Binance’te Ethereum likidite göstergesi son yedi ayın dibine indi

Ethereum‘un Binance üzerindeki likidite koşullarında son dönemde belirgin bir zayıflama görülüyor. CryptoQuant verilerine göre Ethereum için Binance Likidite Şoku Z Skoru yaklaşık eksi 1,00 seviyesine geriledi. Bu değer, son yaklaşık yedi ayın en düşük düzeyi olarak kayda geçti.

Likidite göstergesinde sert geri çekilme

Yılın ilk aylarında daha yüksek ve pozitif bölgede seyreden gösterge, şubatta sert bir düşüş yaşamıştı. Sonraki dönemde dalgalı bir görünüm izleyen veri, yaz aylarında kısmi bir toparlanma sergiledi. Ancak ekimde yön yeniden aşağı döndü ve gösterge çok aylı dip seviyesine indi.

Bu tablo, Binance’te Ethereum likiditesinin tarihsel ortalamasına kıyasla olağan seviyenin altına gerilediğine işaret ediyor. Piyasa analistleri, son düşüşün birkaç aydır süren oynaklığın ardından gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını değerlendiriyor.

CryptoQuant verileri, Ethereum için Binance Likidite Şoku Z Skoru’nun yaklaşık eksi 1,00’e indiğini ve bunun son yaklaşık yedi ayın en düşük seviyesi olduğunu gösteriyor.

Fiyat yönüne dair tek başına sinyal üretmiyor

Likiditedeki sert düşüş, tek başına yatırımcıların pozisyon kapattığı ya da ETH satışlarının hızlandığı anlamına gelmiyor. Bu tür göstergeler çoğu zaman piyasadaki işlem derinliği ve likidite yapısındaki değişimi yansıtıyor. Dolayısıyla verinin, fiyatın bir sonraki hareket yönünü tek başına belirlediği söylenemiyor.

Bununla birlikte göstergedeki zayıflama, borsalardaki Ethereum arzındaki daralmayla aynı döneme denk geliyor. Bu görünüm, bazı yatırımcıların varlıklarını borsalardan çekerek özel cüzdanlara taşıdığına işaret edebilir. Böyle bir eğilim, kısa vadeli işlem isteğinin azaldığını, daha uzun vadeli elde tutma yaklaşımının güç kazandığını düşündürüyor.

Borsadan cüzdana geçiş izleniyor

Piyasada zincir üstü veriler ile borsa içi likidite göstergelerinin birlikte okunması giderek daha fazla önem kazanıyor. Yalnızca fiyat hareketine bakmak yerine, yatırımcıların varlıklarını hangi aşamada borsadan çıkardığını izlemek de piyasadaki eğilimi anlamak açısından öne çıkıyor.

Bu noktada meme token piyasasında görülen hızlı sermaye akışları da benzer bir takip ihtiyacını ortaya koyuyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Borsalardaki Ethereum arzının daralması, yatırımcıların varlıklarını özel cüzdanlara taşıdığına ve daha uzun vadeli tutma eğiliminin güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Mevcut veriler, Binance tarafında Ethereum likiditesinin son aylara göre daha kırılgan bir yapıya geçtiğini gösteriyor. Buna karşılık göstergenin tek başına yön tayin etmemesi nedeniyle, piyasa katılımcıları için borsa arzı, cüzdan hareketleri ve genel işlem yoğunluğu gibi ek veriler önemini koruyor.