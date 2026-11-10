SHIB topluluğu, Ryoshi adına 137 sahte token üretildiğini açıkladı

Shiba Inu topluluğunun uzun süredir bilinen üyelerinden Mazrael, SHIB dağıtıcı cüzdanının Ekim 2021’den bu yana sessiz kaldığını, buna rağmen en az 137 dolandırıcılık amaçlı tokenin bu cüzdandan gönderilmiş gibi gösterildiğini açıkladı. Mazrael’e göre bu yöntemin amacı, Shiba Inu’nun takma adlı kurucusu Ryoshi ile sahte bir bağ kurarak projeleri güvenilir göstermeye çalışmak.

Sahte transfer kaydı yöntemi

Mazrael, yöntemin teknik olarak basit ancak yanıltıcı olduğunu söyledi. Buna göre bir token kendi transfer kayıtlarını tutan bir program gibi çalışıyor ve kötü niyetli geliştiriciler bu kayıtlara gönderen adres olarak istedikleri cüzdanı yazabiliyor. Bu nedenle bazı işlemler Etherscan üzerinde ilk bakışta SHIB dağıtıcı cüzdanından gelmiş izlenimi verebiliyor.

Mini sözlük: Etherscan, Ethereum ağındaki işlemleri, cüzdanları ve akıllı sözleşmeleri görüntülemeye yarayan blokzincir gezginidir. Bir işlem kaydında görünen bilgi, her zaman ilgili cüzdanın işlemi gerçekten imzaladığı anlamına gelmez; asıl doğrulama imza ve kaynak adres üzerinden yapılır.

The SHIB deployer never signed anything; ilgili token işlemlerine girilip gerçek gönderen adresine bakıldığında, bunun SHIB dağıtıcı cüzdanı olmadığı görülüyor.

Mazrael, gerçek SHIB dağıtıcı cüzdanının 0xB8f2…FA08 adresi olduğunu ve bu cüzdandan Ekim 2021’den beri tek bir işlem bile çıkmadığını vurguladı. Ayrıca zincir üstünde ya da Etherscan üzerinde bu cüzdana ait kamuya açık imzalı bir mesaj da bulunmadığını belirtti.

9 binden fazla sahte transfer tespit edildi

Paylaşılan verilere göre şimdiye kadar 9.131’den fazla sahte transfer kaydı oluşturuldu ve 2.500’den fazla cüzdan bu işlemlerden etkilendi. Mazrael, bu transferlerin hiçbirinin SHIB dağıtıcı cüzdanı tarafından imzalanmadığını ifade etti. Bazı tokenlerin, daha meşru görünmeleri için “Ryoshi destekli” şeklinde tanıtıldığı da aktarıldı.

SHIB dağıtıcı adresini herhangi bir kişiye bağlayan doğrulanmış bir unsur bulunmuyor.

LEASH, BONE ve TREAT için ayrı dağıtıcılar kullanıldı

Mazrael, SHIB ekosistemindeki diğer tokenlerin de aynı cüzdandan çıkmadığını söyledi. Buna göre LEASH, BONE ve TREAT farklı dağıtıcı adreslerden oluşturuldu. BONE’un dağıtıcısının shiba-swap.eth olduğu, LEASH’in ise 0xA221…1494 adresinden dağıtıldığı kaydedildi.

Mazrael ayrıca 0xA221…1494 anahtarının StarLink sözleşmesini de dağıttığını, StarLink’in kendi sitesinde Woof Decentra’nın LEASH geliştiricisi olarak gösterildiğini belirtti. Aynı anahtarın LEASH’in yeniden dengeleme oracle yönetimini taşıyan idari anahtar olarak beş yıl boyunca kaldığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu açıklamalar, SHIB topluluğunda uzun süredir dolaşan “Ryoshi bağlantılı token” iddialarına karşı yeni bir uyarı niteliği taşıyor. Mazrael, kullanıcıların yalnızca görünen etikete değil, işlemin gerçek kaynak adresine ve imza geçmişine bakması gerektiğini söyledi.