Ripple Prime’ın başındaki Marc Asch yıl sonunda görevden ayrılacak

Ripple sözcüsünün verdiği bilgiye göre Ripple Prime Başkanı Marc Asch, 2025 yılının sonunda şirketten ayrılacak. Asch’in yerine halen Ripple Prime’da kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Noel Kimmel geçecek.

Yönetim değişikliği yıl sonunda tamamlanacak

Marc Asch, kurumsal müşterilere aracılık hizmeti sunan Hidden Road’u 2018’de kurdu. Ripple, bu şirketi Ekim 2025’te 1,25 milyar dolara satın aldı ve daha sonra faaliyetlerini Ripple Prime markası altında yeniden yapılandırdı.

Asch, Hidden Road’u kurmadan önce SAC Capital’de çalıştı. Noel Kimmel ise mevcut görevinde Ripple Prime’ın üst düzey yöneticileri arasında yer alıyor ve planlanan geçişle birlikte birimin yönetimini devralacak.

Ripple sözcüsü, Marc Asch’in 2025 sonuna kadar görevden ayrılacağını, yerine Noel Kimmel’in geçeceğini aktarıyor.

Ripple Prime’ın rolü genişledi

Ripple Prime, dijital varlıklar dahil olmak üzere farklı varlık sınıflarında kurumsal yatırım odaklı hizmetler sunuyor. Şirket, bu yapı üzerinden kendi stabilcoini RLUSD için de kurumsal erişim alanını genişletti. RLUSD, Ripple’ın ABD dolarıyla ilişkilendirilen stabilcoini olarak konumlanıyor.

Aynı dönemde Ripple, stabilcoin odaklı GTreasury platformunu 1 milyar dolara satın alarak finansal ekosistemini büyüttü. Bu adım, şirketin ödeme çözümlerinin ötesine geçen daha geniş bir kurumsal finans altyapısı kurma yönündeki hamleleri arasında yer aldı.

Ödül kurumsal görünürlüğü artırdı

Ripple Prime kısa süre önce 2026 Hedgeweek US Awards kapsamında EMEA bölgesinde Yılın Prime Brokerı ödülünü aldı. Hedgeweek US Awards, saklama, işlem altyapısı, blokzincir teknolojisi, uyum ve merkeziyetsiz finans gibi başlıklarda şirketleri her yıl değerlendiren bir organizasyon olarak biliniyor.

Bu ödül, Ripple Prime’ın kurumsal aracılık alanındaki konumuna yönelik görünürlüğü artırdı. Şirketin son dönemde yaptığı satın almalar ve yönetsel yeniden yapılanma da bu iş kolunun Ripple içindeki ağırlığının büyüdüğüne işaret ediyor.

Ripple Prime, dijital varlıklar da dahil olmak üzere birden fazla varlık sınıfında kurumsal yatırım hizmetleri sunuyor ve RLUSD için yeni kullanım alanları oluşturuyor.

Yönetim değişikliğinin, Ripple’ın kurumsal finans ve prime brokerage alanındaki genişleme planlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Noel Kimmel’in görevi devralmasıyla birlikte şirketin bu birimdeki stratejisinin nasıl şekilleneceği izlenecek.