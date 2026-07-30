HBAR teknik destek bölgesinde tutunurken toparlanma olasılığı arttı

Hedera’nın yerel tokeni HBAR, kripto piyasasındaki yatay seyre rağmen teknik olarak önemli bir destek alanında kalmayı sürdürüyor. Fiyatın son dönemde dar bantta hareket etmesi, aşağı yönlü baskının zayıfladığına işaret ederken, bazı analistler kısa vadede yukarı yönlü bir tepki ihtimalinin korunduğunu değerlendiriyor.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

HBAR yazım sırasında 0.06783 dolar seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik hacmi 28.09 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.96 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte belirgin bir fiyat değişimi görülmese de mevcut yapı, bir yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Kripto analisti CryptoBoss, 4 saatlik grafikte HBAR’ın 0.0730 dolar civarındaki son salınım tepesinden geri çekildikten sonra yaklaşık 0.0687 dolar bölgesinde dengelendiğini belirtiyor. Analiste göre fiyat, 0.50 ile 0.786 Fibonacci geri çekilme aralığına girmiş durumda ve 0.618 seviyesi şu aşamada ana savunma hattı olarak izleniyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme seviyeleri, fiyatın güçlü bir yükseliş veya düşüş sonrası hangi bölgelerde destek ya da direnç bulabileceğini ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. 0.618 seviyesi ise piyasada en sık izlenen eşiklerden biri olarak kabul edilir.

CryptoBoss, HBAR’ın 0.618 Fibonacci desteğinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü alanın korunabileceğini, bu bölgenin kaybedilmesi halinde mevcut toparlanma senaryosunun zayıflayabileceğini aktarıyor.

Fiyatın daha küçük mumlarla sıkışması, satıcı ivmesinin gücünü kaybettiğine işaret ediyor. Yakın dirençler 0.0690, 0.0700 ve 0.0710 dolar seviyelerinde sıralanıyor. Bu alanların aşılması halinde 0.0748 dolara doğru bir toparlanma gündeme gelebilir. Daha geniş yukarı yönlü hedef ise 0.0774 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0.06783 dolar İlk direnç 0.0690 dolar İkinci direnç 0.0700 dolar Üçüncü direnç 0.0710 dolar Yakın destek bölgesi 0.0670 ile 0.0651 dolar Yukarı hedefler 0.0748 ve 0.0774 dolar

Hedera, doğrulanabilir yapay zeka altyapısını öne çıkarıyor

Hedera ağı da fiyat hareketinin yanında kurumsal kullanım alanlarını öne çıkaran mesajlar veriyor. Ağ, yapay zeka modellerinin doğrulanabilir ve değiştirilemez verilere erişebileceğini, bu sayede modellerin gerçekleştirdiği işlemlerin bağımsız biçimde denetlenebileceğini vurguluyor. Hedera, dağıtık defter teknolojisine odaklanan bir ağ olarak özellikle kurumsal kullanım senaryolarına hitap etmeyi amaçlıyor.

Hedera, yapay zeka modellerinin doğrulanabilir ve değiştirilemez verilere erişimi sayesinde alınan her aksiyonun bağımsız şekilde kontrol edilebileceğini vurguluyor.

Platformun öne çıkan başlıkları arasında öngörülebilir işlem maliyetleri, yüksek işlem kapasitesi ve güçlü ağ yapısı yer alıyor. Bu özelliklerin, verimlilik ve şeffaflık gerektiren kurumsal yapay zeka uygulamaları için önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Şirketlerin yapay zeka çözümlerine daha fazla yöneldiği bir dönemde, hesap verebilir, ölçeklenebilir ve güvenli altyapı ihtiyacı da artıyor. Hedera’nın bu alandaki konumlanması dikkat çekse de HBAR fiyatı şimdilik nötr bölgede kalıyor.

Piyasadaki temkinli hava etkisini sürdürüyor

HBAR’daki teknik iyimserliğe ve ağ tarafındaki gelişmelere karşın genel kripto piyasasındaki temkinli görünüm fiyatı sınırlamayı sürdürüyor. Bitcoin’in yatay hareketi, altcoinlerde yönün netleşmesini zorlaştıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Bu nedenle HBAR’da kısa vadeli görünümde teknik destek alanlarının korunması önemini koruyor. Özellikle 0.618 Fibonacci seviyesinin üzerinde kalındığı sürece toparlanma olasılığı masada kalırken, destek bölgesinin aşağı kırılması halinde daha zayıf bir görünüm ortaya çıkabilir.