HYPERLIQUID (HYPE)

Ethereum sert düştü, HYPE ve XRP’de kritik destekler öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum sert geriledi ve 2.500 dolar çevresindeki eşik yeniden gündeme geldi.
  • 📉 $XRP’de 1,37 ile 1,40 dolar aralığı, eylül toparlanmasının korunması için kritik önem taşıyor.
  • ⚠️ HYPE 95 dolar yakınında tutunamadı ve 84 ile 85 dolar bandı kısa vadede öne çıktı.
  • 📊 Zcash, son zirvesinden yaklaşık yüzde 22 geriledi ve 1.300 dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasında dört büyük varlıkta kısa vadeli görünüm zayıfladı. Ethereum gün içi 2.700 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra 2.560 dolara gerilerken, Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE 95 dolar civarındaki denemesinde tutunamadı. XRP 1,45 doların altına sarktı, Zcash ise son zirvesinden yaklaşık yüzde 22 aşağıda 1.325 dolar civarında işlem gördü.

İçindekiler
1 Ethereum’da 2.500 dolar eşiği öne çıkıyor
2 HYPE’da 84 ile 85 dolar bandı izleniyor
3 XRP’de 1,37 ile 1,40 dolar bölgesi kritikleşti
4 Zcash’te düzeltme derinleşebilir

Ethereum’da 2.500 dolar eşiği öne çıkıyor

Ethereum’daki düşüş, eylül sonundan bu yana korunan 2.650 ile 2.750 dolar bandındaki sıkışmanın aşağı yönde bozulmasına işaret etti. Fiyatın 2.630 dolar civarındaki kısa vadeli ortalamanın altına inmesi, zayıflayan ivmeyle birlikte satış baskısını artırdı.

Ethereum’da 2.500 ile 2.520 dolar aralığı, hem orta vadeli yükselen ortalamalarla hem de eylül ayında direnç olarak çalışan bölgeyle çakıştığı için düşüşü durdurabilecek ilk güçlü alan olarak öne çıkıyor.

2.500 doların korunması durumunda fiyatın önce 2.600 doları, ardından 2.680 ile 2.700 dolar bandını yeniden test etmesi gündeme gelebilir. Buna karşılık günlük kapanışın 2.500 doların altında gerçekleşmesi halinde 2.400 ile 2.450 dolar aralığına, ardından 2.300 ile 2.350 dolar bölgesine doğru daha derin bir geri çekilme riski artabilir.

HYPE’da 84 ile 85 dolar bandı izleniyor

HYPE, ağustos ortasında yaklaşık 57 dolardan başlayıp eylülde 97,50 dolara kadar uzanan güçlü yükselişin ardından yeni bir düzeltme sürecine girdi. Fiyatın önce 85 dolara gerileyip ardından 95 dolara yaklaşmasına karşın yeni zirve üretememesi, kısa vadede daha zayıf bir yapı oluştuğuna işaret ediyor.

Kısa vadede ilk destek 87 ile 88 dolar aralığında bulunuyor. Daha kritik bölge ise daha önce güçlü alımın görüldüğü 84 ile 85 dolar bandı. Bu alanın altına inilmesi halinde 80 ile 82 dolar aralığı, sonrasında ise 75 dolar seviyesi teknik olarak öne çıkabilir. Yukarı yönde ise 92,50 doların yeniden aşılması görünümü bir miktar iyileştirebilir.

XRP’de 1,37 ile 1,40 dolar bölgesi kritikleşti

XRP, birkaç hafta boyunca 1,50 dolar çevresinde süren yatay seyrin ardından 1,43 dolar bölgesine geriledi. Eylül rallisinin 1,65 dolara kadar taşınmasına rağmen sonraki denemelerde 1,55, 1,53 ve 1,52 dolar çevresinde daha düşük tepeler oluşması, talebin aşamalı olarak zayıfladığını gösterdi.

XRP için kısa vadeli görünümde ağırlık satıcılara geçmiş durumda. 1,37 ile 1,40 dolar aralığı, daha geniş toparlanmanın sürüp sürmeyeceğini belirleyebilecek ana destek kümesi olarak öne çıkıyor.

1,45 doların altındaki hareketin kalıcı hale gelmesi, 1,30 ile 1,33 dolar bandına doğru yeni bir geri çekilmenin önünü açabilir. Buna karşılık toparlanmanın güç kazanabilmesi için önce 1,45 doların, ardından 1,50 doların yeniden alınması gerekiyor.

Zcash’te düzeltme derinleşebilir

Zcash, ağustosta yaklaşık 500 dolardan başlayan sert yükselişin ardından 1.650 ile 1.700 dolar bölgesinden geri döndü. Son hareketle fiyat 1.300 dolar civarına yaklaşırken, kısa vadeli görünümde hem daha düşük zirveler hem de daha düşük dipler oluştu.

1.280 ile 1.300 dolar aralığı ZEC için en önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın altında bir günlük kapanış görülmesi halinde 1.200 ile 1.170 dolar bandına doğru düzeltme genişleyebilir. Daha güçlü bir toparlanma için ise fiyatın önce 1.400 doları, ardından 1.450 ile 1.500 dolar aralığını geri kazanması gerekiyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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