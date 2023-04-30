Kripto para yatırımcıları için sırada ne var? Güncel veriler bize Mayıs ayı için neler anlatıyor?

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Kripto paraların kralı yazı hazırlandığı sırada 29.000 dolardan alıcı buluyor. Kripto kümülatif değer ise 1,2 trilyonu geri kazandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanmada 200 milyon dolardan fazla short/long pozisyon tasfiye edildi ancak Bitcoin henüz net bir yön tayin edebilmiş değil. Fakat şimdilik 29.200 dolar seviyesini koruyor.

Bitcoin (BTC)

Yakın zamandaki geri çekilme ve ardından gelen toparlanma, BTC fiyatının piyasadaki dalgalanmalar karşısındaki direncini göstermektedir. Geçtiğimiz hafta Bitcoin kısa bir geri çekilme yaşadı ancak önemli bir hareketli ortalama etrafında güçlü bir destek buldu. 25.000 dolar sınırını aştıktan sonra, kalan alım gücünü değerlendirmek için geri çekilmeleri izlemek çok önemlidir. Bu örnekte, alıcılar 50 günlük SMA’da hızlıca devreye girerek yükseliş momentumuna işaret etti. Bununla birlikte 30.000 – 31.000 aralığı güçlü direnç olarak teyit edildi.

Kısa vadeli ve uzun vadeli sahiplerin maliyet bazları arasındaki artan farklılık, ayı piyasasının en kötü döneminin geride kaldığına dair tarihsel olarak doğru bir sinyaldir. Kısa vadeli yatırımcıların maliyet tabanı 24.000 dolara tırmanırken uzun vadeli yatırımcıların maliyeti 21.000 doların biraz altına düştü. Bu “Bitcoin neden düşmüyor?” sorusunun cevabı aslında, kısa vadeli yatırımcı maliyeti güçlü destek seviyesini oluşmasını sağlıyor.

Kripto Paralar Mayıs Beklentisi

Tüm kripto piyasalarını domine eden Bitcoin fiyatıdır ve onda görülen dalgalanmalar altcoinlerin de kayıp/kazançlar yaşamasını sağlar. Bitcoin arzının %54’ü iki ya da daha fazla yıl boyunca hareketsiz kaldı. Bu tutunma modeli, piyasa dalgalanmaları karşısında uzun vadeli inancı göstermektedir. Sıkılaşan arz ve artan on-chain talebin bir araya gelmesi, orta ve uzun vadede potansiyel fiyat artışına zemin hazırlamaktadır.

Bitcoin’in piyasadaki dalgalanmalar karşısındaki dayanıklılığı ve kısa vadeli geri çekilmelerden sonra toparlanma kabiliyeti, temelindeki gücü göstermektedir. Kaldıraç oranı düşmeye devam ettikçe ve talep arttıkça Bitcoin, altcoinlerin Mayıs ayında yeni bir yükseliş dalgası yaşaması muhtemel görünüyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 29.270 dolardan alıcı buluyor. Dün 20:30 ve bugün 05:00 sularında 29.000 dolar seviyesi test edilse de kritik bölge alıcılar tarafından güçlü biçimde savunuldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.