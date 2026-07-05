Dogecoin grafiğinde üç yıl sonra kritik sinyal belirdi! Piyasada şimdi hangi senaryo izleniyor?

Dogecoin’in haftalık grafiğinde nadir görülen bir teknik görünüm öne çıktı. Piyasada yakından izlenen 50 haftalık hareketli ortalama aşağı yönlü seyrederken, 200 haftalık hareketli ortalamaya yaklaşmış durumda. İki ortalamanın kesişmesi ve 50 haftalığın 200 haftalığın altına inmesi halinde, teknik analizde ölüm kesişimi olarak bilinen sinyal doğrulanabilecek.

Haftalık grafikte dikkat çeken yakınlaşma

Dogecoin’de kısa vadeli zaman dilimlerinde benzer kesişimler daha önce de görüldü. Buna karşın haftalık grafik daha sınırlı sayıda örnek sundu. Şubat 2021’den bu yana haftalık ölçekte yalnızca üç büyük kesişim kaydedildi. Bunların ikisi altın kesişim olurken, aşağı yönlü sinyalin oldukça seyrek ortaya çıkması dikkat çekti.

Bu nedenle mevcut tablo, teknik göstergeleri izleyen yatırımcılar açısından ayrı bir önem taşıyor. Haftalık grafikte son ölüm kesişimi Şubat 2023’te görülmüştü. Böylece benzer bir sinyalin yeniden gündeme gelmesi, üç yılı aşkın sürenin ardından piyasanın aynı eşiğe yaklaşması anlamına geliyor.

50 haftalık ortalamanın 200 haftalık ortalamanın altına inmesi halinde, Dogecoin’in haftalık grafiğinde nadir görülen bir ölüm kesişimi sinyali doğrulanabilecek.

Geçmiş kesişimlerin fiyat üzerindeki etkisi

Dogecoin fiyat hareketi geçmişte bu tür kesişimlerle belli ölçüde uyumlu bir görünüm sergiledi. Şubat 2021’de haftalık grafikte oluşan altın kesişimin ardından fiyat izleyen aylarda güçlü bir yükseliş kaydetti. O dönemde 1 Şubat 2021’de 0,02 dolardan işlem gören Dogecoin, Mayıs 2021’de 0,74 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yaklaşık yüzde 3.600 arttı.

Benzer bir hareket Kasım 2024’te görülen başka bir altın kesişim sonrasında da izlendi. Dogecoin, aynı yılın ekim ayından başlayarak sekiz hafta üst üste yükseldi. Aralık 2024’te 0,48 dolara kadar çıkan fiyat, daha sonra geri çekildi.

Ölüm kesişiminde önceki örnek daha sakin kalmıştı

Buna karşılık haftalık grafikte görülen tek belirgin ölüm kesişimi, daha sınırlı bir piyasa tepkisi doğurdu. Şubat 2023’te oluşan sinyalin ardından Dogecoin uzun süre yatay bir bantta işlem gördü. O dönemde fiyatın güçlü bir ivme üretmediği ve hareketin aylar boyunca zayıf kaldığı görüldü.

Bu geçmiş örnek, olası yeni bir ölüm kesişiminin tek başına sert bir düşüşü garanti etmediğine işaret ediyor. Yine de haftalık göstergelerde oluşan bu tür nadir sinyaller, piyasanın yön arayışında önemli bir teknik eşik olarak değerlendiriliyor.

Dogecoin, haberin hazırlandığı sırada 0,074 dolardan işlem görüyordu. Önümüzdeki haftalarda 50 ve 200 haftalık ortalamaların vereceği sinyal, fiyatın orta vadeli görünümünde belirleyici başlıklardan biri olabilir.