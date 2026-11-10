Binance, FinCEN kararı sonrası MEXC ile tüm transferleri durdurdu

Binance, MEXC ve bağlantılı şirketlerle ilgili tüm transferleri derhal durdurduğunu açıkladı. Karar, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN’in MEXC’yi birincil kara para aklama endişesi taşıyan kurum olarak tanımlamasının ardından geldi.

Kararın kapsamı netleşti

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kullanıcıların MEXC ve ilişkili kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı biçimde fon göndermesine, bu yapılardan fon almasına ve Binance üzerinden bu taraflarla bağlantılı işlem yürütmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Binance, kısıtlamaların hemen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Şirket, bu adımın FinCEN’in son düzenleyici hamlesini izlediğini ve kullanıcı güvenliğiyle uyum yükümlülükleri çerçevesinde uygulandığını belirtti.

Binance, kullanıcıların MEXC ve bağlantılı kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı fon transferi yapamayacağını ve bu taraflarla Binance üzerinden işlem gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.

MEXC’ye bağlı şirketler de listede yer aldı

Kısıtlama yalnızca MEXC markasını değil, borsayla bağlantılı bir dizi kurumu da kapsıyor. Binance açıklamasında MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, MEXC Singapore Pte Ltd, MEXC Global Foundation Ltd ve GIDA Technology AG dahil olmak üzere MEXC adı altında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin bu çerçevede değerlendirildiğini aktardı.

FinCEN, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde mali suçlar, yaptırım ihlalleri ve şüpheli para hareketlerini izleyen kurum olarak biliniyor. Kurumun bir platformu bu kapsamda işaretlemesi, ABD finans sistemiyle bağların ciddi ölçüde kısıtlanmasına yol açabiliyor.

FinCEN, 6 Kasım tarihinde aldığı kararla MEXC’nin ABD finans sisteminden çıkarılmasına yönelik süreci başlattı.

ABD makamlarının suçlamaları ağırlaştı

MEXC, küresel ölçekte ilk 20 kripto para borsası arasında gösterilse de ABD makamları platforma yönelik ciddi suçlamalar yöneltti. FinCEN’in 6 Kasım tarihli emrinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, borsanın yaptırımları aşmaya yönelik işlemlerle ve siber suç kaynaklı hareketlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işleme aracılık ettiğini öne sürdü.

Aynı suçlamalar arasında kullanıcı fonlarıyla ilgili dolandırıcılık iddiaları da yer aldı. Yetkililer, bu gerekçelerle MEXC’nin ABD finans sistemine erişiminin kesildiğini duyurdu.

Piyasada benzer adımlar gündeme gelebilir

Binance, FinCEN kararına açık biçimde uyum sağlayan ilk büyük kripto para borsası oldu. Sektördeki diğer platformların da benzer tedbirleri değerlendirdiği aktarılıyor. Bu durum, MEXC’nin küresel likidite kanalları ve karşı taraf erişimi üzerinde yeni baskı oluşturabilir.

Alınan karar, merkezi borsalar arasındaki karşılıklı erişim ilişkilerinin düzenleyici risklere karşı ne kadar hızlı değişebildiğini de ortaya koydu. Özellikle sınır ötesi faaliyet yürüten platformlar açısından uyum süreçlerinin daha sıkı izlenmesi bekleniyor.