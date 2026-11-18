Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert satışlar, XRP, Dogecoin ve Solana gibi büyük varlıklarda kayıpları derinleştirdi. XRP’nin piyasa değeri 61 milyar dolara yaklaşırken fiyatı 0,9763 dolarda kaldı. Dogecoin son düşüş dalgasında yüzde 30’dan fazla geriledi. Solana ise 73,75 dolarda işlem görürken yaklaşık 43 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

XRP’de toparlanma için dış katalizör aranıyor

XRP, son düşüş sırasında yaklaşık 0,89 dolara kadar indikten sonra 0,9763 dolara toparlandı. Böylece varlık, ağustos ortasından bu yana ilk kez 1 doların altına sarkmış oldu. Göreceli güç endeksi 30 seviyesine yakın aşırı satım bölgesine inerken sonrasında sınırlı bir toparlanma gösterdi. En yakın hareketli ortalama 1,13 dolar civarında, daha uzun vadeli ortalama ise 1,30 doların üzerinde bulunuyor.

XRP’nin piyasa değeri bazı veri sağlayıcılarında 60 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkmış görünse de CoinMarketCap verilerinde yaklaşık 61 milyar dolar seviyesinde izleniyor. CoinMarketCap, kripto para piyasasında fiyat, hacim ve piyasa değeri verilerini derleyen küresel veri platformları arasında yer alıyor.

XRP, kurumsal destek ve sınır ötesi ödemelerde ağ kullanımının sürmesi gibi nedenlerle benzer varlıklara kıyasla bazı yapısal avantajlarını koruyor.

Buna karşın genel piyasa görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor. Daha geniş altcoin grubunda yeni zirveler görülmeden ve kurumsal ürünlere düzenli para girişi başlamadan güçlü bir toparlanmanın teyit edilmesi zor görünüyor. ETF, borsada işlem gören ve bir varlığın ya da endeksin performansını izleyen yatırım fonu olarak biliniyor.

Mini sözlük: ETF, borsada alınıp satılan fon yapısıdır. Kripto tarafında spot ETF’ler, ilgili varlığı doğrudan izleyerek kurumsal sermaye girişleri için önemli bir kanal olarak görülür.

Dogecoin’de aşırı satım sinyalleri öne çıkıyor

Dogecoin, 8 Ekim’de başlayan düşüş dalgasında yüzde 30’dan fazla değer kaybetti ve eylül ayında görülen kazanımların tamamını geri verdi. Fiyat 0,05963 dolara gerilerken bu seviye, eylül sonuna doğru görülen 0,105 dolarlık tepenin yaklaşık yüzde 43 altında bulunuyor. Varlık ayrıca son dört yılın en düşük seviyelerine yaklaşmış durumda.

Fiyatın haftalar boyunca kademeli biçimde geri çekilmesi, Dogecoin’i tüm önemli hareketli ortalamaların altına itti. Satış sırasında işlem hacmi yükseldi, ancak son iki günde bu ivme zayıfladı. Uzun vadeli momentum göstergeleri arasında yer alan RSI ve MVRV, varlığın aşırı satım bölgesine indiğine işaret ediyor.

Dogecoin’de kısa vadeli tepki olasılığı bulunsa da bunun kalıcı bir dönüşe işaret edip etmeyeceği, daha geniş piyasa koşullarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Solana 70 ila 75 dolar aralığında sıkıştı

Solana, eylül sonundaki yaklaşık 125 dolarlık zirvesine göre yüzde 41 geride bulunuyor. Son düşüşte 67,5 dolara kadar inen SOL, iki gündür sınırlı toparlanma göstererek 73,75 dolara çıktı. RSI göstergesi de aşırı satım bölgesinden yukarı yöneldi.

Buna rağmen grafikteki tüm hareketli ortalamalar fiyatın üzerinde kalıyor ve en yakın seviye 87 dolar civarında yer alıyor. Daha geniş görünümde 70 ila 75 dolar bandında sıkışan Solana için yukarı yönlü daha güçlü bir hareketin başlaması, 94 ila 96 dolar bölgesine geri dönülmesine bağlı olabilir.

Piyasadaki düzeltmenin Solana’ya özgü olmadığı, diğer büyük altcoinlerle benzer bir seyir izlediği görülüyor. Ağustos ayındaki dip bölgesinden gelen tepki şimdilik sınırlı kaldı. 70 doların altındaki kısa süreli sarkma ise bazı alım emirlerinin bu bölgede yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.