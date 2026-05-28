Ripple CEO’su Garlinghouse ABD’de dijital varlık politikaları değişirken “Anti-kripto cephem yok oldu” dedi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’de kripto paralara yönelik siyasi ve yasal yaklaşımın değiştiğini belirterek “Anti-kripto cephesinin” sona erdiğini açıkladı. Garlinghouse’un değerlendirmesi, mahkeme kararları, seçmen tercihlerindeki değişim ve kripto yanlısı siyasi tutumların öne çıkmasıyla birlikte geldi.

Siyasi arenada kripto destekleniyor

Brad Garlinghouse, X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda kripto karşıtlığının mahkemelerde, seçmenler nezdinde ve Donald Trump’ın tutumuyla birlikte geride kaldığını savundu. ABD’de kripto paralara ilişkin yıllardır süren düzenleyici baskının artık mahkeme kararları ve piyasa gerçekliğiyle uyumsuz olduğu görüşünü paylaştı.

Garlinghouse’un bu açıklamaları, Donald Trump’ın ABD’de “döngülere dayanıklı” ve siyasi değişimlerden etkilenmeyecek bir dijital varlık çerçevesine açık destek verdiğini bildirmesinden sonra geldi. Trump, ayrıca eski SEC Başkanı Gary Gensler’ın katı regülasyon uygulamalarının, ABD’de yeniliği baskıladığını ve kripto sektörünü yurtdışına ittiğini öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Trump, kripto sektörünü geri getirmek ve inovasyonu teşvik eden bir düzenleyici çerçeve kurmak amacıyla daha kapsayıcı yasal düzenlemeler yapılmasının önünü açmak gerektiğine işaret etti.

Ripple ile SEC davası kripto piyasalarını nasıl etkiledi?

Brad Garlinghouse’un son yorumları, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzun süredir devam eden ve sektörün yakından izlediği dava sürecinin ardından geldi. Geçen yıl alınan önemli bir mahkeme kararı, XRP’nin ikincil piyasadaki bazı satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilmediğine hükmetti. Bu karar, benzer dijital varlık davalarına yönelik önemli bir referans noktası kabul ediliyor.

Ancak bu karar davadaki tartışmaların tümünü çözmedi. Diğer yandan, ABD’de regülasyon tartışmalarının daha esnek bir çerçeveye evrilmesi ve kripto varlıkların, ağdaki işlevsellikleri üzerinden “dijital emtia” statüsüne yaklaşması piyasada yeni bir iyimserlik yarattı.

Mini sözlük: SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), ABD’de menkul kıymet piyasalarını düzenleyen ana kurumdur. Kripto paraların menkul kıymet olup olmadığına karar verme yetkisi bulunur ve Ripple davası bu alandaki en çarpıcı örneklerden biri olmuştur.

Ripple ve XRP için yeni dönem

Yargıda kripto varlık tanımı ile ilgili sınırların daraltılması, siyasette dijital varlıkları önceliklendiren bir çizginin öne çıkması ve düzenleme konusunda daha net bir yol haritası beklentisi, Ripple ile XRP’nin uzun vadeli stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Şirket, tokenizasyon gibi çeşitli alanlarda yeni regülasyon iklimine uyum sağlamaya odaklanıyor.

Ripple, özellikle finansal ürünlerin blockchain üzerinden temsil edilmesini kapsayan tokenizasyon uygulamalarına yatırım yaparken, kripto dünyasında düzenleyici belirsizliklerin azalmasının sektörün büyümesine katkı sağlayacağına inanıyor.

Özellik XRP Diğer kripto paralar Davada menkul kıymet olup olmama İkincil piyasa satışlarında menkul kıymet sayılmadı Birçok coin için kesinlik yok Piyasalara Etkisi Karar sonrası XRP işlem hacmi arttı Bazı paralarda belirsizlik sürüyor Regülasyon netliği Daha yüksek (özellikle ABD’de) Genel olarak düşük

Gelecek beklentileri ve Ripple’ın pozisyonu

Garlinghouse’un açıklamalarına göre Ripple, sadece davayı kazanan bir şirket olmanın ötesinde, ABD’deki regülasyonların dönüşümüne eşlik eden ve yeni kripto politikasının yönünü belirleyen aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, yeni dönemde yasal çerçeveye uygun çözümler geliştirmeyi öncelik haline getiriyor ve piyasanın geleceğini etkileyecek kararların aktif takipçisi olmayı sürdürüyor.

Sektör temsilcileri, mahkeme kararlarıyla birlikte kripto ekosisteminde hem hukuki belirsizliğin hem de siyasi riskin azaldığı görüşünde birleşiyor.