Solana ve Stellar kritik eşiklerde yön arayışını sürdürüyor

Kripto para piyasasında Shiba Inu, Zcash, Stellar ve Solana için kısa vadeli görünüm zayıf hacim ve kararsız fiyat hareketleriyle şekilleniyor. Dört varlıkta da teknik olarak öne çıkan bölgeler korunurken, fiyatların bulunduğu bantların dışına taşması halinde yönün daha net hale gelmesi bekleniyor.

Shiba Inu dar bantta kalmayı sürdürüyor

Shiba Inu 0.00000534 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, yaklaşık 0.00000565 dolardaki 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ederken, eylül sonundan bu yana bu bölgenin üzerine yapılan denemeler kalıcı olmadı. Son geri çekilme, fiyatı 0.00000530 dolar çevresindeki 100 günlük ortalamaya yaklaştırdı.

Ayın başında görülen 0.00000510 dolar seviyesi alıcıların daha önce devreye girdiği bölge olarak öne çıktı. Buna karşın işlem hacmindeki zayıflık toparlanma çabalarını sınırlıyor. Göreceli güç endeksi 45 civarında seyrediyor; bu görünüm ne belirgin bir dip oluşumuna ne de aşırı satışa işaret ediyor.

Shiba Inu için 0.00000510 ile 0.00000565 dolar aralığı kısa vadede belirleyici konumda bulunuyor; bu bandın dışında görülecek kapanış, bir sonraki yönü tayin edebilir.

Zcash eylül sonrasındaki kayıpları dengelemeye çalışıyor

Zcash 1.262 dolar civarında bulunuyor. Varlık, eylül sonunda gördüğü 1.700 dolar seviyesinden sonra sert bir düzeltme yaşayarak 7 Ekim’de 1.110 dolara kadar geriledi. Düşüş, 1.190 dolar yakınındaki 50 günlük ortalama çevresinde yavaşladı ve fiyat yeniden 1.200 doların üzerine çıktı.

1.190 dolar seviyesinin korunması kısa vadede önemli görülüyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde yaklaşık 980 dolardaki daha düşük ortalama yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık uzun vadeli görünümde ortalamaların yukarı eğimli kalması, ana trendin henüz bozulmadığına işaret ediyor.

Göreceli güç endeksi 50 civarına gerileyerek eylül ayındaki aşırı ısınmış görünümden uzaklaştı. İşlem hacmi ise sakin bir piyasa yapısına işaret ediyor. Yukarı yönde 1.300 ile 1.350 dolar aralığı ilk güçlü engel konumunda bulunuyor.

Stellar ve Solana destek bölgelerinde tutunuyor

Stellar 0.1971 dolar seviyesinde ve gün içinde yaklaşık yüzde 3 geriledi. Fiyat, 0.192 ile 0.193 dolar aralığında kümelenen hareketli ortalamaların hemen üzerinde kalıyor. Ayın başında 0.185 dolara kadar sarkan varlık, bu bölgeden hızlı toparlanmıştı. Bu nedenle mevcut bant, alıcıların savunduğu ana eşik olarak izleniyor.

Stellar’da 0.204 ile 0.210 dolar aralığı yakın direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 0.210 dolar üzerindeki günlük kapanış, görünümü bir miktar güçlendirebilir. Aksi halde 0.185 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

Stellar için 0.192 ile 0.193 dolar bölgesinin korunması, Solana için ise 107 dolar civarındaki desteğin kaybedilmemesi kısa vadeli görünüm açısından belirleyici kabul ediliyor.

Solana ise 108.91 dolar civarında işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Eylül sonunda 125 dolara yaklaşan fiyat, sonrasında geri çekilerek özellikle 6 Ekim’deki sert satışla 105.50 dolara kadar indi. Şu aşamada yaklaşık 107.50 dolardaki 100 günlük ortalama ilk önemli dayanak olarak izleniyor.

Solana bu seviyenin altına sarkarsa 100 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Yukarıda ise 113 ile 115 dolar aralığı kısa vadeli baskının yoğunlaştığı alan olarak öne çıkıyor. İşlem hacmindeki gerileme, satışların panik havasından uzak olduğunu ancak alım iştahının da sınırlı kaldığını gösteriyor.