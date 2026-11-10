Kripto Para

Polonya, yaptırım kapsamına kripto varlıkları da alan tasarıyı kabul etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Polonya, kripto varlıkların dondurulmasını da içeren yaptırım tasarısını kabul etti.
  • 📌 Sejm’de 240 oyla geçen düzenleme, MiCA kapsamındaki kripto varlıkları mali kaynak sayıyor.
  • 🧭 Polonya, 2022’de oluşturduğu yaptırım listesini ulusal güvenlik gerekçeleriyle genişletiyor ve $BTC benzeri varlıklar da kapsama girebiliyor.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, ülkenin yaptırım çerçevesini genişleten ve kripto varlıkları dondurulabilecek mali kaynaklar arasına açık biçimde ekleyen yasa tasarısını kabul etti. Hükümet destekli düzenleme, resmi parlamento kayıtlarına göre cuma günü 240 kabul oyuna karşı 202 ret oyuyla geçti; bir milletvekili çekimser kaldı. Tasarı daha sonra Senato’ya gönderildi.

İçindekiler
1 Kripto varlıklar açıkça kapsama alındı
2 Mevcut çerçeve genişletiliyor
3 Senato süreci 30 gün içinde tamamlanacak

Kripto varlıklar açıkça kapsama alındı

Yeni düzenleme, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olarak bilinen MiCA çerçevesindeki tanımı esas alıyor. Buna göre kripto varlıklar, yaptırım uygulanması halinde yetkili makamların dondurabileceği finansal kaynaklar arasında açıkça sayılıyor. MiCA, Avrupa Birliği genelinde kripto varlık ihraççıları ve hizmet sağlayıcıları için ortak kurallar getiren düzenleme olarak biliniyor.

Yasa tasarısı, kripto varlıkları yaptırım uygulanırken dondurulabilecek mali kaynaklar arasında açıkça tanımlıyor.

Tasarıya göre Polonya’nın ulusal yaptırım listesinden içişleri bakanı sorumlu olacak. Yaptırım listesine ekleme kararları, ilgili kararın yetkililerce yayımlanmasından sonraki gün yürürlüğe girecek. Karardan etkilenen kişi ve şirketler ise idare mahkemesinde itiraz hakkına sahip olacak. Bununla birlikte tasarı, mahkeme kararı beklenmeden yaptırımın uygulanmasına imkan tanıyor.

Mevcut çerçeve genişletiliyor

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına verilen desteği engellemeyi amaçlayan 2022 tarihli yasa kapsamında halihazırda ulusal bir yaptırım listesi tutuyor. Yeni tasarı, ulusal yaptırım uygulanabilecek gerekçeleri daha da genişletiyor.

Buna göre belirli yabancı müdahale girişimleri ile ulusal güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğu değerlendirilen bilgi manipülasyonu faaliyetleri de yaptırım nedeni sayılabilecek. Böylece düzenleme yalnızca mevcut jeopolitik risklerle sınırlı kalmayıp, daha geniş bir güvenlik çerçevesine oturtulmuş olacak.

Etkilenen kişi ve şirketler idare mahkemesine başvurabilecek, ancak yaptırım kararı mahkeme hükmünden önce uygulanabilecek.

Senato süreci 30 gün içinde tamamlanacak

Senato’nun önünde tasarıyı onaylamak, değiştirmek ya da reddetmek için 30 günlük süre bulunuyor. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmaması halinde Polonya Anayasası, metni Sejm’den geçtiği haliyle kabul edilmiş sayıyor.

Bu durumda düzenleme cumhurbaşkanının değerlendirmesine sunulacak. Senato aşaması, tasarının nihai halini belirleyecek son parlamento adımı olarak öne çıkıyor.

Sejm, Polonya parlamentosunun alt kanadı olarak yasama sürecinin merkezinde yer alıyor. Tasarının burada kabul edilmesi, hükümetin yaptırım araçlarını kripto varlıkları da kapsayacak şekilde genişletme yönündeki yaklaşımına parlamentoda destek bulunduğunu gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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