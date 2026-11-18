Zcash fiyatı salı günü yüzde 10’un üzerinde yükseldi. ZEC, haberin hazırlandığı sırada 961 dolar civarında işlem gördü. Bu toparlanma, hafta sonunda fiyatı 860 dolar bölgesine kadar çeken sert düzeltmenin ardından geldi.

Toparlanma sürerken baskı devam ediyor

Yukarı yönlü harekete rağmen ZEC üzerindeki baskı tamamen kalkmış değil. Kurumsal fon çıkışları, fiyat üzerinde etkisini sürdüren başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle son yükseliş, piyasadaki genel baskının sona erdiği anlamına gelmiyor.

860 dolar seviyesi son günlerde özellikle öne çıktı. Türev piyasa verileri, bu bölgede kaldıraçlı uzun pozisyonların yoğunlaştığını göstermişti. Fiyatın yeniden bu alana gerilemesi halinde zorunlu tasfiyeler oynaklığı artırabilir.

ZEC hafta sonunda 860 dolar bölgesini test ettikten sonra toparlandı ancak kurumsal fon çıkışları nedeniyle varlık üzerindeki baskı sürüyor.

Topluluk oylaması hazine yönetimini gündeme taşıdı

Piyasada izlenen bir diğer önemli gelişme ise Zcash Community Grants oylaması oldu. 16 Kasım ile 30 Kasım arasında süren oylamada topluluk üyeleri, hibe hazinesinin nasıl yönetileceğine ilişkin teklifleri değerlendiriyor. Masadaki öneriler arasında 50.000 ZEC’in Network Sustainability Mechanism yapısına aktarılması da bulunuyor.

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor. Zcash Community Grants ise ekosistemde geliştiricilere ve topluluk projelerine kaynak sağlayan hibe mekanizması olarak faaliyet gösteriyor.

Topluluk üyeleri, hibe hazinesinin yapısında değişiklik öngören tekliflerle birlikte 50.000 ZEC transferini de oyluyor.

NU7 yükselişi hızlandırdı

ZEC, 4 Kasım’da NU7 güncellemesine yönelik beklentilerle yüzde 7,69 değer kazanmıştı. Ağda 5 Kasım’da devreye alınan güncelleme, işlem işleme yapısı ile ödül sisteminde çeşitli değişiklikler getirdi.

Bu güncellemeyle hedef blok aralığı 75 saniyeden 25 saniyeye indirildi. Projenin açıklamasına göre bu değişiklik, özel ödemelerin üç kat daha hızlı onaylanmasını sağlıyor.

Mini sözlük: NU7, Zcash ağında devreye alınan bir protokol güncellemesidir. Bu tür güncellemeler genellikle işlem doğrulama süresi, ağ verimliliği ve ödül dağıtımı gibi temel teknik alanlarda değişiklik içerir.

İzlenen seviyeler 950 ve 1.000 dolar

Piyasada kısa vadede 950 dolar ilk toparlanma seviyesi olarak izleniyor. Bunun üzerinde ise 1.000 dolar psikolojik eşik olarak öne çıkıyor. Buna karşılık 860 doların altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceği ve düşüşün derinleşebileceği değerlendiriliyor.