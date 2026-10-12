BITCOIN (BTC)

Dolar endeksi 18 ayın zirvesine çıkarken Bitcoin baskı altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dolar endeksi 18 ayın zirvesine çıkarken $BTC üzerindeki satış baskısı arttı.
  • 📉 Bitcoin 82.490 dolar civarına gerilerken son 24 saatte 54,76 milyon dolarlık tasfiye yaşandı.
  • 📊 Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, Fed beklentileri için kritik önem taşıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD doları güç kazanırken Bitcoin üzerindeki satış baskısı arttı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,62 düşüşle 82.490 dolar civarında işlem gördü. Haftalık kayıp yüzde 4,61 seviyesine ulaştı. Piyasa değeri ise yaklaşık 1,65 trilyon dolar olarak hesaplandı.

İçindekiler
1 Dolar endeksindeki yükseliş öne çıktı
2 Bitcoin tarafında zayıf talep sinyali izlendi
3 Türev verileri satış baskısını destekledi

Dolar endeksindeki yükseliş öne çıktı

Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını izleyen DXY, 102,50 seviyesinin üzerine çıkarak son 18 ayın en yüksek noktasına ulaştı. Endeksteki bu yükseliş, özellikle petrol ithalatına daha bağımlı ekonomilerde para birimleri üzerinde baskı yarattı. Avrupa ve Japonya tarafındaki zayıflığın da doları destekleyen unsurlar arasında yer aldığı görülüyor.

Fed’in daha sıkı para politikası çizgisini koruyabileceğine yönelik beklentiler de dolar talebini besledi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, daha geniş bir alana yayılan enflasyon baskısını soğutmak için kısıtlayıcı para politikasının gerekli olduğunu söyledi.

Beth Hammack, enflasyondaki yayılımı sınırlamak için kısıtlayıcı para politikasının gerekli olduğunu vurguladı.

Piyasalar şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Söz konusu veri, Fed’in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.

Bitcoin tarafında zayıf talep sinyali izlendi

Bitcoin’de 84.200 doların üzerindeki seviyelerden 82.460 dolar bölgesine doğru geri çekilme yaşandı. Kısa vadeli fiyat görünümünde daha düşük zirve ve daha düşük dip yapısının sürmesi, alım iştahının zayıf kaldığına işaret etti. Türev piyasalarda agresif biçimde açılan kısa pozisyonlar da spot tarafta yeterli talep oluşmadığını gösterdi.

Dolar ile Bitcoin arasındaki ilişki her zaman bire bir ters yönde işlemese de, güçlenen dolar eğilimi riskli varlıklar için alanı daraltabiliyor. Bu tablo, Bitcoin’de yukarı yönlü tepkinin güç kazanmasını zorlaştırdı.

Türev verileri satış baskısını destekledi

CoinGlass verileri, fiyat gerilerken türev piyasalardaki hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Son 24 saatte Bitcoin vadeli işlem hacmi 43,55 milyar dolara ulaştı. Açık pozisyon büyüklüğü ise 52,25 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu görünüm, kaldıraçlı işlemlerin piyasada halen yüksek ağırlığa sahip olduğunu gösteriyor. CoinGlass, kripto türev verileri ve tasfiye istatistikleri sunan yaygın bir piyasa izleme platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü ifade eder. Tasfiye ise teminat yetersiz kaldığında pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır.

MetrikSon 24 saatDetay
Vadeli işlem hacmi43,55 milyar dolarBitcoin türev işlemleri
Açık pozisyon52,25 milyar dolarKapatılmamış sözleşmeler
Toplam tasfiye54,76 milyon dolar43,22 milyon dolar uzun, 11,54 milyon dolar kısa

Son 24 saatte toplam Bitcoin tasfiyesi 54,76 milyon dolar oldu. Bunun 43,22 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 11,54 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan geldi. Böylece toplam tasfiyelerin yaklaşık yüzde 79’u yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcılarda gerçekleşti.

Toplam tasfiyelerin büyük kısmının uzun pozisyonlarda yoğunlaşması, kaldıraçlı alıcıların baskı altında kaldığını gösterdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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