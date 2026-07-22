SHIB arzının %94,49’u 707 cüzdanda toplanırken %39 artış olasılığı öne çıkıyor

Shiba Inu’ya ilişkin güncel zincir üstü veriler, dolaşımdaki arzın çok büyük bölümünün sınırlı sayıdaki cüzdanda toplandığına işaret ediyor. Etherscan verilerine göre 707 büyük cüzdan, SHIB arzının %94,49’unu elinde tutuyor olabilir. Bu dağılım, varlıkta merkezileşme riskinin belirginleştiğini gösterirken, piyasadaki likidite dengesi açısından da dikkat çekiyor.

Büyük cüzdan yoğunlaşması öne çıktı

Söz konusu büyük yatırımcı grubunun elindeki tokenlerin toplam değeri yaklaşık 2,36 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor. Buna karşılık bireysel yatırımcıların kontrol ettiği arzın %2’nin de altında kaldığı görülüyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Etherscan’ın balina yoğunlaşması verisi, 707 büyük cüzdanın SHIB dolaşım arzının %94,49’unu kontrol ediyor olabileceğini gösteriyor.

Bu yapının işlem platformlarındaki serbest arzı daraltmış olması halinde, borsalardaki emir defterleri zayıflayabilir. Böyle bir senaryoda yüksek tutarlı alım veya satım emirleri, fiyat üzerinde olağandan daha sert hareketlere yol açabilir. Özellikle büyük emirlerin devreye girmesi durumunda yön değişiminin hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde toparlanma ihtimali

TradingView grafiğinde yer alan teknik yapı da uzun süredir devam eden düşüş eğiliminin son bölümüne yaklaşılmış olabileceğine işaret ediyor. Yerel dip bölgesine yakın görülen olumlu RSI sinyalleri, kısa vadede tepki hareketi ihtimalini güçlendiriyor. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir gösterge olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: 200 günlük EMA, son 200 günün fiyat verilerine daha yakın dönemleri daha fazla ağırlık vererek hesaplanan üstel hareketli ortalamadır. Teknik analizde uzun vadeli yön ve güçlü direnç ya da destek alanlarını izlemek için sık kullanılır.

Bu olası teknik toparlanmada ana direnç bölgesi, 200 günlük EMA olarak öne çıkıyor. Mevcut seviyelerle bu ortalama arasındaki mesafe yaklaşık %39’luk potansiyel yukarı alanına işaret ediyor. Hedef bölgenin, Shiba Inu’nun piyasa değeri açısından 3,49 milyar dolar ile 3,54 milyar dolar aralığındaki tarihsel hacim kümesiyle örtüştüğü belirtiliyor.

Serbest dolaşımdaki coin miktarının sınırlı kalması, SHIB fiyatında bu seviyeye doğru bir dönüşün normalden daha hızlı gerçekleşmesine zemin hazırlayabilir.

Piyasa değeri sıralamasında olası değişim

%39’luk bir yükseliş senaryosunda SHIB’in piyasa değerinin 3,50 milyar dolara çıkması hesaplanıyor. Bu durumda varlık, CoinMarketCap sıralamasında ilk 30 dışından ilk 25 içine yükselebilir. SHIB şu anda 2,50 milyar dolarlık piyasa değeriyle 31. sırada yer alıyor.

Böyle bir hareketin gerçekleşmesi halinde SHIB’in sırasıyla Tether Gold, Cronos, PayPal USD, Avalanche, Sui ve Hedera ile arasındaki farkı kapatabileceği belirtiliyor. Son aşamada ise 3,24 milyar dolar piyasa değerine sahip Global Dollar’ın geride bırakılması, SHIB’i küresel kripto para sıralamasında 24. basamağa taşıyabilir.