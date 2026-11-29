ABD’de 4 Aralık Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Fed’in 8-9 Aralık toplantısı öncesinde haftanın en önemli gündem maddesi. İstihdam artışının önceki aydaki 165 binden 90 bine yavaşlaması bekleniyor. Haftalık takvimde kripto para piyasası için LayerZero’nun ana ağ planı ile EigenCloud ve MemeCore’un token kilit açılışları öne çıkıyor.

ABD’de istihdam artışının yavaşlaması bekleniyor

Cuma günkü rapor öncesinde istihdam piyasasına ilişkin ilk göstergeler salı ve çarşamba günü gelecek. Salı günü açıklanacak JOLTS anketinde açık iş sayısının 7,52 milyondan 7,45 milyona gerilemesi bekleniyor. Çarşamba günkü ADP raporunda ise özel sektörün önceki ayda kaydedilen 86 bin kişilik artışın ardından 80 bin kişiye daha istihdam sağlaması öngörülüyor.

Cuma günü tarım dışı istihdamla birlikte işsizlik oranı ve ücretler de açıklanacak. Beklenti, işsizlik oranının %4,1’de kalması, ortalama saatlik kazançlardaki aylık artışın ise %0,4’ten %0,3’e yavaşlaması yönünde. Aynı gün Michigan Üniversitesi, aralık ayı öncü tüketici güveni verisini ve tüketicilerin 1 ve 5 yıllık enflasyon beklentilerini yayımlayacak.

Fed, 8-9 Aralık toplantısı öncesinde sessizlik döneminde olduğu için hafta boyunca faiz politikasına ilişkin olağan konuşmalar beklenmiyor. Fed’in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michelle Bowman’ın salı günü Temsilciler Meclisinde katılacağı oturumun konusu bankacılık denetimi.

Haftanın ekonomi ve kripto para takvimi

⏰ Tüm saatler Türkiye saatiyle verilmiştir.

Tarih ABD ekonomi gündemi Kripto para gündemi 30 Kasım Pazartesi 17.45 Chicago PMI, 18.30 Dallas Fed imalat endeksi LayerZero’da Zero ana ağı ve ATLAS işlem altyapısı için planlanan açılış 1 Aralık Salı 18.00 ISM imalat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve Bowman’ın oturumu 02.44 civarı EigenCloud’da yaklaşık 36,8 milyon EIGEN için kilit açılışı 2 Aralık Çarşamba 16.15 ADP özel sektör istihdamı MemeCore’da yaklaşık 44,4 milyon M için kilit açılışı. Telcoin ana ağında ilk blok hedefi 3 Aralık Perşembe 16.30 İşsizlik maaşı başvuruları, 18.00 ISM hizmet endeksi ve fabrika siparişleri – 4 Aralık Cuma 16.30 Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücretler, 18.00 Michigan tüketici güveni ve enflasyon beklentileri Midnight’ta kilit açılış döneminin sonu. Pump.fun’da yeni tokenların ilk blok işlemlerine ek ücret

Telcoin, çarşamba günü ana ağda ilk bloku oluşturmayı, aralık ortasında ise ağı genel erişime açmayı hedefliyor. Midnight’ta cuma günü sona erecek kilit açılış dönemi, Glacier Drop ve Scavenger Mine dağıtımlarını kapsıyor.