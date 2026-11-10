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Binance, iPhone’lardaki iOS açığının kripto cüzdanlarını riske attığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, bazı iOS sürümlerindeki açığın $BTC ve diğer cüzdan verilerini riske atabileceğini açıkladı.
  • 📱 Şirket, iOS 26.7.1, 27.0.1 ve 27.2 kullananlara uygulamaları güncelleme ve şüpheli yazılımları silme çağrısı yaptı.
  • 🔍 Apple 10 Kasım 2026'da yeni güncellemeler yayımladı, ancak açığın tamamen kapanıp kapanmadığı netleşmedi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Binance, salı günü yaptığı uyarıda bazı iPhone modellerini etkileyen bir iOS açığının, kötü amaçlı bir uygulama yüklendiğinde kripto cüzdan kurtarma ifadeleri ve özel anahtarların açığa çıkmasına yol açabileceğini bildirdi. Borsa, sorunun yalnızca kendi platformuna özgü olmadığını, iOS ekosisteminin geneline yayılabilecek bir dosya erişim riskinden kaynaklandığını belirtti.

İçindekiler
1 Etkilenen sürümler ve riskin kapsamı
2 Kullanıcılara verilen güvenlik önerileri
3 Açığı ilk kimler gündeme getirdi
4 Apple güncelleme yayımladı, belirsizlik sürüyor

Etkilenen sürümler ve riskin kapsamı

Binance, iOS 26.7.1, 27.0.1 ve 27.2 sürümlerini etkilenen versiyonlar arasında sıraladı. Açıklamaya göre bu açık, kötü amaçlı uygulamaların başka uygulamalara ait yerel dosyaları okuyabilmesine imkan verebilir. Bu durumda seed phrase, özel anahtar ve giriş bilgileri gibi hassas veriler risk altına girebilir.

Binance, söz konusu sorunun Binance’e özgü olmadığını, temel dosya erişim riskinin iOS ekosisteminin genelinde geçerli olabileceğini bildirdi.

Binance sözcüsü, şu ana kadar saldırganların bu hatayı kullanarak kripto cüzdanlarına eriştiği ya da fon çaldığına ilişkin doğrulanmış bir vaka tespit edilmediğini kaydetti. Buna rağmen şirket, kullanıcıların ihtiyatlı davranması gerektiğini vurguladı.

Kullanıcılara verilen güvenlik önerileri

Borsa, güvenilmeyen kaynaklardan yüklenen uygulamaların silinmesini, iOS ile birlikte tüm uygulamaların resmi ve güncel sürümlere yükseltilmesini tavsiye etti. Olası bir ihlalden şüphe duyan kullanıcıların ise temiz bir cihaz üzerinde oluşturulan yeni cüzdanlara varlıklarını taşıması önerildi.

Bu tür bir güvenlik açığında, özellikle kurtarma ifadelerini cihaz üzerinde şifrelenmemiş biçimde saklayan uygulamalar daha yüksek risk taşıyabilir. Gelişmeyi yakından izleyen kullanıcılar için CryptoAppsy, coin’e özel haber akışı ve akıllı fiyat alarmlarıyla ani güvenlik kaynaklı hareketleri tek ekranda takip etmeyi kolaylaştırabilir.

Açığı ilk kimler gündeme getirdi

Blockchain güvenlik şirketi SlowMist, sorunu günün erken saatlerinde gündeme taşıdı. Şirket, bir cüzdan uygulamasının kurtarma ifadelerini cihazda şifrelenmemiş halde saklaması durumunda kötü amaçlı bir uygulamanın bu verilere erişebileceğini aktardı.

SlowMist, kurtarma ifadelerinin cihazda şifrelenmeden tutulduğu durumlarda kötü amaçlı bir uygulamanın bu bilgilere ulaşabileceğini belirtiyor.

Açığı kamuoyuna pazar günü forcequitOS takma adlı bir iOS güvenlik araştırmacısı duyurdu. Araştırmacı, bulgunun ortaya çıkarılmasında 0xjohnny takma adlı başka bir güvenlik uzmanına da atıf yaptı.

Apple güncelleme yayımladı, belirsizlik sürüyor

Apple, pazartesi günü iOS 27.2.1 ve 26.7.3 güncellemelerini yayımladı. Ancak bu güncellemelerin söz konusu açığı giderip gidermediği henüz netlik kazanmadı. Apple tarafından konuya ilişkin kamuoyuna açık bir doğrulama yapılmış değil.

Gelişme, mobil cihazlarda tutulan cüzdan verilerinin güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle kurtarma ifadesi ve özel anahtar saklama yöntemleri, merkezi borsalar ile cüzdan sağlayıcılarının güvenlik uyarılarında öne çıkan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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