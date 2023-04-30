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NFT piyasası, geçen ay işlem hacimlerinde ve fiyatlarda önemli bir düşüş yaşadı. Büyük koleksiyonlar da dahil olmak üzere birçok NFT koleksiyonunun satışlarında da önemli düşüşler kaydedildi. Ancak çoğu koleksiyondaki bu düşüşlere karşın piyasa değerine göre en büyük NFT koleksiyonu olan Bored Ape Yacht Club (BAYC) ise işlem hacminde %24,67’lik bir artış kaydetti.

NFT İşlem Hacimleri Düşüşte

NFT piyasası geçen ay işlem hacimlerinde ve fiyatlarda bir düşüş yaşadı ve bazı büyük koleksiyonlar önemli ölçüde düştü. Kripto analiz platformu IntoTheBlock’un verilerine göre, piyasa değerine göre en iyi 20 NFT koleksiyonundan yalnızca altısı, son 30 gün içinde artan işlem hacimleri kaydetti. Diğer NFT koleksiyonlarında ise %20 ile %99 arasında değişen önemli düşüşler kaydedildi.

Piyasa değerine göre ikinci en büyük olan popüler NFT koleksiyonu CryptoPunks’ın işlem hacmi geçen ay %60,30 düştü. Mutant Ape Yacht Club, Otherdeed, Moonbirds ve Doodles gibi diğer koleksiyon ürünleri de sırasıyla %20,16, %53,09, %73,57 ve %63,55 oranında düşüşler kaydetti. Öte yandan çoğu koleksiyondaki bu düşüşlere karşın Bored Ape Yacht Club (BAYC) ise işlem hacminde %24,67’lik bir artış kaydedildi.

Popüler NFT Koleksiyonlarındaki Son Durum Ne?

Ek olarak, NFT şirketi Yuga Labs tarafından piyasaya sürülen ve piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük koleksiyon olan Sewer Pass, işlem hacminde %99,16’lık şaşırtıcı bir düşüşe tanık oldu. Ayrıca piyasa değerine göre en büyük NFT koleksiyonu olan Bored Ape Yacht Club (BAYC) ise işlem hacminde %24,67’lik bir artış kaydetti. Ancak bazı popüler koleksiyonlarındaki işlem hacmindeki bu artışlara karşın çoğu NFT koleksiyonundaki işlem hacminde ve satışlarında önemli düşüşler kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.