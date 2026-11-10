XRPL, kuantuma dayanıklı hesaplar için ücretsiz yükseltme hazırladı

XRP Ledger geliştiricileri, ağı kuantum bilişim kaynaklı olası tehditlere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlayan yeni bir yükseltme önerisi sundu. XRPL Foundation, kullanıcı hesaplarına kuantuma dayanıklı koruma eklemeyi planladığını açıklarken, bu özelliğin ek işlem ücreti doğurmadan sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yeni güvenlik modeli öne çıktı

Önerilen tasarıma göre kullanıcılar, hesaplarına NIST onaylı ML DSA 44 imzalama anahtarı ekleyebilecek ve mevcut anahtarlarını devre dışı bırakabilecek. Böylece özellikle açık anahtarı daha önce görünür hale gelmiş hesapların, gelecekte gelişebilecek kuantum saldırılarına karşı daha güçlü korunması amaçlanıyor.

Mini sözlük: ML DSA 44, dijital imzalar için geliştirilen ve NIST tarafından onaylanan kuantuma dayanıklı şemalardan biri olarak biliniyor. Bu yapı, klasik kriptografik anahtarlara kıyasla gelecekteki kuantum hesaplama kapasitesine karşı daha güçlü koruma sunmayı hedefliyor.

XRPL Foundation, kullanıcıların ek işlem ücreti ödemeden kuantuma dayanıklı hesap korumasına erişmesini sağlayacak bir model üzerinde çalışıyor.

Yükseltme henüz devreye alınmış değil. Buna karşın önerinin, ilave güvenliği daha yüksek maliyet olmadan sunması toplulukta öne çıkan başlıklardan biri oldu. Tasarımın kabul edilmesi halinde XRP sahipleri, hesap güvenliğini artırırken ek ücret baskısıyla karşılaşmayacak.

Geçiş süreci 2027’de incelenecek

Planlanan çalışma yalnızca yeni güvenlik katmanını eklemekle sınırlı değil. Ekip, 2027’nin ilk yarısında bir geçiş araştırması yapılacağını duyurdu. Bu inceleme, mevcut hesapların yeni sisteme nasıl taşınabileceğini ve kullanıcı tarafında hangi adımların gerekeceğini ortaya koymayı amaçlıyor.

XRPL Foundation, XRP Ledger ekosistemini destekleyen ve ağın teknik gelişimine katkı sunan yapı olarak biliniyor. Son öneri de daha geniş kapsamlı güvenlik hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Planlanan geçiş araştırmasının, mevcut hesapların yeni güvenlik sistemine uyumu için izlenecek yolu netleştirmesi bekleniyor.

Daha geniş kuantum koruma hedefiyle bağlantılı

Bu adım, Ripple‘ın 2028’e kadar tam kuantum korumasına ulaşma yönündeki daha geniş hedefiyle de bağlantı taşıyor. Kripto sektöründe uzun süredir tartışılan başlıklardan biri, yeterince güçlü kuantum bilgisayarların ileride bugün kullanılan bazı şifreleme yöntemlerini zayıflatma ihtimaliydi.

Öneri bu nedenle yalnızca XRP Ledger kullanıcıları açısından değil, blokzincir tabanlı sistemlerin gelecekteki güvenlik mimarisi bakımından da yakından izleniyor. Uygulamanın kapsamı, zamanlaması ve teknik geçiş ayrıntıları ise yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.