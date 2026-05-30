HYPE yeni zirveyle $68’i aştı! OG cüzdanın 95 milyon dolarlık satışı gündem yarattı!

Kripto piyasası son günlerde Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE’ın olağanüstü yükselişini konuşuyor. HYPE, $67 seviyesinin üzerini test ederek yaklaşık $68,45 ile yeni tüm zamanların en yüksek fiyatına imza attı. CoinGecko verilerine göre, haberin yazıldığı sırada HYPE $67,96’dan işlem görüyordu ve son 24 saatte işlem hacmi 1,55 milyar doları geçti. Kısa vadede yüzde 9,81 ve bir haftada yüzde 23,4’lük bir artış kaydedildi.

OG cüzdanın hareketi dikkat çekti

Zincir üstü analizleriyle bilinen Lookonchain, bu yükseliş sırasında uzun süredir HYPE biriktiren bir cüzdanın harekete geçtiğini açıkladı. Borsalarda “OG wallet” olarak anılan bu adres, elindeki 1,5 milyon HYPE’ın bir bölümünü satmaya başladı. Söz konusu pozisyonun değeri yaklaşık 98,2 milyon dolara ulaşırken; satılan miktarla cüzdanın 95 milyon dolar civarında kar ettiği belirtildi.

OG cüzdan geçmişte HYPE’ın çıkış sürecinde 819.335 adet token kazanmış, sonrasında 2,9 milyon dolar harcayarak 676.709 HYPE daha toplamıştı. Alımların ortalama maliyeti ise sadece $4,29 seviyesindeydi.

Satışların başlamasıyla, cüzdan ilk olarak Hyperliquid platformundan dokuz saat önce 500.000 HYPE’ı (yaklaşık 33 milyon dolar değerinde) çekti. Ardından 211.001 HYPE’ın (yaklaşık 13,8 milyon dolar) Coinbase’e aktarıldığı tespit edildi.

Satışlara rağmen bu adresin elinde halen 1,285 milyon adet HYPE bulunuyor. Bunların güncel değeri ise yaklaşık 84,4 milyon dolara karşılık geliyor.

Mini sözlük: OG cüzdan, “Original Gangster” teriminin kısaltması olup, sektörde ilk dönemlerden beri belirli bir token’ı elinde tutan, büyük transferlerle etki yaratabilen, genellikle tecrübeli yatırımcılara ait olan adresler için kullanılır.

Fiyat hareketinde BNB benzetmesi

Yükselişle birlikte HYPE’daki fiyat hareketi, bazı analistlerin radarına girdi. Kripto analisti KillaXBT, sosyal medya yorumunda HYPE’ın parabolik yükselişini Binance Coin’in (BNB) ilk yıllarındaki ivmeye benzetti.

KillaXBT, özellikle 48-52 dolar aralığını, olası bir geri çekilmede yeni alım yapmak için uygun bir seviye olarak gördüğünü belirtti. Analiste göre HYPE’ın Bitcoin karşısındaki göreli gücü alım tarafında ilginin devam etmesini sağlayabilir.

KillaXBT, fiyat yapısı anlamındaki benzerliğin dikkat çekici olduğunu, henüz satış yapmak istemediğini ve olası bir gerilemede alış fırsatı doğabileceğini aktardı.

HYPE fiyatını destekleyen yakım modeli

HYPE token etrafında dönen bu yoğun ilgi, projenin gelir modeline ve yakım (burn) mekanizmasına da bağlanıyor. Hyperliquid Hub tarafından paylaşılan verilere göre, protokolde token üretimi (genesis) sonrasında dolaşımdaki HYPE miktarında net bir azalma gerçekleşti.

Son 30 günde, Hyperliquid 53,09 milyon dolar gelir elde etti. Açıklamada, toplanan tüm gelirin spot piyasadan HYPE almak için kullanıldığı ve alınan token’ların kalıcı olarak yakıldığı vurgulandı. Bu şeffaf mekanizmanın, protokol kullanıcılarına ve HYPE sahiplerine doğrudan değer aktarımı sunduğu ifade edildi.

Ek olarak, artan işlem hacminin protokol gelirini yükseltip, bu gelirin daha fazla tokene dönüşüp yakımla arzı kısıtladığı, bu nedenle fiyat üzerinde yukarı yönlü bir sarmal etkisi oluştuğu yorumlandı.

Token En Yüksek Fiyat (ATH) Piyasa Hareketi Arz Modeli HYPE $68,45 24 saatte %9,81 artış Gelire dayalı yakım BNB $686 Benzer parabolik yükseliş (geçmişte) Gelire ve dönemsel yakım