düşüş sırasında doğrudan alım ilgisinin güçlenmesi de dikkat çekiyor.