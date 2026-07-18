Monad, RWA ağlarında ilk 10’a girerken toparlanma sinyali verdi

Monad’ın yerel varlığı MON, alıcıların kritik destek bölgesini korumasıyla kısa vadede toparlanma işaretleri verdi. Teknik göstergeler ise fiyatın önemli direnç seviyelerine yaklaştığını ortaya koydu.

Fiyatta destek korunuyor

MON, haberin hazırlandığı sırada 0,0220 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 17,99 milyon dolar, piyasa değeri ise 260,08 milyon dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte kaydedilen %2,24’lük yükseliş, kısa vadeli görünümde olası bir yukarı dönüş ihtimalini gündemde tuttu.

TradingView verilerine göre fiyat, 0,02167 dolar civarındaki alt Bollinger bandından tepki aldı. Bu hareket, son zayıflığın ardından alıcıların devreye girdiğine işaret etti. Buna karşın MON, 0,02184 dolardaki Bollinger orta bandının ve 0,02520 dolardaki üst bandın altında kalmayı sürdürdü. Bu yapı, toparlanma çabasına rağmen genel momentumu temkinli tarafta bıraktı.

TradingView grafiği, 0,02167 dolar çevresindeki desteğin korunduğunu, 0,02275 dolar üzerindeki bir kırılmanın ise 0,02520 dolara doğru alan açabileceğini gösteriyor.

Ichimoku göstergesi de benzer bir tablo sundu. Fiyat, 0,02275 dolardaki Tenkan-sen ve 0,02210 dolardaki Kijun-sen seviyelerinin altında seyretti. Ayrıca bulutun altında kalınması, piyasa yapısında düşüş eğiliminin tamamen sona ermediğini gösterdi. Kısa vadede 0,02167 dolar ilk destek olarak öne çıkarken, 0,02275 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 0,02520 dolar seviyesi izlenecek.

Mum formasyonları, satıcı baskısının hız kestiğine işaret etti. Yine de teknik görünümde daha güçlü bir iyileşmeden söz edilebilmesi için gün kapanışının hem Ichimoku dönüş çizgisinin hem de Bollinger orta bandının üzerinde gerçekleşmesi gerekecek.

RWA alanında ilk 10 vurgusu

MSB Intel verileri, Monad’ın gerçek dünya varlıkları odaklı blokzincir ağları arasında ilk 10’a girdiğini gösterdi. Bu konumun, çeşitlendirilmiş kredi piyasalarına dağıtılmış 350 milyon dolarlık değerle desteklendiği aktarıldı. Monad, yüksek performanslı bir blokzincir altyapısı geliştirmeye odaklanan bir ağ olarak biliniyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde token haline getirilmesini ifade eder. Bu alan; tahvil, kredi ve benzeri geleneksel finans araçlarının dijital ortamda temsil edilmesini amaçlar.

Bu gelişme, tokenleştirilmiş finansal varlıklara yönelik kurumsal ilginin artabileceğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor. RWA alanında rekabetin hız kazandığı bir dönemde Monad’ın üst sıralara çıkması, ağın ekosistem algısını güçlendiren bir unsur olarak öne çıktı.

350 milyon dolarlık çeşitlendirilmiş kredi piyasası değeri, Monad’ın gerçek dünya varlıkları segmentindeki konumunu güçlendirdi.

Bununla birlikte kripto para piyasasının genelinde temkinli hava korunuyor. Bu nedenle olası bir yukarı kırılmanın kalıcı hale gelmesi için hem teknik dirençlerin aşılması hem de piyasa koşullarının destek vermesi gerekecek. Aksi halde kısa süreli bir yükseliş denemesinin zayıflaması ihtimali masada kalıyor.