New York’ta 39 bin BTC cüzdanı için 293 milyar dolarlık sahiplik davası gündemde

Kripto para dünyası, New York’ta açılan ve bugüne kadar görülmüş en dikkat çekici davalardan biri olarak nitelenen Bitcoin davasıyla sarsıldı. Davada, kullanımdan çıkmış veya sahibi belirlenemeyen 39.069 Bitcoin cüzdanı üzerinde, yaklaşık 293 milyar dolarlık bir varlığın yasal sahipliğinin isimsiz bir davacıya verilmesi talep ediliyor.

Davanın ayrıntıları ve iddialar

Şikayetçi olarak “Noah Doe” takma adını kullanan New York’lu bir kişi ile birlikte hareket eden iki şirket, beş yıl ya da daha uzun süredir zincir üzerinde hareket göstermeyen cüzdanların tespiti için algoritmik bir yöntem geliştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre, belirlenen Bitcoin cüzdanlarının verileri USB belleklerde toplandı ve bunlar “kayıp mal” statüsüyle polise teslim edildi. Ardından, cüzdan sahiplerine ulaşmak amacıyla terk edilmişlik bildirimleri gönderildi.

Bildirimlerin sonucunda, 400’den fazla cüzdan sahibi, varlıklarını hareket ettirerek hesaplarının terk edilmediğini gösterdi; ancak geriye kalan 39 binden fazla cüzdan için herhangi bir yanıt alınmadı. Davacı ise bu cüzdanlardaki Bitcoinlerin yasal olarak kendisine devredilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mini sözlük: Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in teknik tasarımını yapan ve ilk blok zincirini işleten, kimliği hâlâ kesin olarak bilinmeyen kişi ya da grup.

Uzmanlardan ve sektör temsilcilerinden gelen tepkiler

Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, davanın hukuki temellerini güçlü biçimde eleştirerek, iddialardaki mantıksal hataların altını çizdi. Schwartz, davanın merkez argümanlarından olan “malın New York’ta bulunmuş sayılması” tezinin geçerli olmadığını aktardı. Onun görüşüne göre, Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısı nedeniyle başka bir mahkemenin böylesine bir karar alması son derecede tartışmalı.

“Dava ile ilgili birçok büyük hukuki sorun mevcut. Öncelikle mahkemenin yetkisi için somut bir dayanak yok. Malın New York’ta bulunduğu şeklindeki mantık son derece tutarsız.”

Önde gelen araştırmacılardan Galaxy Research yöneticisi Alex Thorn ise, küresel ölçekte dağıtılmış bir kripto para sistemindeki dijital cüzdanlar üzerinde yerel kayıp eşya yasalarıyla hak iddia edilmesini abartılı bulduğunu belirtti. Thorn’a göre, New York’taki bir mahkemenin böylesine büyük miktarda Bitcoin’in üç anonim şahsa devrine karar vermesi olağanüstü bir durum olurdu. Ayrıca, söz konusu cüzdanlarda Bitcoin’in kurucusu olarak gösterilen Satoshi Nakamoto’ya ait tutarların da yer aldığı belirtiliyor.

Cüzdan Sahipliği Baz Alınan Yasal Dayanak Kapsam Yaklaşık Tutar Noah Doe (anonim davacı) Yerel kayıp eşya yasası 39.069 Bitcoin cüzdanı 293 milyar dolar Mevcut sahipler Blockchain kayıtları 400+ cüzdan aktif Belirtilmedi

Bitcoin ağı ve olası sonuçlar

Schwartz’a göre, esas Bitcoin ağı böyle bir mahkeme kararını teknik olarak uygulamayacağı için, kazanılsa bile sonucun pratikte geçersiz kalacağını ifade etti. Alternatif Bitcoin çatallanması olan BSV gibi bazı ağlar ise, mahkeme kararlarını birinci katmanda uygulamaya daha yatkın olabilir. Ancak genel kanı, söz konusu yasal girişimin başarıya ulaşmasının hayli düşük olduğu yönünde.

Schwartz, Bitcoin’in teknik yapısından dolayı merkezi kararlarla bu şekilde müdahale edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı ve “Bitcoin ağının böyle bir talebe uyması çok düşük bir ihtimal” görüşünü paylaştı.

Sonuç olarak, kripto ekosistemindeki uzmanlar ve araştırmacılar, bu kadar büyük bir varlığın anonim talepler üzerinden sahiplik değişimine uğramasının hem teknik hem de hukuki zorluklar taşıdığını belirtiyor.