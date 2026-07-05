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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Algorand ağında Lofty AI’ın TVL’si 100 milyon doları aşarken, ALGO’da 0,1040 dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Algorand ağında Lofty AI’ın TVL’si ilk kez 100 milyon doların üzerine çıktı.
  • 📈 ALGO, 24 saatte yüzde 1,93 yükselirken piyasada 0,1040 dolar direnci izleniyor.
  • 🏠 21 ABD eyaletindeki 180’den fazla mülk, $ALGO ekosisteminde tokenize edilmiş durumda.
  • 🔍 Bitcoin’deki yukarı yönlü eğilim, altcoinlerdeki toparlanmayı da destekliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Algorand’ın yerel tokenı ALGO, son günlerde alım iştahının güçlenmesiyle yukarı yönlü seyrini korudu. İşlem hacmi ve fiyat yapısındaki toparlanma, piyasada olası bir kırılmanın izlenmesine yol açtı. ALGO, haberin hazırlandığı sırada 0,09086 dolardan işlem görürken, 24 saatlik hacim 26,1 milyon dolar, piyasa değeri ise 813,15 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

İçindekiler
1 Fiyatta kritik eşik 0,1040 dolar
2 Lofty AI, Algorand ekosisteminde yeni eşiğe ulaştı
3 Piyasa yönünde Bitcoin etkisi izleniyor

Fiyatta kritik eşik 0,1040 dolar

Kripto para analisti Alpha Crypto Signal, ALGO’nun yükseliş ivmesini sürdürdüğünü ve fiyatın yüzde 6’nın üzerinde artış kaydettiğini aktardı. Analiste göre alım baskısının korunması, kısa vadede piyasanın yönü açısından belirleyici olabilir.

Piyasada dikkatler şimdi 0,1040 dolar seviyesine çevrildi. Bu bölgenin aşılması ve fiyatın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş eğiliminin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık direncin kırılamaması durumunda ALGO’da yatay seyir ve kısa süreli sıkışma görülebilir.

Alpha Crypto Signal, ALGO’da alım baskısının güçlü kaldığını ve fiyatın yüzde 6’yı aşan hareketle yukarı yönlü ivmesini koruduğunu aktarıyor.

Lofty AI, Algorand ekosisteminde yeni eşiğe ulaştı

Algorand Foundation verileri, ağ tarafında da dikkat çekici bir gelişmeye işaret etti. Gayrimenkul tokenizasyonu alanında faaliyet gösteren Lofty AI’da kilitli toplam değer ilk kez 100 milyon doları aştı. Bu gelişme, Algorand ekosisteminde gerçek dünya varlıkları odaklı kullanımın büyüdüğünü gösterdi.

Lofty AI, ABD’de 21 eyalete yayılmış 180’den fazla gayrimenkulü tokenize etti. Platform ayrıca 40 binden fazla yatırımcı için toplam 5 milyon doların üzerinde kira geliri üretti. Bu tablo, blokzincir tabanlı mülkiyet paylaşımının daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığını ortaya koydu.

Mini sözlük: RWA, yani gerçek dünya varlıkları, gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlara bölünerek temsil edilmesini ifade eder. TVL ise bir protokolde kilitli bulunan toplam varlığın dolar cinsinden büyüklüğünü gösteren temel bir metriktir.

MetrikVeri
Lofty AI TVL100 milyon doların üzeri
Tokenize edilen mülk180’den fazla
ABD eyaleti21
Üretilen kira geliri5 milyon doların üzeri
Yatırımcı sayısı40 binden fazla

Algorand Foundation, Lofty AI’ın ilk kez 100 milyon doların üzerinde TVL’ye ulaştığını, 21 ABD eyaletindeki 180’den fazla mülkün Algorand üzerinde tokenize edildiğini açıkladı.

Piyasa yönünde Bitcoin etkisi izleniyor

ALGO’daki kademeli yükselişte sadece ağ içi gelişmeler değil, daha geniş piyasa eğilimi de etkili oldu. Bitcoin’de görülen toparlanma, altcoin piyasasında genel risk iştahını destekledi ve Algorand da bu hareketten pay aldı.

Önümüzdeki süreçte yatırımcılar, alım baskısının 0,1040 dolar direncini aşıp aşamayacağını izleyecek. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma yaşanması halinde yükselişin devamı gündeme gelebilir. Tersi durumda fiyatın bir süre dengelenmesi olasılığı masada kalacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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