SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalardan 114 milyar SHIB çıktı, alım iştahı güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB’de borsalardan 114,6 milyar token çıkışı yaşandı.
  • 📊 Negatif net akış, son 24 saatte alım yönlü işlemlerin satışları aştığını gösterdi.
  • 🧭 Sert düzeltmenin ardından saatlik görünüm yeşile dönerken fiyat halen baskı altında kaldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki genel satış baskısına rağmen son günlerdeki sert geri çekilmenin ardından toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Fiyatta zayıf görünüm sürse de zincir üstü veriler, yatırımcı davranışında yön değişimine işaret etti.

İçindekiler
1 Borsa verileri talep artışına işaret etti
2 Fiyat henüz net tepki vermedi
3 Yatırımcı güveni yeniden test ediliyor

Borsa verileri talep artışına işaret etti

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı son 24 saatte yüzde 1,37 gerileyerek eksi 114.647.400.000 SHIB seviyesine indi. CryptoQuant, zincir üstü verileri izleyen bir kripto analiz platformu olarak biliniyor. Negatif net akış, borsalardan çıkan SHIB miktarının borsalara giren miktarı aştığını gösteriyor.

Negatif net akış dengesi, son 24 saatte alım amacıyla borsalardan çıkarılan SHIB miktarının, satış amacıyla borsalara gönderilen miktarı belirgin biçimde geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Bu tablo, yatırımcıların son bir gün içinde sattıklarından daha fazla SHIB topladığına işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, borsa cüzdanlarından çıkan token sayısındaki artış, kısa vadede satış baskısının bir miktar hafiflediğini ve talebin güç kazandığını düşündürüyor.

Fiyat henüz net tepki vermedi

Buna rağmen Shiba Inu fiyatı, uzun süredir etkili olan dalgalı piyasa koşullarından tam olarak sıyrılabilmiş değil. Varlık halen kırmızı bölgede işlem görürken, zincir üstü taraftaki olumlu görünümün fiyat hareketine aynı hızda yansımadığı görülüyor.

Saatlik grafiklerde ise daha sınırlı da olsa farklı bir tablo oluştu. Kısa vadeli görünümde yeşil bölgeye geçilmesi, aşağı yönlü ivmenin zayıflayabileceğine ve toparlanma sürecinin kademeli biçimde başlayabileceğine işaret ediyor.

Yatırımcı güveni yeniden test ediliyor

Piyasadaki genel baskı devam ederken Shiba Inu tarafında alıcıların yeniden ağırlık kazanmaya başlaması, yatırımcı güveninin kısmen toparlandığını gösteriyor. Özellikle borsalardan yüksek miktarda token çıkışı yaşanması, bazı piyasa katılımcılarının mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

Fiyat hareketi yavaş kalsa da son borsa verileri, Shiba Inu piyasasında alıcıların yeniden üstünlük kurmaya başladığına işaret ediyor.

Yine de mevcut veriler tek başına kalıcı bir yön değişimini doğrulamıyor. Fiyattaki toparlanmanın güç kazanabilmesi için alım eğiliminin devam etmesi ve daha geniş kripto piyasasındaki satış baskısının zayıflaması gerekecek.

Son veriler, Shiba Inu’da kısa vadeli görünümün tamamen düzelmediğini ancak son düşüşlerin ardından talep tarafında yeniden hareketlenme başladığını ortaya koyuyor. Bu nedenle piyasa oyuncuları, borsa çıkışları ile fiyat arasındaki ilişkinin önümüzdeki günlerde güçlenip güçlenmeyeceğini izliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB topluluğu, Ryoshi adına 137 sahte token üretildiğini açıkladı

Shiba Inu kasımda 2 binden fazla yeni yatırımcıya ulaştı

Shiba Inu’da borsa arzı 86 trilyona çıktı, satış baskısı arttı

Balina çıkışları sürerken SHIB’de satış baskısı güçleniyor

Shibarium hesabındaki sessizlik, SHIB topluluğunda soru işaretleri yarattı

Shiba Inu vadeli işlemlerinde net çıkış hızlandı

Bitcoin 80 bin doların üzerine çıktı, SHIB zayıf kaldı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Polonya, yaptırım kapsamına kripto varlıkları da alan tasarıyı kabul etti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Polonya, yaptırım kapsamına kripto varlıkları da alan tasarıyı kabul etti
Kripto Para
ABD enflasyonu beklentiyi aştı, Bitcoin için $68 bin riski gündemde: Piyasada şu anda neler oluyor?
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?