Altcoin Kralı Ethereum’dan Bitcoin’i Gölgede Bırakan Performans: Piyasa Neyi Fiyatlıyor?

En büyük altcoin Ethereum‘un fiyatı haftanın ilk işlem gününde geç saatlerde 3.250 dolar seviyesini aşarak Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yılın henüz ilk günleri geride kalmışken ETH’nin fiyatı yüzde 16 değer kazanarak aynı dönemde yüzde 6,7 yükselen Bitcoin’in önüne geçti. Piyasa katılımcıları satış baskısındaki zayıflama ve staking kaynaklı talep artışını toparlanmanın temel dinamikleri arasında gösteriyor. Analist Merlijn’e göre mevcut tablo kar satışlarından çok birikim sürecine işaret ediyor.

Ethereum’da Güçlü Toparlanma

Ethereum’un 3.250 doların üzerine tırmanması 2025’in sonundaki zayıf seyrin ardından piyasanın yeniden denge arayışına girdiğini gösterdi. Fiyat hareketi ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde hız kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki toparlanma dikkat çekti. Analistler ETH‘nin yılın başından itibaren gösterdiği performansın kısa vadeli spekülatif işlemlerden ziyade orta vadeli pozisyonlanmaya dayandığını belirtiyor.

Fiyattaki yükselişin arka planında staking faaliyetlerine yönelik ilginin güçlenmesi yer alıyor. Blockchain içi veriler doğrulayıcı çıkışlarının sınırlı kaldığını ve yeni giriş taleplerinin hızlandığını ortaya koyuyor. Beacon Chain üzerindeki toplam stake miktarı 35.6 milyon adet ETH seviyesinde bulunurken, piyasaya sürülen yeni arzın büyük kısmı dolaşıma girmeden kilitleniyor. Bu yapı fiyat oluşumunda arz tarafını sınırlayan bir etki yaratıyor.

Merlijn’in değerlendirmesi piyasadaki algının halen yükseliş evresinde olduğuna işaret ediyor. Analiste göre ETH, tarihsel ortalamalarla karşılaştırıldığında ucuz kabul ediliyor ve yatırımcı davranışı birikim yönünde şekilleniyor. Bu yaklaşım kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yükseliş trendinin sürdürülebilir olacağı beklentisini güçlendiriyor.

BitMine ve ETF’lerin Staking Etkisi

Toparlanmayı destekleyen en önemli unsurlardan biri dünyanın en büyük Ethereum hazinelerinden biri olan BitMine tarafından açıklanan agresif staking hamlesi oldu. Şirket yalnızca iki haftada 2.1 milyar dolar değerinde ETH’yi stake ettiğini duyurdu. 4 Ocak itibarıyla toplam stake edilen miktar 659.219 adet ETH seviyesine yükselirken, son bir haftadaki artış 250.592 adet ETH olarak kayda geçti.

BitMine’in payı Beacon Chain üzerindeki toplam stake miktarının yaklaşık yüzde 1,85’ine karşılık geliyor. Yoğun girişler doğrulayıcı bekleme kuyruğunu 1.3 milyon adet ETH ile 2025’in Kasım ayının ortasından bu yana en yüksek seviyeye taşırken, çıkış kuyruğu Temmuz ayı düzeylerine gerileyerek neredeyse sıfırlandı. Şirket, 2026’da devreye almayı planladığı Made in America Validator Network için üç farklı staking sağlayıcısıyla çalışıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, tam ölçekli yapıda yıllık staking gelirinin 374 milyon doları aşabileceğini değerlendiriyor.

Kurumsal tarafta ilgi yalnızca hazine şirketleriyle sınırlı değil. ABD’deki spot Ethereum ETF’leri de staking gelirlerini yatırımcılara yansıtmaya başladı. Grayscale, staking ödülü dağıtan ilk spot Ethereum ETF’si olarak öne çıktı. ETF uzmanı Nate Geraci, kısa süre önce hayata geçen ürünlerin artık pasif gelir dağıtımına ulaşmasını sektör açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Bloomberg analisti James Seyffart ise ETF’lerden çıkışların toplam akışın yüzde 18’ine ulaştığını, buna karşın fiyat performansının dengeli seyrettiğini belirtti.