Ripple destekli Evernorth Nasdaq’ta işlem görmeye başladı

Ripple destekli Evernorth Holdings’in Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasına rağmen XRP, kripto piyasasının geneline kıyasla daha zayıf bir performans sergiledi. Son 24 saatte yüzde 3 gerileyen XRP, 1.37 dolara indi. Varlığın piyasa değeri ise 86.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasadan daha sert geriledi

Genel kripto para piyasasında da düşüş görüldü. Toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 2.8 azaldı. Buna karşın XRP’deki kayıp, büyük kripto varlıkların çoğundan daha derin kaldı. Aynı dönemde Bitcoin yüzde 1, Ethereum ise yüzde 0.5 geriledi.

Varlık 24 saatlik değişim Ek bilgi XRP %3 düşüş Fiyat 1.37 dolar Bitcoin %1 düşüş Büyük kripto varlıklar arasında daha sınırlı gerileme Ethereum %0.5 düşüş Piyasa ortalamasının üzerinde dayanıklılık

Bu tablo, Evernorth’un halka açılışının XRP fiyatında kısa vadeli bir destek oluşturmadığını ortaya koyuyor. Piyasadaki genel satış eğilimi sürerken XRP, benzer ölçekteki varlıklara göre daha fazla değer kaybetti.

Evernorth’un halka arz sonrası ilk günü

Evernorth Holdings, 9 Ekim’de Armada Acquisition Corp. II ile iş birleşmesini tamamladıktan sonra 12 Ekim’de Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem görmeye başladı. Şirketin bilançosunda yaklaşık 473 milyon XRP bulunuyor. Bu tutar, güncel XRP fiyatıyla yaklaşık 648 milyon dolara karşılık geliyor.

Evernorth, işlem maliyetleri hariç yaklaşık 300 milyon dolar brüt nakit geliri elde ettiğini de açıkladı. Şirket açıklamalarına göre Evernorth, işlemin tamamlanmasının ardından halka açık en büyük doğrudan XRP hazine şirketi konumuna geldi. Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken ve GSR de şirketin destekçileri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Hazine şirketi, bilançosunda belirli bir varlığı tutan ve bu varlığı yönetmeyi temel faaliyetlerinden biri haline getiren şirket yapısını ifade eder. Bu modelde şirketin büyümesi, elindeki varlığa yönelik dolaylı talep beklentisi yaratabilir.

Evernorth’un temel faaliyet alanı XRP tutmak ve bu varlığı yönetmek olarak şekilleniyor; bu nedenle şirketin halka açılması, Ripple ile ilgili diğer kurumsal gelişmelerden daha doğrudan bir yapı taşıyor.

Hisse tarafında ilk gün zayıf kaldı

XRPN hissesi ilk işlemlerde yaklaşık 19.38 dolardan açıldı, ancak seans içinde yön değiştirdi. Gün sonu kapanışında fiyat 16.91 dolara indi. Böylece hisse, önceki seansa göre yüzde 1.05 değer kaybetti.

Şirketin doğrudan XRP odaklı yapısına rağmen piyasada ilave bir alım baskısı oluşmadı. Bunun başlıca nedeni, Evernorth hazinesindeki XRP’lerin büyük bölümünün daha önce yatırımcılardan gelen katkılar ve geçmiş alımlardan oluşması oldu.

12 Ekim’deki halka açılış sırasında piyasadan bir anda 473 milyon XRP alınmadı; bu nedenle listelemenin kısa vadede ek talep yaratmadığı görülüyor.

Bu çerçevede, Evernorth’un Nasdaq’a çıkışı XRP için yapısal açıdan önemli bir adım olarak öne çıksa da, ilk aşamada fiyat tarafına doğrudan ve hızlı bir katkı sağlamadı.