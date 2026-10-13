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NFT devi Blur kapanıyor: İşlem hacmi zirveden yüzde 99,5’in üzerinde düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🛑 $Blur, internet sitesini 12 Kasım’da kapatacak; Blend yeni kredi işlemlerini durduracak.
  • 📉 Aylık işlem hacmi, Mart 2023’teki 1,43 milyar dolardan Mart 2026’da 7 milyon doların altına düştü.
  • 💰 Kapanış açıklamasının ardından BLUR yüzde 20’den fazla gerileyerek yaklaşık 0,015 dolara indi.
  • ⏳ Blend kullanıcılarının borçlarını 12 Kasım’a kadar ödemesi gerekiyor; Blur’un Ethereum üzerindeki akıllı sözleşmeleri çalışmaya devam edecek.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bir dönem Ethereum NFT işlemlerinin en büyük pazaryeri olan Blur, işlem hacmindeki sert düşüşün ardından internet sitesini 12 Kasım’da kapatacağını duyurdu. Platformun NFT teminatlı borç verme hizmeti Blend de yeni kredi işlemlerini durduracak. Pazartesi günü yapılan açıklamanın ardından BLUR token yüzde 20’den fazla değer kaybederek yaklaşık 0,015 dolara geriledi.

İçindekiler
1 Zirvedeki işlem hacminden sert düşüşe
2 Blend kullanıcıları için son tarih 12 Kasım

Bu karar, “Pacman” adıyla tanınan kripto girişimcisi Tieshun Roquerre’nin kurduğu projelerde on gün içinde açıklanan ikinci büyük geri çekilme oldu. Blur ekibinin geliştirdiği Ethereum ölçeklendirme ağı Blast da 2 Ekim’de kapanacağını duyurmuştu.

Zirvedeki işlem hacminden sert düşüşe

2022’de kullanıma açılan Blur, profesyonel yatırımcılara hızlı işlemler, düşük ücretler ve token ödülleri sunarak dönemin lideri OpenSea’ye rakip oldu. Bu stratejiyle Mart 2023’te Ethereum NFT işlem hacminin yüzde 70’inden fazlasını ele geçirdi.

DefiLlama verilerine göre platformun aylık işlem hacmi aynı dönemde yaklaşık 1,43 milyar dolara ulaştı. Mart 2026’da ise 7 milyon doların altına gerileyerek zirvesine kıyasla yüzde 99,5’in üzerinde düştü.

Milyarlarca dolarlık NFT işlemine aracılık etmesine rağmen Blur, pazaryerindeki alım satımlardan işlem ücreti geliri elde etmedi. Token Terminal, son üç yıldaki protokol gelirini sıfır dolar olarak gösteriyor. Ancak bu veri, platformun borç verme hizmetinden veya diğer faaliyetlerinden gelir kazanıp kazanmadığını ortaya koymuyor. Blur’un internet sitesinde hâlâ sıfır pazaryeri ücreti ve toplam 7,4 milyar doları aşan işlem hacmi öne çıkarılıyor.

Platformun yoğun ödül programları, spekülatif işlemleri teşvik ettiği ve NFT üreticilerine ödenen telifler üzerinde baskı oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bununla birlikte işlem hacmi verileri, alım satımların ne kadarının gerçek alıcılardan, ne kadarının ödül kazanmayı amaçlayan yatırımcılardan geldiğini tek başına göstermiyor.

Blend kullanıcıları için son tarih 12 Kasım

Blend üzerinden kredi alan kullanıcıların 12 Kasım’a kadar borçlarını geri ödemesi gerekiyor; ödenmeyen krediler temerrüde düşecek. Blur, bu tarihten sonra Blend’deki varlıkların çekilebilmesi için ayrı bir araç sunmayı planlıyor.

İnternet sitesinin kapanması, Blur’un Ethereum üzerindeki akıllı sözleşmelerini devre dışı bırakmayacak. Blokzincir tabanlı işlem sistemi çalışmaya devam ederken BLUR sahipleri, pazaryerinde işlem ücreti alınmasını oylamaya olanak tanıyan mekanizma üzerindeki kontrolünü koruyacak.

Blur, Blast’ın aksine kapanış kararını kamuoyuna açık biçimde faaliyet zararlarına bağlamadı. Bir dönem kullanıcıların yatırdığı fonlara verilen ödüllerin de etkisiyle 2 milyar doların üzerinde varlık çeken Blast’ta ise bu tutar, kapanış duyurusu sırasında yaklaşık 32 milyon dolara düşmüştü. Geliştiriciler, ağı işletmenin maliyetinin elde edilen geliri aştığını belirtmişti.

Blast kullanıcıları, ağın mevcut arayüzü üzerinden 26 Ekim’e kadar varlıklarını çekebilecek. Blur’un internet sitesi ise 12 Kasım’da kapanacak.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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