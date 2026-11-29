Shiba Inu’nun merkezi borsalardaki rezervlerinin dolar cinsinden değeri, son dönemdeki zayıf piyasa performansı nedeniyle belirgin biçimde geriledi. Buna karşın borsalarda tutulan toplam SHIB miktarında kayda değer bir değişim yaşanmadı. Bu tablo, düşüşün büyük ölçüde fiyat kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Rezervlerde değer kaybı öne çıktı

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa rezervleri 15 Kasım’dan bu yana değer bazında düşüş eğiliminde. Yaklaşık iki hafta önce 24 saat içinde yüzde 6,8’e ulaşan geri çekilmeler görüldü. Merkezi borsalarda tutulan SHIB’lerin toplam değeri 300 milyon dolar seviyesine inerken, bu platformlarda yaklaşık 86 trilyon SHIB bulunduğu kaydedildi. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve dolaşımdaki arzı çok yüksek olan bir meme coin olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, borsalardaki SHIB miktarının büyük ölçüde sabit kaldığını, dolar bazındaki gerilemenin ise esas olarak fiyat düşüşünden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Son 24 saatte borsalardaki token bakiyesinin yalnızca yüzde 0,05 azalması, sert bir çıkış dalgasının yaşanmadığına işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, rezervlerin dolar karşılığındaki zayıflama doğrudan büyük yatırımcı çekilişlerinden değil, SHIB fiyatındaki değer kaybından besleniyor.

Girişler çıkışların üzerinde kaldı

22 Kasım’da borsalara 372 milyar SHIB giriş yaptı, çıkışlar ise 280 milyar SHIB seviyesinde kaldı. Ortaya çıkan pozitif net akış, yatırımcıların tokenlarını borsalardan çekmek yerine bu platformlara taşımayı sürdürdüğünü gösterdi. Bu eğilim, satış hazırlığı ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

22 Kasım verilerinde girişlerin çıkışları aşması, piyasada belirgin bir çekilme yerine borsalara yönelen arzın sürdüğünü gösteriyor.

Fiyat görünümü baskı altında kaldı

Shiba Inu fiyatı son dönemde aşağı yönlü baskı altında seyrederken kısa süreli toparlanma girişimleri kalıcı olamadı. En son yerel yükseliş yaklaşık yüzde 7’lik bir toparlanma sağladı ancak işlem hacmindeki zayıflama bu hareketin devamını desteklemedi. Hareketli ortalamalar arasındaki açılmanın büyümesi de toparlanma ihtimalinin sınırlı kaldığına işaret etti.

Piyasa değerindeki düşüş sürdükçe, borsalarda tutulan SHIB bakiyelerinin dolar karşılığının 300 milyon dolar eşiğinin altına inme olasılığı artıyor. Token miktarı büyük ölçüde korunmasına rağmen fiyat zayıf kaldığı sürece rezervlerin toplam değeri üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor.