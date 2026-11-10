Ledger yöneticisi, iPhone’da kripto cüzdan bilgisi tutulmamasını istedi

Ledger Teknoloji Direktörü Charles Guillemet, kripto para sahiplerini iPhone cihazlarında kritik cüzdan bilgileri saklamamaları konusunda uyardı. Guillemet, saldırganların hassas verileri sızdırmasına imkan verebilecek açıkların giderek daha erişilebilir hale geldiğini ve bu nedenle riskin büyüdüğünü belirtti.

iOS açığı için peş peşe uyarı geldi

Guillemet, X üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce yalnızca yüksek maliyetle kullanılabilen bazı güvenlik açıklarının artık çok daha kolay istismar edilebilir bir noktaya yaklaştığını söyledi. Kullanıcıların telefonlarında değerli hiçbir bilgi tutmaması gerektiğini vurgulayan yönetici, özellikle kripto cüzdanlarına ait kurtarma ifadelerinin mobil cihazlarda saklanmamasını istedi.

Charles Guillemet, hassas bilgileri telefonda tutmanın giderek daha büyük bir risk haline geldiğini belirterek özellikle kripto kurtarma ifadelerinin mobil cihazlarda saklanmaması gerektiğini vurguladı.

Bu uyarı, Binance’in Apple’ın iOS işletim sisteminde tespit edilen acil bir güvenlik sorununa ilişkin duyurusunun ardından geldi. Borsa, worse_query adı verilen açığın kötü niyetli uygulamaların aynı cihazdaki diğer uygulamalara ait dosyalara erişebilmesine yol açabileceğini açıkladı.

Binance, söz konusu açığın iOS 26.7.1, 27.0.1 ve 27.2 sürümlerini etkilediğini bildirdi. Buna göre cüzdan kurtarma ifadeleri, özel anahtarlar ve giriş bilgileri, yerel dosyalarda tutuluyorsa risk altına girebilir. Borsa, sorunun yalnızca kendi uygulamasıyla sınırlı olmadığını, daha geniş kripto ekosistemini etkileyebileceğini kaydetti.

Kullanıcılara temiz cihaz ve yeni cüzdan önerisi

Binance, kullanıcıların güvenilmeyen kaynaklardan indirilen uygulamaları silmesini, işletim sistemlerini güncellemesini ve yetkisiz yazılımlar kurmaktan kaçınmasını tavsiye etti. Cüzdanlarının tehlikeye girmiş olabileceğini düşünen kullanıcılar için ise temiz cihazlarda oluşturulmuş yeni cüzdanlara varlık aktarımı önerildi. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Binance, cüzdan güvenliğinden şüphe duyan kullanıcıların fonlarını temiz bir cihazda oluşturulmuş yeni cüzdanlara taşımalarını önerdi.

Apple 9 Kasım’da yeni güvenlik güncellemeleri yayımladı. Buna karşın, bu yamaların ilgili açığı tamamen kapatıp kapatmadığı henüz netlik kazanmadı. Şu ana kadar bu açıkla doğrudan bağlantılı olduğu doğrulanan bir kripto varlık hırsızlığı vakası açıklanmadı.

Ledger’ın son güvenlik krizi yeniden gündeme geldi

Guillemet’in açıklaması, Ledger’ın donanım cüzdanlarını ilgilendiren son güvenlik olayından yaklaşık bir ay sonra geldi. Ekim ayında şirket, Güneydoğu Asya’daki distribütörü CryptoBilis üzerinden dağıtılan bazı Ledger cihazlarına müdahale edildiğini kabul etmişti.

Ledger’ın soruşturmasına göre saldırganlar, orijinal cihazlara karmaşık donanım eklentileri yerleştirdi. Bu düzenekler, kullanıcılar Ledger cüzdanlarını ilk kez kurarken ekranda görünen 24 kelimelik kurtarma ifadesini ele geçirip hücresel bağlantı üzerinden saldırganlara iletebiliyordu. Blockchain araştırmacıları bu olayın 86 milyon doları aşan kayıpla sonuçlanmış olabileceğini hesapladı, ancak Ledger toplam tutarı doğrulamadı.