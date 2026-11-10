Ethereum (ETH)

Eski Ethereum Foundation yöneticisi, vakıf ve Vitalik Buterin’e dava açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Eski bir Ethereum Foundation yöneticisi, vakıf ve Vitalik Buterin hakkında dava açtı.
  • 📌 Kayleen Fulton, kanser teşhisini açıkladıktan 13 gün sonra işten çıkarıldığını ve misillemeye uğradığını öne sürdü.
  • 🧾 Dava dosyasında, çalışanların yeni talimatı onaylamasının iş şartına bağlanmasına itiraz eden 53 imzalı mektup ve $ETH ile bağlantılı vakıf içi süreç yer aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Ethereum Foundation’da daha önce görev yapan Kayleen Fulton, vakıf ile birlikte Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ve dört kişi hakkında dava açtı. Ethereum topluluğunda Nixo adıyla bilinen Fulton, işten çıkarılmasının kanser teşhisini paylaşması ve kurum içi bir mektubun hazırlanmasına öncülük etmesinin ardından gerçekleştiğini öne sürdü.

İçindekiler
1 Dava dosyasındaki temel iddialar
2 Çalışan mektubu ve işten çıkarma süreci
3 Vakıf cephesinin yanıtı

Dava dosyasındaki temel iddialar

Fulton, 4 Kasım’da ABD Colorado Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunduğu şikayet dilekçesinde, vakfın protokol destek ekibine liderlik ettiğini belirtti. Dava dosyasına göre dönemin eş icra direktörlerinden Bastian Aue, Fulton’ı 6 Nisan’da işten çıkardı. Fulton, bu kararın kanser teşhisini açıklamasından 13 gün sonra alındığını kayda geçirdi.

Şikayette Vitalik Buterin’in de yönetim kurulu üyesi olarak tartışmalı talimatın benimsenmesi ve uygulanmasında rol oynadığı ileri sürüldü. Fulton, işten çıkarılma sürecinin engellilik temelinde ayrımcılık, misilleme ve tıbbi izin haklarına müdahale anlamına geldiğini savunuyor. Dava kapsamında kaybedilen ücretler ile tazminat talep ediliyor.

Fulton, kurum içindeki yeni yetki çerçevesinin hedeflerini desteklediklerini, ancak çalışanların işlerini korumak için bu çerçeveyi onaylamaya zorlanmasına itiraz ettiklerini aktardı.

Çalışan mektubu ve işten çıkarma süreci

Fulton, mesai arkadaşı Trent Van Epps ile birlikte söz konusu talimata karşı bir mektup organize ettiklerini belirtti. Toplam 53 imzacı bulunan mektup, yeni yaklaşımın genel amaçlarına destek verirken çalışanların bunu onaylamasının istihdam şartına bağlanmasına karşı çıktı.

Dava dilekçesine göre bu girişimden birkaç gün sonra, 6 Nisan’da Fulton ve Van Epps yaklaşık 30 dakika arayla işten çıkarıldı. Şikayette bazı çalışanların, talimatta yer alan ritüel intihar ifadesine de itiraz ettiği kaydedildi. Metinde, Bastian Aue’nin bu ifadenin mecazi anlam taşıdığını çalışanlara söylediği belirtildi.

Bu tür kurumsal anlaşmazlıklarda zamanlama ve resmi açıklamalar kritik önem taşıyor. CryptoAppsy üzerinden belirli coin’e özel haber akışı ve canlı gündem takibi, Ethereum ekosistemini etkileyebilecek gelişmeleri tek ekranda izlemeyi kolaylaştırabilir.

Vakıf cephesinin yanıtı

Dava dosyasında yer alan 14 Mayıs tarihli bir mektupta, vakfın Singapur bağlantılı iştiraki Ethereum Asia Pacific Limited adına hareket eden bir avukat, Fulton’ın yasa dışı bir muameleye ya da misillemeye uğradığı iddiasını reddetti. Aynı mektupta, ayrılık anlaşmasının bağlayıcı olduğu savunuldu.

Ethereum Asia Pacific Limited adına yazılan mektupta, Fulton’a yönelik hukuka aykırı bir işlem veya misilleme bulunmadığı ve imzalanan ayrılık anlaşmasının geçerli olduğu savunuldu.

Taraflardan dava sürecine ilişkin ek bir açıklama gelmedi. Fulton, Van Epps ve Ethereum Foundation’dan yorum talep edilmesine rağmen yayıma kadar yanıt verilmedi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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