Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin grafiğinde üç yıl sonra kritik sinyal belirdi! Piyasada şimdi hangi senaryo izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de üç yılı aşkın sürenin ardından yeni bir ölüm kesişimi ihtimali gündeme geldi.
  • 📉 50 haftalık ortalama, 200 haftalık ortalamaya yaklaşırken $DOGE teknik açıdan kritik eşiğe geldi.
  • 📊 Şubat 2023’teki son benzer sinyal sonrası fiyat aylarca yatay seyirde kalmıştı.
  • 🕒 Dogecoin şu anda 0,074 dolarda işlem görürken gözler önümüzdeki haftalara çevrildi.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin’in haftalık grafiğinde nadir görülen bir teknik görünüm öne çıktı. Piyasada yakından izlenen 50 haftalık hareketli ortalama aşağı yönlü seyrederken, 200 haftalık hareketli ortalamaya yaklaşmış durumda. İki ortalamanın kesişmesi ve 50 haftalığın 200 haftalığın altına inmesi halinde, teknik analizde ölüm kesişimi olarak bilinen sinyal doğrulanabilecek.

İçindekiler
1 Haftalık grafikte dikkat çeken yakınlaşma
2 Geçmiş kesişimlerin fiyat üzerindeki etkisi
3 Ölüm kesişiminde önceki örnek daha sakin kalmıştı

Haftalık grafikte dikkat çeken yakınlaşma

Dogecoin’de kısa vadeli zaman dilimlerinde benzer kesişimler daha önce de görüldü. Buna karşın haftalık grafik daha sınırlı sayıda örnek sundu. Şubat 2021’den bu yana haftalık ölçekte yalnızca üç büyük kesişim kaydedildi. Bunların ikisi altın kesişim olurken, aşağı yönlü sinyalin oldukça seyrek ortaya çıkması dikkat çekti.

Bu nedenle mevcut tablo, teknik göstergeleri izleyen yatırımcılar açısından ayrı bir önem taşıyor. Haftalık grafikte son ölüm kesişimi Şubat 2023’te görülmüştü. Böylece benzer bir sinyalin yeniden gündeme gelmesi, üç yılı aşkın sürenin ardından piyasanın aynı eşiğe yaklaşması anlamına geliyor.

50 haftalık ortalamanın 200 haftalık ortalamanın altına inmesi halinde, Dogecoin’in haftalık grafiğinde nadir görülen bir ölüm kesişimi sinyali doğrulanabilecek.

Geçmiş kesişimlerin fiyat üzerindeki etkisi

Dogecoin fiyat hareketi geçmişte bu tür kesişimlerle belli ölçüde uyumlu bir görünüm sergiledi. Şubat 2021’de haftalık grafikte oluşan altın kesişimin ardından fiyat izleyen aylarda güçlü bir yükseliş kaydetti. O dönemde 1 Şubat 2021’de 0,02 dolardan işlem gören Dogecoin, Mayıs 2021’de 0,74 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yaklaşık yüzde 3.600 arttı.

Benzer bir hareket Kasım 2024’te görülen başka bir altın kesişim sonrasında da izlendi. Dogecoin, aynı yılın ekim ayından başlayarak sekiz hafta üst üste yükseldi. Aralık 2024’te 0,48 dolara kadar çıkan fiyat, daha sonra geri çekildi.

Ölüm kesişiminde önceki örnek daha sakin kalmıştı

Buna karşılık haftalık grafikte görülen tek belirgin ölüm kesişimi, daha sınırlı bir piyasa tepkisi doğurdu. Şubat 2023’te oluşan sinyalin ardından Dogecoin uzun süre yatay bir bantta işlem gördü. O dönemde fiyatın güçlü bir ivme üretmediği ve hareketin aylar boyunca zayıf kaldığı görüldü.

Bu geçmiş örnek, olası yeni bir ölüm kesişiminin tek başına sert bir düşüşü garanti etmediğine işaret ediyor. Yine de haftalık göstergelerde oluşan bu tür nadir sinyaller, piyasanın yön arayışında önemli bir teknik eşik olarak değerlendiriliyor.

Dogecoin, haberin hazırlandığı sırada 0,074 dolardan işlem görüyordu. Önümüzdeki haftalarda 50 ve 200 haftalık ortalamaların vereceği sinyal, fiyatın orta vadeli görünümünde belirleyici başlıklardan biri olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin teknik toparlanmanın ardından kritik desteğini koruyarak yukarı yönlü eğilimini sürdürdü

Dogecoin’de teknik alım sinyali oluşurken, zincir üstü veriler birikimin arttığını gösteriyor

Dogecoin kısa vadede 0.075 dolar direncine yönelirken, haftalık grafikteki yüksek dip yapısı korunuyor

Dogecoin temmuz ayına zayıf tarihsel görünümle girerken vadeli işlemlerde açık pozisyonlar 1,04 milyar dolara yükseldi

Dogecoin $0,073 seviyesinde tutunurken, analistler $0,06 desteğini kritik eşik olarak izliyor

Dogecoin analizlerinde 2021 zirvesi sonrası düzeltmenin son ayağına işaret edilirken, $1 ile $1,10 aralığı hedef olarak öne çıkıyor

Dogecoin analizinde 2022 dip bölgesine benzer RSI sinyaliyle $0.70 hedefi gündeme taşındı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Tron Inc. alımları hızlandı! TRX’de kritik seviye neden izleniyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tron Inc. alımları hızlandı! TRX’de kritik seviye neden izleniyor?
Tron (TRX)
Everstake değerlendirmesine göre Cardano, piyasa değeri sıralamasında 13’üncü basamağa yükseldi
Cardano (ADA)
DeFi Dev Corp verilerine göre Solana ağında günlük 60 bin yeni SOL üretimi, arz dinamiklerini değiştirebilecek teklifleri gündeme taşıdı
Solana (SOL)
Robinhood entegrasyonu sonrası Chainlink için 2032 yılında $52.95 seviyesi öngörülüyor
CHAINLINK (LINK)
Nakamoto kurucusu Bailey, Bitcoin’deki BIP 110 teklifinin iptal edildiğini açıkladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?