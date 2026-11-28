Zcash, Eylül 2025’te gördüğü 38,75 dolarlık dip seviyeden sonra güçlü bir yükseliş yaşamış, fiyat Eylül 2026’da 1.696 dolara kadar çıkarak yaklaşık yüzde 4.277 artmıştı. Ancak bu ralli son haftalarda belirgin biçimde ivme kaybetti. Kasım 2026 boyunca hızlanan satışlarla birlikte ZEC aylık bazda yüzde 42 geriledi.

Yükselişin ardından sert geri çekilme

Ekim 2026’da 1.448 doları gören Zcash, Kasım 2026’da 663 dolara kadar indi. Bu hareket, zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 54 kayba işaret etti. CoinGecko verilerine göre varlık, son bir yılda hala artıda olsa da yıllık getiri yaklaşık yüzde 50 seviyesine kadar geriledi.

Fiyattaki düşüş, daha geniş çaplı piyasa satışlarıyla aynı döneme denk geldi. Ekim ayında başlayan zayıflama, Kasım ayında daha da derinleşti. Böylece Ağustos ve Eylül 2026 döneminde oluşan güçlü alım baskısının önemli bölümü geri verildi.

Zcash, Eylül 2025’teki 38,75 dolarlık dip seviyeden Eylül 2026’da 1.696 dolara kadar yükseldi; ardından Kasım 2026’daki sert satışlarla bu kazançların önemli kısmını geri verdi.

ETF ürünleri piyasaya çıktı

Ağustos ayında Grayscale, Zcash ETF’si ZCSH’yi düzenlenmiş borsa piyasasına taşıdı. 27 Kasım itibarıyla ürünün net varlık değeri 390 milyon doların üzerine çıktı. Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle tanınan bir varlık yönetim şirketi olarak kripto piyasasında uzun süredir faaliyet gösteriyor.

Şirket, 23 Kasım’da ZECX koduyla işlem gören 2x ZCSH ETF ürününü de devreye aldı. Bu araç, temel ZCSH ürününün günlük getirisinin iki katını hedefliyor.

Ürün Kod Özellik Zcash ETF ZCSH Düzenlenmiş piyasada işlem görüyor 2x ZCSH ETF ZECX Günlük getirinin iki katını hedefliyor

Ağ güncellemesi ve Sapling tartışması öne çıktı

Zcash, Kasım ayında NU7 güncellemesini etkinleştirdi. Bu değişiklikle bloklar arasındaki hedef süre 75 saniyeden 25 saniyeye indirildi. Böylece özel ödemelerin yaklaşık üç kat daha hızlı onaylanmasının önü açıldı.

Mini sözlük: Sapling, Zcash ağındaki korumalı işlemler için kullanılan eski gizlilik havuzudur. Shielded pool ifadesi, işlem ayrıntılarını zincir üzerinde gizlemeyi amaçlayan işlem alanını tanımlar.

Son dönemde, Zcash kurucu ortaklarından Sean Bowe ile geliştirici Dev Ojha’nın öncülük ettiği Zakura, topluluğa Sapling havuzuna yeni ödeme girişlerinin daha hızlı durdurulmasını önerdi. Gerekçe olarak eşleme tabanlı kriptografiye yönelik teorik saldırılara karşı daha korumacı bir yaklaşım benimsendiği belirtildi.

Sean Bowe, Sapling’in Zcash’teki eski korumalı havuz olduğunu ve teorik kriptografik saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için bu yapıya yeni yatırımların mümkün olan en kısa sürede kapatılmasını önerdiklerini aktardı.

Bowe, kullanıcıların büyük bölümünün artık Sapling’i yoğun şekilde kullanmadığını, bu nedenle olası etkinin sınırlı görüldüğünü ifade etti. Bu değerlendirme, ağdaki teknik iyileştirmelerin sürdüğü bir dönemde geldi.