XRP’de kaldıraçlı pozisyonlarda büyük tasfiye yaşandı! Yükseliş beklentisi güçleniyor mu?

XRP, son haftalarda büyük bir dalgalanmadan geçerken, türev piyasasında tutulan yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonların neredeyse tamamı tasfiye edildi. Bu büyük likidasyon, piyasadaki kaldıraç yoğunluğunu kayda değer biçimde azaltırken, teknik göstergelerde de toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor.

Kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesi piyasayı nasıl etkiledi?

Mayıs ayı boyunca XRP fiyatında gözlenen iniş çıkışlar, özellikle yüksek kaldıraç kullanılan uzun vadeli işlemlerde ciddi kayıplara yol açtı. Likidasyon haritaları, geçtiğimiz ayın başından bu yana XRP fiyatı altında biriken büyük kaldıraçlı pozisyonların kademeli şekilde piyasadan silindiğini gösteriyor. Bu alanlar, yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar için adeta bir risk bölgesi oluşturuyordu ve fiyat düşüşünde seri tasfiyeleri tetikleyebiliyordu.

Türev piyasasında son bir ayda oluşan tüm yüksek kaldıraçlı XRP uzun pozisyonlarının piyasadan tamamen tasfiye edildiği aktarıldı.

Bu sürecin ardından piyasada ‘daha temiz’ bir yapı oluştuğu izleniyor. Önceki dönemde fiyat altındaki likidasyon bölgeleri piyasada aşağı yönlü baskı yaratırken, şimdi bu risk büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Birçok piyasa katılımcısı, bu tür kapsamlı pozisyon temizliğinin yeniden dengeli ve sağlıklı bir piyasa ortamı yarattığına inanıyor.

Önceki haftalarda her yükselişte yeni uzun pozisyonlar açılırken, her gerileme de ek likidasyon dalgalarını ortaya çıkardı. Ancak bu dalga, temkinli yatırımcılar için yeni bir fiyatlama zemini oluşmasına fırsat sunmuş görünüyor.

Teknik göstergelerdeki iyileşme umut verdi

Pozisyon temizliğinin ardından XRP’de teknik analiz göstergeleri de yukarı yönlü iyileşmeye işaret etmeye başladı. 28 Mayıs’ta 1,28 dolar seviyelerine kadar gerileyen XRP, bu noktada aşırı satış bölgesine ulaştı ve hızlı bir toparlanma gelerek 1,34 doların üzerine yükseldi.

4 saatlik grafiklerde peş peşe daha yüksek dipler oluşturması, kısa vadede satıcıların baskısının azalmaya başladığını gösteriyor. Bu yapı, yeni bir yükseliş trendinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Momentum tarafında ise MACD göstergesi pozitif bir kesişme üretti; MACD çizgisi sinyal hattının üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda histogram pozitif bölgede genişlemeye devam ederek alıcıların piyasadaki ağırlığının arttığını gösteriyor.

RSI göstergesi de kritik 50 seviyesinin üzerine çıkarak 57’ye yaklaştı ve hâlâ aşırı alım bölgesinin altında bulunuyor. Bu, yoğun alım baskısı karşısında hala yukarı yönlü alan olduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Likidasyon haritası, piyasadaki kaldıraçlı pozisyonların biriktirdiği riskli bölgeleri ve bu bölgelerde toplu pozisyon kapanmalarının muhtemel olduğu fiyat seviyelerini görsel olarak gösteren analiz aracıdır.

Bunun yanında işlem hacmindeki artış, yükselişin geçici dalgalanmalardan değil, gerçek piyasa ilgisinden kaynaklandığını doğrular nitelikte.

XRP için kritik direnç seviyeleri ve kısa vadeli beklentiler

Şimdi gözler, 1,36 ve 1,38 dolar aralığına çevrildi. Bu alan daha önce destek olarak çalışırken son düşüşte direnç haline döndü. Teknik olarak bu seviyenin aşılması, kısa vadede yükseliş beklentisini güçlendirebilir.

Ancak, XRP’nin halen mayıs ayı zirvesi olan 1,55 doların altında işlem görmesi, genel düzeltmenin tam anlamıyla sona ermediğini gösteriyor. Yine de mevcut teknik iyileşme, yatırımcıların önümüzdeki günlerde yukarı potansiyeli daha yakından takip etmesine sebep oluyor.

Direnç Seviyesi Destek Seviyesi ANA GÖSTERGELER 1,36 – 1,38 dolar 1,28 dolar MACD (pozitif), RSI (57), işlem hacmi artışı