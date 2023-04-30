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Geçmişte diplerin tespiti noktasında başarılı tahminlerde bulunan popüler kripto analisti yeniden uyarıyor. Kral kripto para birimi haftanın son gününde de 29.000 dolar seviyesini koruyor ve 29.500 doları aşamıyor. Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde fiyatın nispeten yatay seyrediyor oluşu yatırımcıları endişelendiriyor.

Bitcoin Düşecek Mi?

Bluntz takma adıyla bilinen ve 2018 yılındaki dibi doğru tahmin eden analist Bitcoin‘in günlük grafikte beş dalgalı bir yükseliş trendinden geçmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. Kripto analistine göre Bitcoin fiyatı şu anda 25.000 dolar seviyesini inmesini gerektirecek bir ABC düzeltici hareketinin ortasında olabilir.

“BTC için böyle bir şey düşünmek bana çok mantıklı geliyor. Son düzeltme 41 gün sürdü ve şu ana kadar, bana yeterince uzun gelmeyen bu en son düzeltmenin sadece 14’üncü günündeyiz.”

Bluntz, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisinin fanatikleri arasında yer alıyor.

Kripto Paralar Ne Olur?

Bluntz’un grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in 25.000 dolara ulaştıktan sonra yükseliş trendinin devam edeceğini görüyoruz. Ancak bu yılın ikinci yarısında 32.000 doları hedefleyen bir hareket olacak. Bugünlerde Bitcoin’in kararsızlığı nedeniyle zayıf kalan altcoinler eğer 25.000 dolara doğru bir düşüş gelirse daha büyük erimeler yaşayabilir. Bluntz bu konuya da dikkat çekiyor.

Ethereum fiyat hareketleri genelde altcoinlerin genel yönünü gösterir. Bluntz önde gelen akıllı sözleşme platformunun değerinin BTC’den daha hızlı düşeceğine inanıyor. Ethereum ve Bitcoin grafiğine (ETH/BTC) bakan analist fiyat 0,073 BTC’ye (2.138 dolar) yükselmeden önce 0,06 BTC’ye (1.757 dolar) kadar düşebilir diyor.

“ETH/BTC/’nin tekrar kötü görünmeye başladığını ve Mart ayının en düşük seviyesinden gelen fiyat hareketinin muhtemelen bir ABC yükselişi olduğunu düşünüyorum. Günlük 0,618’i kaybediyor ve yeni bir dip seviye bana muhtemel görünüyor. ETH/BTC günlük/haftalık bazda bir kez daha düşecekmiş gibi görünürken altcoinler için yükselişe geçmek zor.”

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,065 BTC ve 1.900 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.