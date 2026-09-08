Ethereum Foundation, kuantuma dayanıklı ağ için 2029 hedefini açıkladı

Ethereum Foundation, 7 Eylül tarihli yeni yol haritasında Ethereum ana ağını Aralık 2029’a kadar tamamen kuantum dayanıklı hale getirmeyi hedeflediğini duyurdu. Plan, ağın üç temel katmanını kapsıyor: yürütme, mutabakat ve veri.

Kuantum tehdidine karşı takvim belirlendi

Vakıf, yeterince güçlü kuantum bilgisayarların 2030 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabileceği ihtimalini dikkate alıyor. Bununla birlikte, böyle bir teknolojik sıçramanın daha ileri bir tarihte gerçekleşmesinin daha olası görüldüğü kaydedildi. Buna rağmen Ethereum geliştiricileri, riskin somut biçimde yaklaşmasını beklemeden hazırlıklara başlama kararı aldı.

Protocol Cluster, kuantum bilgisayarlar için kesin bir gün verilemeyeceğini, bu nedenle kendi içinde bağlayıcı bir son tarih belirlediğini vurguladı.

Belirlenen Aralık 2029 hedefi, en az Ocak 2027’ye kadar fiilen değiştirilmeyecek. Ethereum Foundation bu tarihte gelişmeleri yeniden değerlendirerek yol haritasının uygulanma biçimini gözden geçirmeyi planlıyor.

Mini sözlük: Kuantum dayanıklılık, güncel şifreleme yöntemlerini çözebilecek kadar güçlü kuantum bilgisayarlara karşı sistemlerin önceden güçlendirilmesini ifade eder. Post kuantum imza şemaları ise bu yeni tehdit modeline karşı geliştirilen kriptografik doğrulama yöntemleridir.

Yol haritasında teknik dönüşüm öne çıkıyor

Ethereum Foundation, gelişmiş bir kuantum bilgisayarın blokzincirlerin bugün kullandığı bazı kriptografik yöntemleri teorik olarak kırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yol haritası, risk taşıyan sistemlerin bu makineler pratik hale gelmeden önce değiştirilmesini öngörüyor.

Plan kapsamında post kuantum imza şemalarının yanı sıra Ethereum’un işlem yapısı, mutabakat düzeni ve veri erişilebilirliği sisteminde değişiklikler yer alıyor. Bu yaklaşım, yalnızca cüzdan güvenliğini değil, ağın çekirdek işleyişini de kapsayan geniş bir dönüşüme işaret ediyor.

Ethereum Foundation, kuantum dayanıklılığa ulaşmak için yürütme, mutabakat ve veri katmanlarında kapsamlı değişiklikler öngörüyor.

Glamsterdam ve Hegota sürecin merkezinde yer alıyor

Ethereum’un sıradaki büyük güncellemelerinden Glamsterdam için mevcut hedef Aralık 2026 olarak gösteriliyor. Yol haritasındaki senaryolardan birine göre tam post kuantum hazırlık seviyesi, bu güncellemeden sonra gelecek beş hard fork sonunda tamamlanacak.

Alternatif senaryoda ise Ethereum, asgari uygulanabilir kuantum dayanıklılık eşiğine daha yavaş ilerleyen 12 aylık bir takvimle ulaşacak. Bu iki yaklaşım, hem teknik kapsam hem de uygulama temposu bakımından farklı seçeneklerin değerlendirildiğini gösteriyor.

Hegota güncellemesi kritik eşik olarak görülüyor

Kuantum dayanıklılığına yönelik plan, Ethereum geliştiricilerinin Glamsterdam sonrasında gelmesi beklenen Hegota güncellemesinin kapsamını belirlemeye başladığı dönemde gündeme geldi. Vakıf, Hegota’yı bu uzun vadeli hedefe ulaşmak için önemli bir ön koşul olarak konumlandırıyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ağının geliştirilmesini koordine eden ve ekosisteme teknik destek sağlayan kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor. Vakfın son yol haritası, ağın güvenlik mimarisinde önleyici adımların daha erken takvime alınacağını ortaya koyuyor.