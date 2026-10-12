Dolar endeksi 18 ayın zirvesine çıkarken Bitcoin baskı altında kaldı

ABD doları güç kazanırken Bitcoin üzerindeki satış baskısı arttı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,62 düşüşle 82.490 dolar civarında işlem gördü. Haftalık kayıp yüzde 4,61 seviyesine ulaştı. Piyasa değeri ise yaklaşık 1,65 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Dolar endeksindeki yükseliş öne çıktı

Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını izleyen DXY, 102,50 seviyesinin üzerine çıkarak son 18 ayın en yüksek noktasına ulaştı. Endeksteki bu yükseliş, özellikle petrol ithalatına daha bağımlı ekonomilerde para birimleri üzerinde baskı yarattı. Avrupa ve Japonya tarafındaki zayıflığın da doları destekleyen unsurlar arasında yer aldığı görülüyor.

Fed’in daha sıkı para politikası çizgisini koruyabileceğine yönelik beklentiler de dolar talebini besledi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, daha geniş bir alana yayılan enflasyon baskısını soğutmak için kısıtlayıcı para politikasının gerekli olduğunu söyledi.

Beth Hammack, enflasyondaki yayılımı sınırlamak için kısıtlayıcı para politikasının gerekli olduğunu vurguladı.

Piyasalar şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Söz konusu veri, Fed’in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.

Bitcoin tarafında zayıf talep sinyali izlendi

Bitcoin’de 84.200 doların üzerindeki seviyelerden 82.460 dolar bölgesine doğru geri çekilme yaşandı. Kısa vadeli fiyat görünümünde daha düşük zirve ve daha düşük dip yapısının sürmesi, alım iştahının zayıf kaldığına işaret etti. Türev piyasalarda agresif biçimde açılan kısa pozisyonlar da spot tarafta yeterli talep oluşmadığını gösterdi.

Dolar ile Bitcoin arasındaki ilişki her zaman bire bir ters yönde işlemese de, güçlenen dolar eğilimi riskli varlıklar için alanı daraltabiliyor. Bu tablo, Bitcoin’de yukarı yönlü tepkinin güç kazanmasını zorlaştırdı.

Türev verileri satış baskısını destekledi

CoinGlass verileri, fiyat gerilerken türev piyasalardaki hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Son 24 saatte Bitcoin vadeli işlem hacmi 43,55 milyar dolara ulaştı. Açık pozisyon büyüklüğü ise 52,25 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu görünüm, kaldıraçlı işlemlerin piyasada halen yüksek ağırlığa sahip olduğunu gösteriyor. CoinGlass, kripto türev verileri ve tasfiye istatistikleri sunan yaygın bir piyasa izleme platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü ifade eder. Tasfiye ise teminat yetersiz kaldığında pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır.

Metrik Son 24 saat Detay Vadeli işlem hacmi 43,55 milyar dolar Bitcoin türev işlemleri Açık pozisyon 52,25 milyar dolar Kapatılmamış sözleşmeler Toplam tasfiye 54,76 milyon dolar 43,22 milyon dolar uzun, 11,54 milyon dolar kısa

Son 24 saatte toplam Bitcoin tasfiyesi 54,76 milyon dolar oldu. Bunun 43,22 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 11,54 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan geldi. Böylece toplam tasfiyelerin yaklaşık yüzde 79’u yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcılarda gerçekleşti.