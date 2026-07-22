Kraken, tokenleştirilmiş hisse teklifini Hong Kong’a genişletecek

Kraken’in çatı şirketi Payward, tokenleştirilmiş hisse işini ABD dışındaki piyasalara taşımak için yeni bir adım attı. Şirket, yatırım altyapısı sağlayıcısı GTN ile yaptığı iş birliği kapsamında ilk aşamada Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri xStocks platformuna eklemeyi planlıyor. Yeni pazarların devreye alınması ise ilgili ülkelerde alınacak düzenleyici onaylara bağlı olacak.

xStocks için yeni genişleme planı

Payward, xStocks altyapısını kendi bünyesinde geliştirdiğini ve GTN ile ortaklığı kesinleştirdiğini açıkladı. İlk genişleme Hong Kong’da listelenen hisseleri kapsayacak. Taraflar, daha sonraki aşamalarda İngiltere, Avrupa ve Güney Kore piyasalarının da kapsama alınabileceğini kaydetti.

Payward Services Küresel Başkanı Mark Greenberg, uluslararası piyasaların halen tokenleştirilmemiş en büyük varlık sınıfını oluşturduğunu söyledi. Greenberg, şirketin küresel sermaye piyasalarını parça parça blokzincire taşımayı hedeflediğini belirtiyor.

Mark Greenberg, uluslararası piyasaları tokenleştirilmemiş en büyük varlık sınıfı olarak tanımlarken, Payward’ın küresel sermaye piyasalarını adım adım zincir üstüne taşımayı amaçladığını vurguluyor.

Payward ve GTN, projenin ileride yalnızca geleneksel hisselerle sınırlı kalmayabileceğini de dile getirdi. Buna karşın hangi yeni varlık türlerinin platforma eklenebileceği konusunda şu aşamada ayrıntı paylaşılmadı.

Mini sözlük: GTN, kurumsal yatırımcılara emir iletimi, saklama ve piyasa erişimi sağlayan bir yatırım altyapısı şirketidir. Tokenleştirilmiş hisse ise bir gerçek hissenin blokzincir üzerinde dijital temsilini ifade eder; modelin işleyişi, dayanak varlığın gerçekten tutulmasına ve yerel düzenlemelere bağlıdır.

Rekabet ve piyasa büyüklüğü

Tokenleştirilmiş hisseler alanında rekabet hem kripto şirketleri hem de geleneksel finans kuruluşları arasında hız kazanıyor. Robinhood kısa süre önce hisse tokeni tekliflerini Avrupa dışındaki kullanıcılara genişletirken, Coinbase de benzer ürünler sunmayı hedefliyor. ABD’nin büyük piyasa altyapı kuruluşları da kendi tokenizasyon sistemleri üzerinde çalışıyor. Menkul kıymet takas ve saklama altyapısında önemli bir kurum olan DTCC, blokzincir tabanlı menkul kıymet sistemleri için testler yürütüyor.

Citi, tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin toplam değerinin 2030’a kadar 5,5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu toplam içinde tokenleştirilmiş hisselerin 2,6 trilyon dolarlık pay alabileceği hesaplanıyor.

Payward, xStocks platformunda şu anda 500’den fazla menkul kıymetin yer aldığını, toplam hacmin 35 milyar doları aştığını ve yaklaşık 200 bin yatırımcının platformda varlık tuttuğunu açıkladı.

Yabancı hisselere erişim beklentisi

Mevcut platformlardaki tokenleştirilmiş hisse ürünleri ağırlıklı olarak Nvidia, Apple ve Tesla gibi ABD şirketlerine dayanıyor. Hong Kong’da listelenen hisselerin eklenmesiyle birlikte, Asya’daki şirketleri temsil eden ürünlerin erişimi genişleyebilir. Özellikle yapay zeka tedarik zincirinde yer alan Asyalı şirketlere küresel bireysel yatırımcıların ilgi gösterdiği aktarılıyor.

Payward, geçen yıl xStocks platformunu ABD hisseleri ve borsa yatırım fonlarıyla başlattı. Şirket, ABD’deki yatırımcıların platformu kullanamadığını da belirtti. GTN’nin dünya genelinde 90’dan fazla pazara erişimi bulunuyor. Tokenleştirilmiş hisselerin dayanağını oluşturan menkul kıymetlerde emir gerçekleştirme, saklama ve kayıt işlemlerini GTN yürütecek. Gerekli izinler alınırsa GTN, xStocks ürünlerini kurumsal müşterilerine de sunacak.

Düzenleyici onay belirleyici olacak

Tokenleştirilmiş hisse ihracı konusunda piyasada farklı modeller öne çıkıyor. xStocks modelinde üçüncü taraf ihraççılar hisseleri satın alıp elde tutuyor, ardından bunlar tokenleştiriliyor. Bazı piyasa katılımcıları ise aracıları azaltabileceği gerekçesiyle doğrudan blokzincir üzerinde yerel ihraç modelini savunuyor.

Düzenleyiciler ve piyasa altyapısı kuruluşları bu alana daha yakından bakıyor. Blokzincir tabanlı menkul kıymetlerin ana akım finansa yaklaşmasıyla incelemelerin arttığı görülüyor. Payward ve GTN’nin hangi pazarlara ne zaman girebileceği ya da hangi yeni varlık sınıflarını ekleyebileceği, büyük ölçüde bu onay sürecine bağlı kalacak.