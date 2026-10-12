İngiltere Yüksek Mahkemesi 61 bin BTC davasında Çin hukukunu esas aldı

İngiltere Yüksek Mahkemesi, tarihin en büyük kripto para aklama dosyalarından biri kapsamında el konulan 61 bin BTC’ye ilişkin çok milyar dolarlık hukuk mücadelesinde önemli bir ara karar verdi. Mahkeme, yaklaşık 16 bin Çinli yatırımcının varlık üzerindeki mülkiyet iddiasının değerlendirilmesinde Çin hukukunun uygulanacağına hükmetti.

Kararın kapsamı

12 Ekim tarihli kararda Yargıç Turner, yatırımcıların el konulan kripto varlık üzerinde mülkiyet hakkı bulunup bulunmadığının Çin hukukuna göre belirleneceğini kayda geçirdi. Mahkeme bu aşamada yatırımcıların gerçekten böyle bir hakka sahip olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varmadı. Bu nedenle söz konusu Bitcoin varlığının nihai akıbeti henüz netleşmedi.

Yargıç Turner, yatırımcıların el konulan kripto varlık üzerindeki olası mülkiyet haklarının Çin hukukuna göre incelenmesi gerektiğine hükmetti.

Karar, mağdurlar açısından büyük bir mali fark yaratabilir. Yatırımcılar İngiliz mülkiyet hukukunun uygulanmasını sağlayabilseydi, paralarının izini sürerek alınan Bitcoinler üzerinde doğrudan hak iddia etme imkanı doğabilirdi. Mevcut çerçevede ise geri ödeme ihtimali daha çok ana para ve faizle sınırlı kalabilir.

Dosyanın geçmişi

Davanın kökeni 2014 yılına uzanıyor. Çin vatandaşı Qian Zhimin, Yadi Zhang adıyla da anılan bir isim olarak, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology üzerinden bir dizi sahte yatırım düzeni kurdu. Şirket, 2014 ile 2017 arasında dijital varlıklar, yaşlı bakım hizmetleri ve başka alanlarda yüksek getiri vaadiyle yatırımcı topladı.

Mahkeme kayıtlarına göre yatırımcılara toplam 128 bin 409 sözleşme imzalatıldı ve yaklaşık 40,23 milyar yuan toplandı. Bu tutar güncel yaklaşık kurla 5,9 milyar dolara karşılık geliyor. Dosyadaki bilgilere göre 34,1 milyar yuanlık ödeme yapıldı; savcılık tarafı bu yapının klasik bir saadet zinciri düzeni taşıdığını savundu.

Dosyaya giren kayıtlara göre toplanan fonların bir bölümüyle Haziran 2014 ile Haziran 2017 arasında Huobi hesabı üzerinden 100 binden fazla BTC satın alındı.

El konulan Bitcoinler nasıl bulundu

Soruşturma 2018 yılının Ekim ve Kasım aylarında İngiliz polisinin, Qian ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Jian Wen ile bağlantılı mülklere baskın düzenlemesiyle yeni bir aşamaya geçti. Operasyonlarda elektronik cihazlar ve kripto varlıklara ilişkin özel anahtarlar ele geçirildi. Bu süreç sonunda 61 bin BTC’den fazla varlığa el konuldu.

Huobi, haberde geçen dönem itibarıyla öne çıkan büyük kripto para borsalarından biriydi. Platform, kullanıcıların itibari para ile kripto varlık alım satımı yapabildiği merkezi borsa yapısıyla biliniyor.

İngiliz savcılar ile Çinli yatırımcılar arasındaki temel anlaşmazlık, bu büyük Bitcoin bakiyesinin mülkiyetinin kime ait olduğu noktasında yoğunlaşıyor. Yatırımcılar, fonlarının dönüştüğü kripto varlıklara kadar uzanan bir hak zinciri kurmak isterken, savcılık tarafı işlemlerin, sözleşmelerin ve ilk alımların ezici çoğunlukla Çin bağlantılı olduğunu vurguladı.

Yargıç Turner da bu değerlendirmeye yakın bir çizgi izledi. Sahte beyanların, yatırım sözleşmelerinin, ödemelerin ve ilk Bitcoin alımlarının büyük bölümünün Çin ile bağlantılı olduğu sonucuna varan mahkeme, bu nedenle uygulanacak hukukun İngiliz değil Çin hukuku olması gerektiğine karar verdi.