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SHIBA INU (SHIB)

Shibarium işlemleri bir günde sıçradı, ertesi gün taban seviyeye döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium’da günlük işlemler 9 Ağustos’ta 4.480’e çıktı, 10 Ağustos’ta yeniden 831’e geriledi.
  • 📉 Ağdaki yükseliş kısa sürdü ve son aylarda görülen dalgalı işlem düzeni tekrarlandı.
  • 🛠️ Shiba Inu geliştiricileri, $SHIB ekosisteminde Shibarium için 18 teknik doküman sayfasını genişletti.
  • 📊 SHIB haftalık bazda yüzde 9,58 düşerken vadeli işlem hacmi 24 saatte 139 milyar dolara yükseldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da günlük işlem sayısı kısa süreli sert bir artış gösterdi, ancak bu yükseliş bir gün içinde büyük ölçüde geri verildi. Ağdaki hareketlilik, son aylarda görülen benzer dalgalı tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

İçindekiler
1 İşlem sayısındaki artış kalıcı olmadı
2 Geliştirici tarafında yeni araçlar öne çıktı
3 Piyasa koşulları temkinli görünümü destekliyor

İşlem sayısındaki artış kalıcı olmadı

Shibariumscan verilerine göre günlük işlem sayısı 8 Ağustos’ta 738 düzeyindeyken 9 Ağustos’ta 4.480’e çıktı. Bu, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Artış oranı yüzde 507’ye ulaştı.

Buna karşın yükseliş uzun sürmedi. Günlük işlem sayısı 10 Ağustos’ta 831’e geriledi. Son dönemde ağ üzerinde görülen sıçramaların kısa sürede zayıflaması dikkat çekerken, temmuz ayında görülen benzer hareket de aynı şekilde geri çekilmişti.

1 Ağustos’ta da işlemler 2.570 seviyesine kadar yükselmiş, ardından yeniden temel banda dönmüştü. 9 Ağustos’taki sert artışın da kalıcı olmamasıyla birlikte günlük işlemler yeniden önceki düşük aralığa çekildi.

TarihGünlük işlem sayısı
1 Ağustos2.570
8 Ağustos738
9 Ağustos4.480
10 Ağustos831

Geliştirici tarafında yeni araçlar öne çıktı

Ağ üzerindeki işlem hareketi dalgalı seyrederken, teknik geliştirme çalışmaları sürdü. Mazrael, Shiba Inu geliştiricilerinin 18 geliştirici dokümantasyon sayfasını genişlettiğini bildirdi. Bu içeriklerde ERC 4337 gaz ücreti gerektirmeyen işlemler için Paymaster yapısı, kripto ödeme API’si, barındırılan zincir üstü veri uç noktaları ve ShibaSwap SDK yer aldı.

Mini sözlük: ERC 4337, cüzdanların işlem ücretlerini daha esnek biçimde yönetmesini amaçlayan bir hesap soyutlama standardıdır. Paymaster ise kullanıcı adına işlem ücretini üstlenebilen yapı olarak öne çıkar.

Mazrael, bu araçların geliştiricilerin Shibarium üzerinde son kullanıcıya dönük uygulamalar kurması için gereken temel yapı taşlarını oluşturduğunu vurguluyor.

Piyasa koşulları temkinli görünümü destekliyor

Glassnode, kripto para piyasasının genelinde geçiş niteliği taşıyan bir toparlanma evresinin sürdüğünü belirtiyor. Kurumsal akışlarda iyileşme, alıcı taraf talebindeki güçlenme ve opsiyon piyasasında daha az savunmacı konumlanma olumlu unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşılık spot likiditenin zayıf kalması ve zincir üstü etkinliğin düşük seyretmesi, toparlanmanın halen kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Glassnode, kurumsal akışlardaki iyileşmeye rağmen zayıf spot likidite ve düşük zincir üstü etkinliğin toparlanmayı temkinli bir aşamada tuttuğunu aktarıyor.

Bu görünüm fiyatlara da yansıdı. SHIB son 24 saatte yüzde 3,48 düşüşle 0.0000045 dolara indi. Haftalık kayıp ise yüzde 9,58 olarak ölçüldü. Piyasada, yaklaşan enflasyon verisi öncesinde daha dikkatli bir duruş izlendi.

Öte yandan kripto vadeli işlem hacmi son 24 saatte yüzde 20 artarak 139 milyar dolara çıktı. Toplam açık pozisyon büyüklüğü aynı dönemde yüzde 3 yükselerek 115,4 milyar dolara ulaştı. Bu artış, yeni yönlü pozisyonlardan çok mevcut işlemlerde yoğunlaşmaya işaret etti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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