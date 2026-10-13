Yapay zeka, XRP ve ZEC ağlarında 190 milyar dolarlık riski sınırladı

Kripto para güvenliğinde 2026 yılında öne çıkan gelişmelerden biri, yapay zeka destekli sistemlerin uzun süredir fark edilmeyen kritik açıkları ortaya çıkarması oldu. Coin Bureau, XRP Ledger ve Zcash üzerinde tespit edilen üç ayrı güvenlik sorununun toplamda yaklaşık 190 milyar dolarlık varlığı etkileyebilecek nitelikte olduğunu duyurdu.

XRP Ledger’da yıllardır fark edilmeyen açık

En çarpıcı bulgulardan biri Veria Labs tarafından açıklandı. Şirketin Veria AI sistemi, XRP Ledger’ın ödeme motorunda 2015’ten beri bulunan bir tam sayı taşması hatasını tespit etti. Bu açık, tek bir işlemle 18,45 trilyon XRP üretilmesine yol açabilecek yapıdaydı. Bu miktar, XRP’nin 100 milyar adetlik toplam arzının 184 katına denk geliyor.

Veria Labs, söz konusu saldırının tekrarlanabilir olduğunu ve her seferinde 18,45 trilyon XRP oluşturulabildiğini belirtti. Açığın ortaya çıktığı dönemde XRP’nin piyasa değeri yaklaşık 94 milyar dolar seviyesindeydi. XRP Ledger Foundation ise yetkisiz şekilde oluşturulmuş herhangi bir token bulunmadığını doğruladı. Kuruluş, XRP Ledger ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor.

Coin Bureau, yapay zekanın XRP ve ZEC ağlarında olası istismarların önüne geçerek 190 milyar doları aşan bir riski sınırladığını aktardı.

Veria Labs ekibi bu keşif karşılığında 250 bin dolarlık azami hata ödülünü aldı. Bu gelişme, geleneksel kod denetimlerinin yanında yapay zeka tabanlı analizlerin de giderek daha fazla önem kazandığını gösterdi.

İmza doğrulama sürecinde ikinci XRPL sorunu

2026’nın daha erken döneminde Cantina AI’nin otonom hata tarama aracı Apex, XRP Ledger için önerilen Batch değişikliğinde kritik bir mantık hatası buldu. Sorun, imza doğrulama sürecinde yer alıyordu. Bu açık nedeniyle saldırganların, özel anahtarlara erişmeden mağdur hesaplardan varlık transfer edebilecek toplu işlemler oluşturması mümkün hale gelebilirdi.

Cantina ve Spearbit Üst Yöneticisi Hari Mulackal, bu güvenlik zafiyetinin doğrudan yaklaşık 80 milyar dolarlık varlığı riske attığını söyledi. Doğrulayıcılar ilgili değişikliği kabul etmedi ve ardından acil yama devreye alındı.

Hari Mulackal, tespit edilen açığın doğrudan yaklaşık 80 milyar dolarlık riski gündeme getirdiğini söyledi.

Zcash tarafında sınırsız sahte ZEC riski

29 Mayıs’ta güvenlik araştırmacısı Taylor Hornby, Anthropic’in Claude Opus 4.8 modeliyle özel bir analiz araç setini birlikte kullanarak Zcash’in Orchard korumalı havuzunu denetledi. Hornby, Mayıs 2022’de devreye alınan bu yapıda saldırganların sınırsız ve tespit edilmesi güç sahte ZEC üretmesine imkan tanıyan bir açık buldu.

Orchard, Zcash işlemlerinde gizliliği artırmak için kullanılan korumalı havuz yapısını ifade ediyor.

Mini sözlük: Orchard, Zcash ağında gizli işlemleri destekleyen korumalı işlem havuzudur. Sıfır bilgi ispatı ise bir bilginin içeriğini açıklamadan doğrulanmasını sağlayan kriptografik yöntemdir.

Sıfır bilgi ispatı sistemi, hatalı işlemleri meşru kabul edebilecek durumdaydı. Hornby açığı bildirdikten sonra 2 Haziran’da yama yayımlandı. Açığın açıklanmasının ardından ZEC fiyatı sert düştü, ancak doğrulanmış bir istismar kayda geçmedi.

Yapay zeka kullanımı ağ işlemlerine de yayılıyor

Güvenlik tarafındaki bu gelişmeler sürerken XRP ekosisteminde yapay zeka odaklı altyapı kullanımı da genişliyor. x402 protokolü, yapay zeka ajanlarının API ve bilgi işlem hizmetleri için otomatik ödeme yapmasına imkan veriyor. XRP Ledger, x402 üzerinden 10 milyondan fazla ödemeyi işledi. Bu eşik, 1 milyon ödeme seviyesinin aşılmasından üç aydan kısa süre sonra görüldü.

Ripple, Visa, Mastercard, Google ve Stripe ile birlikte x402 Foundation’a Premier Üye olarak katıldı. Ağdaki işlemlerin yüzde 25’ini artık yapay zeka işlemleri oluşturuyor. XRPL AI Hub üzerinde ise 160 satıcı ve 2.276 canlı hizmet listeleniyor.