Mayıs ayı kripto para yatırımcılarına ne getirecek? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı Nisan ayında yeni yıllık zirvesini gördü ancak fiyat ay boyunca dalgalı seyrine devam etti. Mayıs ayı kritik Fed toplantısıyla başlayacak ve yatırımcılar şimdiden risklerini azaltıyor. Peki yükselişi baskılayan asıl sebep ne? Kripto para yatırımcılarının yakından izlediği on-chain analiz şirketi gerekçeleri sıraladı.

Bitcoin Mayıs Ayı Performansı

Kral kripto para birimi 18:00 itibariyle 29.600 doları aştı ve 29.500 dolar üstünde kalıcılık elde etmesi ayın çok daha iyi bir seviyede kapatılabilmesi için önemli. Mayıs ayına sadece saatler kaldı ve yatırımcılar heyecanlı. Geçmiş yıllardaki fiyat performansı bize Mayıs ayında yükseliş yaşanabileceğini söylüyor.

2013 yılından bu yana Mayıs ayları son 2 yıldır ilk defa kırmızı kapandı. Aşağıdaki grafikte yıllarda göre geçmiş aylık kazanç/kayıp oranlarını görüyorsunuz. Şimdilik düşüş ve yükseliş dönemleri eşitlendi ve BTC’nin bu eşitliği bozması muhtemel. Özellikle Nisan ayı sonunda kazanımlarını büyük oranda koruyamadığı için yatırımcılar Fed’in de ılımlı sinyalleriyle yükseliş yaşamayı umuyor.

2014, 2017 ve 2019 yıllarında %39’un üstünde kazanç elde eden BTC tekrar yüzleri güldürecek mi? Şimdilik bu ihtimal geçmiş verilere göre ağır basıyor. Ancak bunu sadece zaman gösterecek.

Bitcoin Analiz Raporu

CryptoQuant’ın verilerine göre, uzun vadeli Bitcoin sahipleri için Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR) yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Metrik, 28 Nisan itibariyle yaklaşık bir yıldır en uzun süre boyunca 1’in üzerinde seyretti. Bu seri 18 Nisan’da Bitcoin fiyatı 30.000 doların üstündeyken başladı.

Özünde SOPR, mevcut piyasa değerini kripto paranın zincir üzerinde en son taşındığı fiyatla karşılaştırarak Bitcoin sahiplerinin kar oranını ölçer. SOPR 1’in üzerinde olduğunda, Bitcoin sahipleri için ortalama kârın pozitif olduğunu gösterirken, 1’in altındaki bir değer Bitcoin’in zararına satıldığını gösterir. SOPR’deki son artış göz önüne alındığında, uzun vadeli yatırımcılar kar elde etme fırsatından yararlanarak piyasada satış baskısının artmasına yol açıyor olabilir. Bitcoin fiyatlarının yukarı yönlü ivmesini korumakta zorlanmasının bir nedeni de bu olabilir.

Santiment’ten alınan verilere göre, 180 günlük Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin basın zamanında %20’nin üzerinde kâr elde ettiğini gösterdi. MVRV, bu yatırımcı grubunun Ocak ayından bu yana kârlı olduğunu ve en yüksek kârlılığın Mart ayında %30’un üzerine çıktığını gösterdi.

Öte yandan, 30 günlük MVRV farklı bir tablo çizmekte ve kârlılıkta düşüşe işaret etmektedir. Bu yazı yazılırken 30 günlük MVRV %1,5 civarındaydı ve uzun vadeli MVRV’ye kıyasla önemli bir düşüş gösterdi. Bu durum, kısa vadeli yatırımcıların uzun vadeli emsallerine kıyasla daha az kâr elde ediyor olabileceğini gösteriyor.

Uzun vadeli MVRV’nin mevcut konumu göz önüne alındığında, Bitcoin’in fiyatında bir düşüş trendi meydana gelebilir ve bu da muhtemelen MVRV’nin daha da düşmesine neden olacaktır.

Peki teknik cephede son durum ne? Son düşüşe rağmen, genel eğilim hala yükselişteydi. Ancak, art arda yaşanan düşüşler Göreceli Güç Endeksi (RSI) çizgisinin hafifçe düşmesine neden oldu. Bu durum Bitcoin‘in yükseliş momentumunda potansiyel bir yavaşlamaya işaret edebilir ve bu eğilimin devam edip etmediğini görmek için RSI çizgisini takip etmekte fayda var.