Shiba Inu rezervleri gerilerken satış baskısı tamamen kalkmadı

Shiba Inu’nun borsalardaki rezervi yüksek seviyesini korurken son veriler sınırlı bir geri çekilmeye işaret etti. Güncel zincir üstü verilere göre borsa kontrolündeki cüzdanlarda 87,5252 trilyon SHIB bulunuyor. Bu tutar önceki güne göre %0,18 azaldı. Yedi günlük görünüm ise uzun süren birikim döneminin ardından rezervlerin aşağı yöneldiğini gösterdi.

Borsa rezervleri ve net çıkışlar öne çıktı

Borsa rezervleri, alım satım için hızla kullanılabilecek arzı göstermesi açısından yakından izleniyor. Rezervlerin artması, olası satış tarafı likiditesini büyütebilirken, düzenli çıkışlar piyasada kolay erişilebilen token miktarını azaltabiliyor. Buna karşın 87,5 trilyon SHIB gibi çok büyük bir arzın halen borsalarda tutulması, son düşüşün tek başına güçlü bir arz sıkışmasına işaret etmesini zorlaştırıyor.

Daha dikkat çekici veri net akış tarafında görüldü. SHIB’in toplam borsa net akışı son 24 saatte %4,73 gerileyerek yaklaşık eksi 159,4 milyar token seviyesine indi. Bu tablo, incelenen dönemde borsalardan çıkan SHIB miktarının yatırılan miktarı aştığını ortaya koydu. Aynı sürede borsa girişleri yalnızca %0,04 değişimle 231,187 milyar SHIB oldu.

Son 24 saatte yaklaşık eksi 159,4 milyar SHIB düzeyindeki net akış, borsalardan çıkışların yatırılan token miktarını geçtiğini gösteriyor.

Rezervlerin dolar karşılığı daha hızlı düştü. Borsalardaki SHIB rezervinin toplam değeri %1,67 azalarak yaklaşık 403,49 milyon dolara geriledi. Token miktarındaki düşüşle dolar bazındaki gerileme arasındaki fark, büyük ölçüde SHIB fiyatındaki zayıf seyrin sonucu olarak öne çıktı.

Ağ etkinliği sınırlı da olsa arttı

Fiyat baskısına rağmen ağ tarafında zayıf da olsa olumlu işaretler görüldü. Toplam işlem sayısı %0,85 artışla yaklaşık 4.540 seviyesine ulaştı. Aktif adres sayısı da %0,83 yükseldi. Ortalama işlem sayısı göstergesinde de benzer oranda artış kaydedildi. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir meme coin olarak biliniyor.

Bu artışlar sınırlı kalsa da ağ faaliyetinin fiyatla aynı ölçüde gerilemediğini ortaya koydu. Yine de piyasa görünümünde belirleyici unsur fiyat grafiği olmaya devam ediyor.

Fiyat görünümünde direnç seviyeleri korunuyor

SHIB’in temmuz sonundaki toparlanma denemesi 0.0000050 dolar civarında güç kaybetti. Token şu anda yaklaşık 0.00000461 dolardan işlem görüyor. Kısa vadeli ortalama olan 0.00000464 dolar seviyesi test edilirken, daha uzun vadeli ortalamaların da altında kalınması teknik görünümü baskılıyor.

Öne çıkan direnç noktaları 0.00000497 ve 0.00000588 dolar seviyelerinde bulunuyor. Azalan rezervler ile negatif net akış, kısa vadede arz baskısını bir miktar hafifletmiş olsa da piyasada ikna edici bir toparlanma için 0.0000050 dolar eşiğinin yeniden aşılması gerekiyor.

87,5 trilyon SHIB mevcut durumda açık bir yükseliş sinyali değil, borsalardaki yeni rezerv tabanı olarak öne çıkıyor.