SBI etkinliğinde fiziki katılımcıya 1.000 yen değerinde XRP dağıtılacak

Japon finans devi SBI Global Asset Management ile Yomiuri Shimbun Grubu, yatırımcıları dijital varlıklara yönlendirmek amacıyla ortak bir seminer düzenliyor. “Çalkantılı bir dünyada ve yükselen piyasalarda, yatırımcılar şu anda ne düşünmeli?” başlığıyla yapılacak olan etkinlik, 30 Haziran Salı günü Tokyo’daki Yomiuri Otemachi Hall’de gerçekleşecek.

Dijital varlıklara ilgi artırma hedefi

Düzenleyiciler, özellikle geleneksel yatırımcıları portföylerini modernleştirmeye, yani dijital varlıklara açmaya teşvik ediyor. Seminer, katılımcıların kripto para piyasalarına adım atmaları için özel uygulamalar sunuyor.

Etkinliğe fiziki olarak katılan her ziyaretçiye, 1.000 yen değerinde XRP hediye edilecek. Ancak bu ödül, yalnızca etkinlik günü aktif SBI VC Trade hesabı bulunanlara verilecek. SBI VC Trade, kripto para alım satımı ve saklaması alanında Japonya’nın köklü platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: SBI VC Trade, Japonya’da faaliyet gösteren, kullanıcılara kripto varlık alım satımı, saklama ve transfer imkanı sunan, finans grubu SBI Holdings’in kripto birimidir.

Ödüller bununla da sınırlı değil. Katılımcılar, Yomiuri Shimbun gazetesinde yayımlanan popüler “Neko Pitcher” manga serisine ait özel ürünleri kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca seminer boyunca ücretsiz atıştırmalıklar sunulacak.

Gündem: Belirsizlikte yükselen piyasalar

Seminerde, küresel jeopolitik risklerin ve ekonomik dengesizliklerin gölgesinde yükselişini sürdüren finans piyasalarının yarattığı “paradoks” mercek altına alınacak. Program iki ana oturumdan oluşuyor.

İlk bölümde, SBI Global Asset Management Başkanı ve CEO’su Tomoya Asakura sunum yapacak. Japon finans sektöründe önde gelen bir isim olan Asakura, hem yatırımla ilgili kitaplar kaleme alıyor hem de stratejik piyasa analizleriyle tanınıyor. Bu oturumda, dalgalı küresel ortamda piyasalardaki yükselişin nedenlerini ve bireysel yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel noktaları ele alacak.

Asakura, piyasalardaki yükselişin arkasında yatan ekonomik ve siyasi gelişmeleri analiz ederken, katılımcılara portföylerini günümüz dinamiklerine göre nasıl şekillendirebileceklerine dair ipuçları vermeyi hedefliyor.

Pratik bilgi ve medya perspektifi

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Asakura’ya medya dünyasından tanıdık bir isim, yazar Sayaka Aoki eşlik edecek. Aoki, Yomiuri Shimbun’da yayımlanan ve kişisel finans yolculuğunu anlattığı aylık köşesinde geniş okuyucu kitlesine ulaşıyor. Sahnedeki sohbet kısmı, uzun vadeli servet oluşturmanın pratik yollarına odaklanacak.

Katılım tamamen ücretsiz ancak önceden kayıt zorunlu tutuluyor. Kapılar saat 18.00’de açılacak, ana oturum ise 19.00’dan 20.30’a kadar sürecek. Seminerin önemli bir bölümü internetten de canlı yayımlanacak. Ancak XRP ödülü ve fiziki avantajlar sadece etkinlik salonuna alınan 333 kişiyle sınırlı tutuluyor.

Etkinliğe destek olan kurumlar arasında SBI Securities, SBI Asset Management, SBI VC Trade ve Wealth Advisor da bulunuyor.