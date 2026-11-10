RIPPLE (XRP)

Ripple Prime’ın başındaki Marc Asch yıl sonunda görevden ayrılacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple Prime Başkanı Marc Asch, 2025 yılının sonunda görevden ayrılacak.
  • 📌 Görevi, şu anda birimde kıdemli başkan yardımcısı olan Noel Kimmel devralacak.
  • 🧭 Ripple, Ekim 2025'te Hidden Road'u 1,25 milyar dolara satın alarak bu yapıyı RLUSD ve kurumsal hizmetlerle büyüttü.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Ripple sözcüsünün verdiği bilgiye göre Ripple Prime Başkanı Marc Asch, 2025 yılının sonunda şirketten ayrılacak. Asch’in yerine halen Ripple Prime’da kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Noel Kimmel geçecek.

İçindekiler
1 Yönetim değişikliği yıl sonunda tamamlanacak
2 Ripple Prime’ın rolü genişledi
3 Ödül kurumsal görünürlüğü artırdı

Yönetim değişikliği yıl sonunda tamamlanacak

Marc Asch, kurumsal müşterilere aracılık hizmeti sunan Hidden Road’u 2018’de kurdu. Ripple, bu şirketi Ekim 2025’te 1,25 milyar dolara satın aldı ve daha sonra faaliyetlerini Ripple Prime markası altında yeniden yapılandırdı.

Asch, Hidden Road’u kurmadan önce SAC Capital’de çalıştı. Noel Kimmel ise mevcut görevinde Ripple Prime’ın üst düzey yöneticileri arasında yer alıyor ve planlanan geçişle birlikte birimin yönetimini devralacak.

Ripple sözcüsü, Marc Asch’in 2025 sonuna kadar görevden ayrılacağını, yerine Noel Kimmel’in geçeceğini aktarıyor.

Ripple Prime’ın rolü genişledi

Ripple Prime, dijital varlıklar dahil olmak üzere farklı varlık sınıflarında kurumsal yatırım odaklı hizmetler sunuyor. Şirket, bu yapı üzerinden kendi stabilcoini RLUSD için de kurumsal erişim alanını genişletti. RLUSD, Ripple’ın ABD dolarıyla ilişkilendirilen stabilcoini olarak konumlanıyor.

Aynı dönemde Ripple, stabilcoin odaklı GTreasury platformunu 1 milyar dolara satın alarak finansal ekosistemini büyüttü. Bu adım, şirketin ödeme çözümlerinin ötesine geçen daha geniş bir kurumsal finans altyapısı kurma yönündeki hamleleri arasında yer aldı.

Ödül kurumsal görünürlüğü artırdı

Ripple Prime kısa süre önce 2026 Hedgeweek US Awards kapsamında EMEA bölgesinde Yılın Prime Brokerı ödülünü aldı. Hedgeweek US Awards, saklama, işlem altyapısı, blokzincir teknolojisi, uyum ve merkeziyetsiz finans gibi başlıklarda şirketleri her yıl değerlendiren bir organizasyon olarak biliniyor.

Bu ödül, Ripple Prime’ın kurumsal aracılık alanındaki konumuna yönelik görünürlüğü artırdı. Şirketin son dönemde yaptığı satın almalar ve yönetsel yeniden yapılanma da bu iş kolunun Ripple içindeki ağırlığının büyüdüğüne işaret ediyor.

Ripple Prime, dijital varlıklar da dahil olmak üzere birden fazla varlık sınıfında kurumsal yatırım hizmetleri sunuyor ve RLUSD için yeni kullanım alanları oluşturuyor.

Yönetim değişikliğinin, Ripple’ın kurumsal finans ve prime brokerage alanındaki genişleme planlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Noel Kimmel’in görevi devralmasıyla birlikte şirketin bu birimdeki stratejisinin nasıl şekilleneceği izlenecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRPL, kuantuma dayanıklı hesaplar için ücretsiz yükseltme hazırladı

XRP Ledger ödemeleri arttı, XRP fiyatı ise 1 dolar sınırına yaklaştı

XRP 1 dolar eşiğinde tutunmaya çalışırken altcoinlerde baskı arttı

David Schwartz, XRP fiyatında gas kullanımının belirleyici olmadığını açıkladı

XRP’de Binance akışı rekor kırdı, satış baskısı güçlendi

XRP şubattan bu yana en zayıf performansını sergiliyor

XRP, son 7 günde Bitcoin karşısında yaklaşık %8 değer kaybetti

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu’da borsalardan 114 milyar SHIB çıktı, alım iştahı güçlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu’da borsalardan 114 milyar SHIB çıktı, alım iştahı güçlendi
SHIBA INU (SHIB)
Polonya, yaptırım kapsamına kripto varlıkları da alan tasarıyı kabul etti
Kripto Para
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?