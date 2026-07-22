Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

SHIB arzının %94,49’u 707 cüzdanda toplanırken %39 artış olasılığı öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB arzının %94,49'unun 707 büyük cüzdanda toplandığı görüldü.
  • 📊 Bu yoğunlaşma, $SHIB piyasasında likiditenin daralabileceğine işaret ediyor.
  • 📈 Teknik görünümde 200 günlük EMA'ya kadar yaklaşık %39 yükseliş alanı öne çıkıyor.
  • 🌍 Bu senaryoda SHIB'in 31. sıradan 24. sıraya yükselmesi mümkün olabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu’ya ilişkin güncel zincir üstü veriler, dolaşımdaki arzın çok büyük bölümünün sınırlı sayıdaki cüzdanda toplandığına işaret ediyor. Etherscan verilerine göre 707 büyük cüzdan, SHIB arzının %94,49’unu elinde tutuyor olabilir. Bu dağılım, varlıkta merkezileşme riskinin belirginleştiğini gösterirken, piyasadaki likidite dengesi açısından da dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Büyük cüzdan yoğunlaşması öne çıktı
2 Teknik görünümde toparlanma ihtimali
3 Piyasa değeri sıralamasında olası değişim

Büyük cüzdan yoğunlaşması öne çıktı

Söz konusu büyük yatırımcı grubunun elindeki tokenlerin toplam değeri yaklaşık 2,36 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor. Buna karşılık bireysel yatırımcıların kontrol ettiği arzın %2’nin de altında kaldığı görülüyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Etherscan’ın balina yoğunlaşması verisi, 707 büyük cüzdanın SHIB dolaşım arzının %94,49’unu kontrol ediyor olabileceğini gösteriyor.

Bu yapının işlem platformlarındaki serbest arzı daraltmış olması halinde, borsalardaki emir defterleri zayıflayabilir. Böyle bir senaryoda yüksek tutarlı alım veya satım emirleri, fiyat üzerinde olağandan daha sert hareketlere yol açabilir. Özellikle büyük emirlerin devreye girmesi durumunda yön değişiminin hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde toparlanma ihtimali

TradingView grafiğinde yer alan teknik yapı da uzun süredir devam eden düşüş eğiliminin son bölümüne yaklaşılmış olabileceğine işaret ediyor. Yerel dip bölgesine yakın görülen olumlu RSI sinyalleri, kısa vadede tepki hareketi ihtimalini güçlendiriyor. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir gösterge olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: 200 günlük EMA, son 200 günün fiyat verilerine daha yakın dönemleri daha fazla ağırlık vererek hesaplanan üstel hareketli ortalamadır. Teknik analizde uzun vadeli yön ve güçlü direnç ya da destek alanlarını izlemek için sık kullanılır.

Bu olası teknik toparlanmada ana direnç bölgesi, 200 günlük EMA olarak öne çıkıyor. Mevcut seviyelerle bu ortalama arasındaki mesafe yaklaşık %39’luk potansiyel yukarı alanına işaret ediyor. Hedef bölgenin, Shiba Inu’nun piyasa değeri açısından 3,49 milyar dolar ile 3,54 milyar dolar aralığındaki tarihsel hacim kümesiyle örtüştüğü belirtiliyor.

Serbest dolaşımdaki coin miktarının sınırlı kalması, SHIB fiyatında bu seviyeye doğru bir dönüşün normalden daha hızlı gerçekleşmesine zemin hazırlayabilir.

Piyasa değeri sıralamasında olası değişim

%39’luk bir yükseliş senaryosunda SHIB’in piyasa değerinin 3,50 milyar dolara çıkması hesaplanıyor. Bu durumda varlık, CoinMarketCap sıralamasında ilk 30 dışından ilk 25 içine yükselebilir. SHIB şu anda 2,50 milyar dolarlık piyasa değeriyle 31. sırada yer alıyor.

Böyle bir hareketin gerçekleşmesi halinde SHIB’in sırasıyla Tether Gold, Cronos, PayPal USD, Avalanche, Sui ve Hedera ile arasındaki farkı kapatabileceği belirtiliyor. Son aşamada ise 3,24 milyar dolar piyasa değerine sahip Global Dollar’ın geride bırakılması, SHIB’i küresel kripto para sıralamasında 24. basamağa taşıyabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu’nun resmi X hesabında üçüncü taraf meme token paylaşımları soru işaretlerini artırdı

Shiba Inu’da borsalardan 24 saatte 124 milyardan fazla SHIB çıkarken $SHIB için sıfır silme hedefi yeniden gündeme taşındı

Shiba Inu yakımında 8 temmuzdaki sıçramanın ardından günlük hacim sert biçimde geriledi

Shiba Inu topluluğu, kullanım dışı bırakılan alan adlarına karşı güvenlik uyarısı yaptı

SHIB’de kritik eşik yine aşılamadı! 0.000005 dolar neden bu kadar önemli?

SHIB’de 62,8 milyarlık çıkış dikkat çekti! Yatırımcılar hangi sinyali izliyor?

Shiba Inu dar bantta kalırken, analistler SHIB fiyatında kırılım için hacim artışına dikkat çekiyor

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Kraken, tokenleştirilmiş hisse teklifini Hong Kong’a genişletecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kraken, tokenleştirilmiş hisse teklifini Hong Kong’a genişletecek
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Kripto türevlerinde en hızlı büyüyen alan: Tokenleştirilmiş hisselerde işlem hacmi $470 milyara ulaştı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Dogecoin 0,0711 dolar desteğini korursa iki direnç seviyesi öne çıkıyor
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin, ABD İran gerilimine rağmen 65 bin doların üstünde kaldı
BITCOIN (BTC)
XRP, 1,13 dolar direncini aşsa da uzun vadeli baskı sürüyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?