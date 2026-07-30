Aviva Investors, USD likidite fonunu XRP Ledger üzerinde tokenleştirdi

Aviva Investors, Ripple iş birliğiyle ilk tokenleştirilmiş fon pay sınıfını hayata geçirdi. Şirket, USD Likidite Fonu’nu XRP Ledger üzerine taşıyan yeni pay sınıfı için İrlanda Merkez Bankası’ndan onay aldı. 29 Temmuz’da duyurulan yapı kapsamında uygun yatırımcılar dijital cüzdanlar üzerinden fona erişebilecek.

Yeni pay sınıfı blokzincir altyapısına taşındı

2020’de başlatılan geleneksel fon, bu adımla blokzincir tabanlı bir pay sınıfına kavuştu. Aviva Investors, yeni yapının mevcut ürünle aynı yatırım amacını, risk profilini, likidite koşullarını ve düzenleyici korumaları koruduğunu açıkladı. Fon portföyü, ABD doları cinsinden yüksek kaliteli ve kısa vadeli borçlanma araçlarıyla düşük riskli getiri ve günlük likidite hedefliyor.

Fonun dayanak varlıklarının saklamasını BNY Mellon üstlenecek. Tokenleştirilmiş payların kurumsal saklama tarafında Komainu görev alırken, fonun dijitalleştirilmesi için kullanılan teknik altyapıyı Licuido sağladı. Aviva Investors, küresel ölçekte varlık yönetimi faaliyetleri yürüten bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Aviva Investors Üst Yöneticisi Mark Versey, Ripple’ın projedeki rolünün önemli olduğunu vurgularken şirketin gelecekte başka tokenleştirilmiş fon yapıları üzerinde de duracağını açıkladı.

Şubat ayında açıklanan ortaklığın ilk adımı atıldı

Bu lansman, Aviva Investors ile Ripple’ın şubatta duyurduğu ortaklığın ardından geldi. Söz konusu anlaşma, geleneksel yatırım ürünlerinin XRP Ledger üzerinde sunulmasına odaklanıyordu. Ripple bu iş birliğini, bir Avrupa yatırım yönetim şirketiyle yaptığı ilk ortaklık olarak tanımlamıştı.

Taraflar, şubatta yapılan anlaşma kapsamında 2026 ve sonrasına uzanacak bir çalışma planı oluşturmuştu. Aviva Investors, bu sürecin mevcut ürün yelpazesine tokenleştirilmiş çözümler eklemesine katkı sağlayacağını belirtti. XRP Ledger, dijital pay sınıfının ihraç ve idare süreçlerini yürütecek ağ olarak konumlanıyor.

Ripple yöneticisi Nigel Khakoo, bu ürünün devreye alınmasının, düzenlemeye tabi bir yatırım ürününün canlı blokzincir mimarisi üzerinde çalışabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Ağın işlem verileri ve RWA büyüklüğü dikkat çekti

Ripple, XRP Ledger’ın düzenlemeye tabi finans kuruluşları için hızlı ve maliyet açısından verimli işlem hizmetleri sunduğunu ifade ediyor. Şirketin paylaştığı verilere göre ağ, 2012’den bu yana 4 milyardan fazla işlem gerçekleştirdi. Temmuz itibarıyla ağda 8 milyondan fazla aktif cüzdan ve 130’dan fazla bağımsız doğrulayıcı bulunuyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Bu yapı, para piyasası fonu, tahvil veya gayrimenkul gibi geleneksel finans ürünlerinin dijital paylar halinde izlenmesine imkan tanır.

RWA.xyz verilerine göre 30 Temmuz itibarıyla XRP Ledger üzerindeki RWA varlıklarının dağıtılan kısmı 313,30 milyon dolar, toplam temsil edilen büyüklüğü ise 4,06 milyar dolar seviyesinde yer aldı. Gösterge paneli, ağda 182 RWA sahibi bulunduğunu ve bu sayının son 30 günde %17,42 arttığını gösterdi.

Metrik Değer XRPL üzerindeki temsil edilen RWA 4,06 milyar dolar Dağıtılan RWA varlıkları 313,30 milyon dolar RWA sahibi sayısı 182 Ağdaki RWA adedi 373 Stabilcoin büyüklüğü 952,25 milyon dolar Stabilcoin sahibi sayısı 60.160

Avrupa varlık yönetiminde tokenleştirme adımı genişledi

Aynı veri seti, ağ üzerinde 373 adet RWA bulunduğunu ortaya koydu. Stabilcoin tarafında ise 952,25 milyon dolarlık ek büyüklük ve 60.160 holder kaydedildi. Aviva Investors’ın hamlesi, bu ekosisteme düzenlemeye tabi bir likidite ürünü eklemiş oldu.

Ripple açısından anlaşma, tokenleştirme stratejisinin Avrupa varlık yönetimi alanına genişlemesi anlamına geliyor. Fonun temel yapısı ise kısa vadeli ABD doları borçlanma araçlarına dayanmaya devam ediyor.