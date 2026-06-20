ETH 1.726 dolarda tutundu! Sıradaki seviyelerde neler öne çıkıyor?

Ethereum fiyatı, son dönemdeki dalgalı seyrin ardından ilk toparlanma işaretlerini vermeye başladı. Piyasadaki oynaklık tam olarak sona ermese de ivme göstergelerinde görülen iyileşme, alım ilgisinin kademeli biçimde geri döndüğüne işaret ediyor. Buna karşın ETH, daha geniş zaman diliminde uzun süredir yatay bantta hareket etmeyi sürdürüyor.

Fiyat aynı bölgelere geri döndü

Haberde yer alan verilere göre Ethereum, yazım sırasında 1.726,01 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 8,22 milyar dolar, piyasa değeri ise 208,20 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen yüzde 2,18’lik artış, yakın dönemdeki satış baskısının ardından alıcıların yeniden görünür hale geldiğini gösteriyor.

Kripto analisti Ali Martinez, 20 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesinde Ethereum fiyatının Mart 2021’de görülen seviyelere yakın seyrettiğini belirtti. Bu tablo, mevcut döngüde uzun süredir devam eden yatay hareketin boyutunu daha net ortaya koyuyor.

Ali Martinez’in değerlendirmesine göre Ethereum, Mart 2021’de görülen fiyat bölgesine yakın işlem görüyor; bu durum, geçen yıllardaki sert yükseliş ve düşüşlere rağmen varlığın uzun süre sınırlı net getiri ürettiğine işaret ediyor.

Aynı çerçevede, beş yıl önce yapılan 10.000 dolarlık bir yatırımın bugün yaklaşık benzer değerde kalmış olması dikkat çekiyor. Bu süreçte ETH fiyatı sert yükselişler ve keskin düzeltmeler yaşasa da, söz konusu başlangıç noktasına kıyasla kayda değer bir net ilerleme sağlayamadı.

Kritik destek ve direnç bölgeleri

Analizde öne çıkan yapısal seviyeler arasında 1.060 dolar ilk dikkat çeken eşik olarak gösteriliyor. Bu bölge, uzun vadede yeniden test edilmesi halinde Ethereum için önemli bir destek alanı olarak izlenebilir. Fiyatın bu yapının üzerinde kalması, daha geniş görünümde taban oluşumu beklentisini canlı tutabilir.

Olumlu piyasa koşullarında bir sonraki hedeflerin 2.850 dolar ve ardından 4.630 dolar olabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte bu seviyeler kesin bir sonuç olarak değil, teknik görünümün korunması halinde gündeme gelebilecek olası bölgeler olarak değerlendiriliyor.

Kısa vadede teknik görünüm güçleniyor

Kısa vadeli görünümde Ethereum’un 1.723,90 dolar civarında dengelenmeye çalıştığı aktarılıyor. Fiyatın 1.722,56 dolardaki orta Bollinger Bandı seviyesinin üzerine dönmesi, son satış baskısına karşı denge arayışının sürdüğünü gösteriyor. Üst bant 1.916,95 dolarda, alt bant ise 1.528,17 dolarda bulunuyor.

Momentum göstergeleri de sınırlı bir iyileşmeye işaret ediyor. MACD değeri eksi 74,46 seviyesinde yer alırken sinyal çizgisi eksi 95,84 olarak veriliyor. Histogramın sıfırın üzerine çıkarak 21,37’ye yükselmesi, aşağı yönlü baskının zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu teknik tablo, alıcıların kısa vadede bir miktar alan kazandığını düşündürüyor. Ancak mevcut görünüm, güçlü ve kalıcı bir yükselişten çok, baskının hafiflemesi ve fiyatın denge arayışı içinde olmasıyla ilişkilendiriliyor.