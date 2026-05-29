Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

New York’ta 39 bin BTC cüzdanı için 293 milyar dolarlık sahiplik davası gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 39 bin Bitcoin cüzdanı için New York’ta 293 milyar dolarlık yasal sahiplik davası açıldı.
  • 🔍 Davacı, beş yıldır hareketsiz kalan $BTC cüzdanlarını tespit ettiğini ve yetkililere bildirdiğini öne sürdü.
  • ⚖️ Uzmanlar, Bitcoin ağının bu büyüklükte bir mahkeme kararını teknik olarak uygulayamayacağını belirtiyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para dünyası, New York’ta açılan ve bugüne kadar görülmüş en dikkat çekici davalardan biri olarak nitelenen Bitcoin davasıyla sarsıldı. Davada, kullanımdan çıkmış veya sahibi belirlenemeyen 39.069 Bitcoin cüzdanı üzerinde, yaklaşık 293 milyar dolarlık bir varlığın yasal sahipliğinin isimsiz bir davacıya verilmesi talep ediliyor.

İçindekiler
1 Davanın ayrıntıları ve iddialar
2 Uzmanlardan ve sektör temsilcilerinden gelen tepkiler
3 Bitcoin ağı ve olası sonuçlar

Davanın ayrıntıları ve iddialar

Şikayetçi olarak “Noah Doe” takma adını kullanan New York’lu bir kişi ile birlikte hareket eden iki şirket, beş yıl ya da daha uzun süredir zincir üzerinde hareket göstermeyen cüzdanların tespiti için algoritmik bir yöntem geliştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre, belirlenen Bitcoin cüzdanlarının verileri USB belleklerde toplandı ve bunlar “kayıp mal” statüsüyle polise teslim edildi. Ardından, cüzdan sahiplerine ulaşmak amacıyla terk edilmişlik bildirimleri gönderildi.

Bildirimlerin sonucunda, 400’den fazla cüzdan sahibi, varlıklarını hareket ettirerek hesaplarının terk edilmediğini gösterdi; ancak geriye kalan 39 binden fazla cüzdan için herhangi bir yanıt alınmadı. Davacı ise bu cüzdanlardaki Bitcoinlerin yasal olarak kendisine devredilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mini sözlük: Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in teknik tasarımını yapan ve ilk blok zincirini işleten, kimliği hâlâ kesin olarak bilinmeyen kişi ya da grup.

Uzmanlardan ve sektör temsilcilerinden gelen tepkiler

Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, davanın hukuki temellerini güçlü biçimde eleştirerek, iddialardaki mantıksal hataların altını çizdi. Schwartz, davanın merkez argümanlarından olan “malın New York’ta bulunmuş sayılması” tezinin geçerli olmadığını aktardı. Onun görüşüne göre, Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısı nedeniyle başka bir mahkemenin böylesine bir karar alması son derecede tartışmalı.

“Dava ile ilgili birçok büyük hukuki sorun mevcut. Öncelikle mahkemenin yetkisi için somut bir dayanak yok. Malın New York’ta bulunduğu şeklindeki mantık son derece tutarsız.”

Önde gelen araştırmacılardan Galaxy Research yöneticisi Alex Thorn ise, küresel ölçekte dağıtılmış bir kripto para sistemindeki dijital cüzdanlar üzerinde yerel kayıp eşya yasalarıyla hak iddia edilmesini abartılı bulduğunu belirtti. Thorn’a göre, New York’taki bir mahkemenin böylesine büyük miktarda Bitcoin’in üç anonim şahsa devrine karar vermesi olağanüstü bir durum olurdu. Ayrıca, söz konusu cüzdanlarda Bitcoin’in kurucusu olarak gösterilen Satoshi Nakamoto’ya ait tutarların da yer aldığı belirtiliyor.

Cüzdan SahipliğiBaz Alınan Yasal DayanakKapsamYaklaşık Tutar
Noah Doe (anonim davacı)Yerel kayıp eşya yasası39.069 Bitcoin cüzdanı293 milyar dolar
Mevcut sahiplerBlockchain kayıtları400+ cüzdan aktifBelirtilmedi

Bitcoin ağı ve olası sonuçlar

Schwartz’a göre, esas Bitcoin ağı böyle bir mahkeme kararını teknik olarak uygulamayacağı için, kazanılsa bile sonucun pratikte geçersiz kalacağını ifade etti. Alternatif Bitcoin çatallanması olan BSV gibi bazı ağlar ise, mahkeme kararlarını birinci katmanda uygulamaya daha yatkın olabilir. Ancak genel kanı, söz konusu yasal girişimin başarıya ulaşmasının hayli düşük olduğu yönünde.

Schwartz, Bitcoin’in teknik yapısından dolayı merkezi kararlarla bu şekilde müdahale edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı ve “Bitcoin ağının böyle bir talebe uyması çok düşük bir ihtimal” görüşünü paylaştı.

Sonuç olarak, kripto ekosistemindeki uzmanlar ve araştırmacılar, bu kadar büyük bir varlığın anonim talepler üzerinden sahiplik değişimine uğramasının hem teknik hem de hukuki zorluklar taşıdığını belirtiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP fiyatı $2,26 milyar likidasyon bölgesinin gölgesinde 1,33 dolarda sıkıştı

XRP Binance whale perakende spread oranı mayıs 2024 dip seviyesini yeniden test etti

Ripple CEO’su Garlinghouse ABD’de dijital varlık politikaları değişirken “Anti-kripto cephem yok oldu” dedi

XRP’de 1,60 dolar altında kalıcılık, 0,75 dolara sert düşüş riskini güçlendirdi

SBI etkinliğinde fiziki katılımcıya 1.000 yen değerinde XRP dağıtılacak

XRP 1,32 ila 1,34 dolar bandında karar aşamasında

XRP perpetual sözleşme hacmi Binance’de spot işlem temposunu fersah fersah aştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Dogecoin son 24 saatte %2,7 gerilerken teknik göstergeler zayıfladı
Bir Sonraki Yazı SpaceX’in Halka Arzı Bitcoin Likiditesi İçin Neden Önemli Olabilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

VanEck spot BNB ETF’sini başlattı yatırımcılara doğrudan BNB erişimi sundu
BINANCE COIN (BNB)
SpaceX’in Halka Arzı Bitcoin Likiditesi İçin Neden Önemli Olabilir?
Sponsorlu Makale
Dogecoin son 24 saatte %2,7 gerilerken teknik göstergeler zayıfladı
DOGECOIN (DOGE)
XLM fiyatı, 24 saatte yüzde 19 yükselişle 0,21 dolar direncini test etti
Stellar (XLM)
BTC’de yüzde 94’lük arz eşiği geçildi fiyat 73 bin dolar desteğinde
BINANCE
Lost your password?