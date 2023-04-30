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Kripto para piyasaları 2021 sonundan bu yana ayı sezonunda ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında dip görüldü. En azından şimdilik yeni bir kaos dönemi yaşamazsak kral kripto para biriminin 15.400 dolar seviyesinin üstünde kalması bekleniyor. Peki 400 yıllık bankanın Bitcoin için tahmini ne yöndeydi?

Banka Bitcoin Tahmini

400 yıllık Alman yatırım bankası Berenberg, belirsizliğe rağmen Bitcoin’in ayı piyasasının ardından kripto para birimleri dünyasında ve genel finans sektöründe ilgi çekmeye devam edeceğini söylüyor. Bankanın Bitcoin üzerine yaptığı bahis, önümüzdeki aylarda kripto para biriminin statüsünü yükseltebilecek çeşitli faktörleri özetleyen bir araştırma raporuna dayanıyor.

Rapor, Amerika Birleşik Devletleri’nde giderek sıkılaşan düzenleyici ortama ışık tutuyor; bu da neredeyse her tokenin bir menkul kıymet veya yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırılma ve yaptırıma tabi tutulma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Ancak Bitcoin konusunda SEC, CFTC ve diğerleri bir konuda ortak fikre sahip. Bitcoin (BTC) bir menkul kıymet değil ve onu yasaklamayı da planlamıyor. Yaptırım hedefleri de yok, o halde altcoinlerin toplu davalarla karşılaştığı süreçte muhtemelen Bitcoin’e bireysel ve kurumsal yatırımcı ilgisi patlayacak.

Fakat bankanın atladığı bir konu var. Birçok kurumsal şirket ve devletler önümüzdeki yıllar için tutturmak amacıyla (veya sadece kağıt üstünde bu niyetlerini ifade ettiler) karbon emisyon hedefleri belirlediler. Bitcoin madenciliğinin halen önemli bir bölümü kömür gibi çevreye daha zararlı madenlerden gelen elektrikle yapılıyor. Menkul kıymet davaları başladığında aynı anda Bitcoin’in de yeniden karbon FUD’ı ile ateş altına alınması kötü sonuçlar doğurabilir.

Kripto Para Boğası Ne Zaman?

Rapor, Bitcoin’in son haftalarda kısmen ABD bankacılık krizinden esinlenen bir fiyat rallisi yaşadığı bir zamanda geldi. Bu nedenle banka bu ralliyi, daha fazla yatırımcının Bitcoin’i dijital varlıklar ve genel finans sektörü arasında ‘mantıklı bir alternatif’ olarak gördüğünün bir işareti olarak değerlendiriyor.

Ayrıca banka diğer küresel ekonomilerin dünyanın rezerv para birimi olarak doları terk etmeye çalışmasıyla birlikte, Bitcoin’in geleneksel para birimlerine alternatif olarak değer teklifinin artabileceğini öne sürdü. Raporda ayrıca Mayıs 2024’te gerçekleşmesi planlanan bir sonraki Bitcoin ödül yarılanmasının da (halving) Bitcoin rallisi için olası bir katalizör olduğu belirtiliyor.