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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Robinhood’un RWA transfer hacmi 1,65 milyar dolara yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Robinhood'un aylık RWA transfer hacmi 10 Ağustos itibarıyla 1,65 milyar dolara çıktı.
  • 📈 Son bir ayda görülen artış %3.201,20 seviyesine ulaştı ve $XRP de dahil birçok token erişime açıldı.
  • 🌍 Şirket, Bitstamp üzerinden İngiltere'de komisyonsuz kripto işlem hizmetini başlattı.
  • 🔗 Temmuz sonundaki yaklaşık 800 milyon dolarlık seviye iki hafta içinde belirgin biçimde aşıldı.
Onur Atam
Onur Atam

Robinhood, zincir üstü faaliyetlerindeki ivmesini korurken gerçek dünya varlıkları odaklı transfer hacminde dikkat çeken bir eşiğe ulaştı. Real World Asset Foundation verilerine göre platformun aylık RWA transfer hacmi 1,65 milyar dolara çıktı.

İçindekiler
1 Transfer hacminde sert artış
2 Robinhood Chain ivmesini korudu
3 İngiltere pazarına açılım

Transfer hacminde sert artış

Aynı verilere göre Robinhood’un RWA transfer hacmi son bir ayda %3.201,20 arttı. Bu yükseliş, platform üzerinden geçen gerçek dünya varlığı bağlantılı transferlerin değerinde çok hızlı bir genişlemeye işaret etti.

Temmuz sonlarında yaklaşık 800 milyon dolar seviyesinde bulunan aylık transfer hacmi, 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla 1,65 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık iki haftalık dönemde görülen bu sıçrama, Robinhood Chain etrafındaki etkinliğin güçlü kaldığını gösterdi.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Bu yapı; fon, tahvil veya benzeri varlıkların dijital token’lar üzerinden taşınmasına ve transfer edilmesine imkan tanır.

Real World Asset Foundation verileri, Robinhood’un aylık RWA transfer hacminin 1,65 milyar dolara çıkarak son bir ayda %3.201,20 arttığını gösteriyor.

Robinhood Chain ivmesini korudu

Şirketin zincir üstü performansının güçlü kalması, RWA ekosistemindeki aktif kullanımın sürdüğüne işaret ediyor. Transfer hacmindeki büyüme, yalnızca tek seferlik bir artıştan ziyade Robinhood Chain üzerinde devam eden işlem akışını da öne çıkardı.

Robinhood, hisse senedi ve kripto işlemlerini tek çatı altında sunan finans teknolojisi platformu olarak biliniyor. Son dönemde blokzincir tarafındaki genişleme, şirketin kripto ekosistemindeki konumunu daha görünür hale getirdi.

İngiltere pazarına açılım

Şirket, küresel kripto işlem platformu olma hedefi doğrultusunda İngiltere’deki erişimini de genişletti. Robinhood, komisyonsuz kripto alım satım hizmetlerini Bitstamp aracılığıyla İngiltere’de kullanıma sundu.

Bu adımla birlikte İngiltere’deki kullanıcılar Bitcoin, Ethereum, XRP, Hyperliquid ve listelenen diğer token’lara erişebilecek. Platform ayrıca mevcut hisse ve yatırım hesabı ürünleriyle birlikte pay senetleri, opsiyonlar ve vadeli işlem ürünlerini de aynı uygulama içinde sunacak.

İngiltere’deki kullanıcılar, Robinhood’un Bitstamp üzerinden sunduğu komisyonsuz kripto işlemlerine ve aynı platformdaki diğer yatırım ürünlerine erişebilecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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