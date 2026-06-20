Ripple’ın RLUSD stabilcoini, Endonezya’daki FLOQ listelemesiyle 1,8 milyon kullanıcıya açıldı

Ripple’ın RLUSD stabilcoini, Endonezya’da lisanslı dijital varlık platformu FLOQ’ta listelenerek 1,8 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya erişim sağladı. Bu gelişme, Ripple’ın ödeme, mutabakat ve küresel değer transferi odağında konumlandırdığı RLUSD için Güneydoğu Asya’daki görünürlüğü artırdı.

Endonezya pazarına düzenlenmiş giriş

Listeleme, RLUSD’nin yalnızca alım satım odaklı bir dijital varlık olarak değil, blokzincir tabanlı finansal çözümler içinde günlük kullanıma dönük bir araç olarak öne çıkarılmaya çalışıldığını gösterdi. Düzenlenmiş bir Endonezya platformuna giriş, Ripple’ın stabilcoin stratejisinde yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Ripple, sınır ötesi para transferleri ve kurumsal mutabakat çözümleri geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin RLUSD ürünü de tam rezerv desteği ile blokzincirin hız, şeffaflık ve verimlilik özelliklerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

FLOQ, bu listelemeyi Ripple ile iş birliğinde önemli bir dönüm noktası olarak tanımlarken, Endonezya’nın büyüyen finans sektörüne güvenilir, şeffaf ve erişilebilir dijital varlık altyapısı sunma hedefini vurguladı.

Stabilcoinlerin kullanım alanı genişliyor

Sektörde stabilcoinler giderek daha hızlı ödeme, daha sade mutabakat süreçleri ve sınır ötesi işlemler için temel araçlar arasında gösteriliyor. FLOQ da blokzincir benimsenmesinin geleceğinde belirleyici unsurun kısa vadeli fiyat hareketleri değil, gerçek kullanım alanları olacağını belirtti.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle dolar gibi bir itibari paraya sabitlenmeye çalışan dijital varlık türüdür. Mutabakat ise finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleşmesi ve kayıtların tamamlanması sürecini ifade eder.

FLOQ CEO’su Yudhono Rawis, şeffaflık, güvenilirlik ve somut kullanım sunan dijital varlıklara yönelik talebin arttığını söyledi. Rawis’e göre RLUSD, özellikle kurumlar ve kullanıcılar daha verimli değer transferi ve mutabakat çözümleri ararken Endonezya’daki dijital varlık ekosistemi için dikkat çekici bir ekleme niteliği taşıyor.

Rawis, RLUSD’nin Endonezya’daki dijital varlık alanına önemli katkı sunabileceğini, özellikle kurumların daha verimli transfer ve mutabakat araçlarına yöneldiği bir dönemde bunun öne çıktığını aktardı.

Ripple ekosistemiyle bağ güçleniyor

RLUSD’nin Endonezya açılımı, varlığın küresel ölçekte daha geniş bir erişim kazandığı döneme denk geldi. Son dönemde Gate ekosisteminde kullanıma açılan XRP/RLUSD spot işlem çiftleri de RLUSD’nin Ripple ekosistemiyle bağını güçlendiren adımlar arasında yer aldı. Bu hamlenin likidite seçeneklerini artırdığı ve XRP ile RLUSD piyasaları arasında daha akıcı bir geçiş sunduğu aktarıldı.

Gelişme Detay FLOQ listelemesi RLUSD, Endonezya’da 1,8 milyon kayıtlı kullanıcıya erişim kazandı Gate işlem çiftleri XRP/RLUSD spot pariteleriyle likidite seçenekleri genişledi

Finans kuruluşları ödeme, likidite yönetimi ve uluslararası mutabakat için blokzincir tabanlı çözümleri daha yakından incelerken, stabilcoinlerin dijital ekonomideki rolü de büyüyor. RLUSD’nin FLOQ’ta kullanıma açılması, Ripple’ın düzenlemelere uyumlu ve kullanım odaklı bir stabilcoin ekosistemi kurma hedefini Endonezya pazarında da ilerletti.