ABD enflasyonu beklentiyi aştı, Bitcoin için $68 bin riski gündemde: Piyasada şu anda neler oluyor?

ABD’de ekim ayı enflasyonu beklentileri aşınca üç büyük hisse senedi endeksinin vadeli kontratları eksiye döndü. Piyasa, Fed’in aralıkta faiz artırma olasılığını yüzde 100 olarak fiyatlamayı sürdürürken 50 baz puanlık artış beklentisi de güçlenmeye başladı. Bitcoin’in ABD borsalarındaki hareketlere yeniden duyarlı hale geldiğini belirten kripto para piyasa yapıcısı Wintermute, 73 bin doları kritik eşik olarak gösterdi.

ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,4 oldu

10 Kasım’da açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4 arttı. Artış, eylüldeki yüzde 0,6’nın altında kalsa da yüzde 0,3’lük beklentiyi aştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE, bir önceki ay olduğu gibi yüzde 0,3 yükselerek yüzde 0,2’lik tahminin üzerine çıktı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümetin kapanması nedeniyle geçen yılla karşılaştırmaya yetecek veri bulunmadığını ve yıllık enflasyonu hesaplayamadığını açıkladı.

BIT Stock Platform verilerine göre Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 1,5 düşerek açılış öncesi işlemlerde en düşük seviyesini gördü. Wintermute’un raporuna göre geçen hafta beklentileri belirgin biçimde aşan tarım dışı istihdam verisi, açıklandığı sırada aralıkta faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 77’ye çıkarmıştı. Enflasyon verisinin ardından daha büyük bir artış ihtimali de güçlendi. CME FedWatch’a göre aralıkta 50 baz puanlık faiz artışı olasılığı son olarak yüzde 10 civarında fiyatlandı.

Bitcoin’de 73 bin dolar eşiği

Wintermute’un 10 Kasım tarihli raporuna göre Bitcoin, geçen hafta 81 bin dolara yükseldikten sonra kazancının tamamını geri verdi. Hafta sonunda 73 bin 500 dolara kadar gerileyerek 73 bin dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaştı. Haftalık kapanışın yaklaşık 75 bin 500 dolardaki 50 haftalık ortalamanın altında kalması, bu seviyenin üzerindeki yedi haftalık seriyi bitirdi. Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 73 bin 860 dolardan işlem görüyor.

Wintermute, Bitcoin 50 haftalık ortalamasının altında kaldığı sürece temkinli bir görünüm çiziyor. Şirkete göre 73 bin doların ve 200 günlük ortalamanın altında bir günlük kapanış, 68 bin doları bir sonraki düşüş hedefi haline getirebilir. Daha olumlu bir görünüm için Bitcoin’in 80 bin doları geri alıp üzerinde tutunması ve spot Bitcoin ETF’lerinin haftalık net girişe dönmesi gerekiyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta net 1,28 milyar dolar çıktı. Bu, hazirandan bu yana görülen en büyük haftalık çıkış oldu. Wintermute, fonlara para dönüşü başlayana kadar olası yükselişleri mevcut pozisyonların ayarlanması olarak değerlendiriyor. Kripto para türev piyasasında yakın zamanda 1 milyar doları aşkın pozisyon tasfiye edildi. Rapora göre kaldıraçlı uzun pozisyonların azalması, fiyatlar yeniden düşerse zorunlu satış baskısını sınırlayabilir.

Wintermute, yapay zeka bağlantılı hisselerdeki olası bir düzeltmenin faiz artışıyla aynı döneme denk gelmesi halinde likiditenin ve risk iştahının zayıflayabileceğini belirtti. Son geri çekilmede Near (NEAR), Hyperliquid (HYPE) ve Ethena (ENA), Bitcoin’den daha sert düştü. Şirkete göre piyasa yeniden gerilerse önceki toparlanmada daha fazla yükselen altcoinler daha ağır satış baskısıyla karşılaşabilir.

Zarardaki Bitcoin’lerin borsalara akışı yavaşladı

CryptoQuant analisti MAC_D’nin 10 Kasım tarihli analizine göre ise kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının satışta gerçekleşen kar veya zararını ölçen SOPR göstergesinin yedi günlük ortalaması yaklaşık 0,99 oldu. Göstergenin 1’in altında kalması, bu grubun satışlarının ortalamada zararla gerçekleştiğini gösteriyor.

Kısa vadeli yatırımcılar 6 Kasım’da borsalara zararda tuttukları yaklaşık 32 bin 695 BTC gönderdi. Bu miktar, grubun o sırada borsalara yaptığı toplam BTC transferinin yaklaşık yüzde 89’una karşılık geldi. Bitcoin 9 Kasım’da yeni bir dip görürken zararda tutulan BTC’lerin borsalara transferi yaklaşık 9 bin 900 BTC’ye düştü. MAC_D, geçmiş boğa piyasalarında artan zararına satışları, satış baskısının hafiflediği ve birikim fırsatlarının oluştuğu dönemlerin izlediğini belirtti. Analiste göre fiyat düşerken bu transferler azalmaya devam ederse tepki yükselişi ihtimali izlenmeli.

İran ve Ukrayna müzakereleri gündemde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üzerinde görüşülebilecek bir anlaşma olması halinde Washington’ın İran’la her an müzakereye hazır olduğunu söyledi. Walter Bloomberg’in aktardığı açıklamada ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyoruz” dedi. Hegseth, Temsilciler Meclisi’nde kendisine yönelik azil girişimini “siyasi şov” ve “gülünç” olarak niteledi.

Walter Bloomberg’e göre Trump yönetimi, Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yönelik müzakereler kapsamında Avrupa ile Rusya arasındaki güvenlik düzenini yeniden ele almayı değerlendiriyor. Rusya’nın NATO’nun genişlemesi ve Batılı askeri güçlerin konuşlandırılması konusundaki talepleri de gündemde. Moskova yaklaşımı olumlu karşılarken Avrupa ülkeleri mevcut anlaşmalara uyulmasını istedi. Öneri, Rusya’nın Doğu Avrupa’daki nüfuzunu artırabileceği kaygısını doğurdu. ABD, Rusya, Ukrayna ve Avrupa temsilcileri Abu Dabi’de görüşmeleri sürdürürken kısa vadede önemli bir ilerleme ihtimali düşük görülüyor.

Peki Bitcoin’i neler bekliyor?

Bitcoin 73 bin dolar eşiğine yakın seyrederken zarardaki BTC’nin borsalara daha az taşınması, satış baskısının hafifleyebileceğine işaret ediyor. ETF’lerdeki yüksek çıkışın ardından, 80 bin dolar üzerindeki olası bir toparlanmaya haftalık net fon girişlerinin eşlik etmesi talebin güçlendiğine dair daha somut bir işaret olur. Kripto para piyasasının geri kalanında ise ABD hisselerindeki satışlar derinleşir ve 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yükselirse son düşüşte Bitcoin’den daha fazla değer kaybeden altcoinler yeniden daha sert baskı görebilir.